After the Rainが、8月に今年オープンのLaLa arena TOKYO-BAYにてワンマンライブ<After the Rain Live 2024 〜 そらる VS まふまふ 〜>を2Daysで開催することを発表した。本公演は、2019年8月に開催した<After the Rain 2019 〜真夏のそらまふ大発生!!@富士急ハイランド〜>以来、5年ぶりに夏に開催されるワンマンライブとなる。

<After the Rain Live 2024 〜 そらる VS まふまふ 〜>

2024年8月10日(土) 開場17:00 / 開演18:00

2024年8月11日(日祝) 開場16:00 / 開演17:00

千葉・LaLa arena TOKYO-BAY

出演:After the Rain(そらる×まふまふ)



・チケット料金

指定席 7,700円(税込)

※3歳以上有料



・チケット情報

最速先行受付

受付期間:2024年5月23日(木)〜6月2日(日)23:59

受付方法:抽選

受付URL:https://eplus.jp/atr_saisoku/

受付枚数:1公演につき、お一人様2枚まで

※同行者を含むご来場者全員のe+会員登録(無料)が必要となります。



・ライブ特設HP

https://aftertherain.jp/vs/

メインビジュアルは、イラストレーターのMACCOによる描き下ろし。ユニット初となるVS(バーサス)テーマのライブにふさわしく、それぞれの武器を手に睨み合う姿は普段のライブとは違った様子を想像させる。ライブのチケット最速先行は、イープラスにて6月2日まで受付中。