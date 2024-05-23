¡ÖÆüËÜÈÇ£Ä£Â£ÓË¡°Æ¡×¤¬½°±¡¤Ç²Ä·è¡¡¹ñÌ±Ì±¼ç¤Ïº£¸å¤Î²ÝÂê¤Ë¡ÖÌ¤À®Ç¯¼Ô¤ò½êÂ°¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤¹¤ë·ÝÇ½»öÌ³½êÅù¤ÎµÁÌ³²½¡×¤òÄó°Æ
¡¡»Ò¶¡¤ÈÀÜ¤¹¤ë»Å»ö¤Ë½¢¤¯¿Í¤ÎÀÈÈºáÎò¤ÎÍÌµ¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¡ÖÆüËÜÈÇ£Ä£Â£Ó¡×ÁÏÀßË¡°Æ¤¬£²£³Æü¡¢½°µÄ±¡ËÜ²ñµÄ¤ÇÁ´²ñ°ìÃ×¤Ç²Ä·è¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡Æ±Ë¡°Æ¤ÏÊÝ°é½ê¤ä¶µ°é¸½¾ì¤ÇÈÈºáÎò¤Î³ÎÇ§¤¬µÁÌ³ÉÕ¤±¤é¤ì¤ë¡£¶Øîþ·º°Ê¾å¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢·º¤ò½ª¤¨¤¿¸å¤Ë£²£°Ç¯¤ò¾È²ñ´ü´Ö¤ÈÄê¤á¤¿¡£
¡¡·ºË¡ÈÈºá¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤ºÃÔ´Á¤äÅð»£¤Ê¤É¼«¼£ÂÎ¤Î¾òÎã°ãÈ¿¤âÂÐ¾Ý¡£²áµî¤ËÀÈÈºáÎò¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â¡ÖÀ²Ã³²¤Î¶²¤ì¤Î¤¢¤ë¿Í¡×¤ËÂÐ¤·¤Æ¤ÏÇÛÃÖ´¹¤¨¤Ê¤É¤¬µÁÌ³ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤ÎÉÍ¸ýÀ¿À¯Ä´²ñÄ¹¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢ÃÌÏÃ¤òÈ¯É½¡£Æ±Ë¡°Æ¤Ë¤ÏÆ±ÅÞ¤¬£²£°£²£±Ç¯£µ·î¤Ë¡Ö»ùÆ¸ÂÐ¾ÝÀÈÈºáÅù¤ÎËÉ»ß¤ò¿Þ¤ë¤¿¤á¤Î»ùÆ¸Ê¡»ãÅù¤Î°ìÉô¤ò²þÀµ¤¹¤ëÅù¤ÎË¡Î§°Æ¡×¤Î¼ñ»Ý¤¬À¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡ÖÆüËÜÈÇ£Ä£Â£ÓÀ©ÅÙ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢»Ò¶¡¤¬Æü¾ïÅª¤ËÀ¸³è¤¹¤ë¾ì½ê¤ò¤¢¤Þ¤Í¤¯°Â¿´°ÂÁ´¤Ê´Ä¶¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÁ¼ÃÖ¤ò¹Ö¤º¤ë¤³¤È¤¬´ÎÍ×¤Ç¤¢¤ê¡¢ËÜË¡°Æ¤Ç¡¢ÊÝ°é»Î¡¢¶µ°÷Åù¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢ÊÝ°éÊä½õ¼Ô¡¢¥¹¥¯¡¼¥ë¥«¥¦¥ó¥»¥é¡¼¡¢¥¹¥¯¡¼¥ë¥½¡¼¥·¥ã¥ë¥ï¡¼¥«¡¼¡¢Éô³èÆ°¤Î¥³¡¼¥Á¡¢¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢Åù¤¬³ÎÇ§µÁÌ³ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ëÎ©¤ÆÉÕ¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤ÏÉ¾²Á¤Ç¤¤ë°ìÊý¡¢³Ø½¬½Î¤ä·ÝÇ½»öÌ³½ê¡¢¥¹¥¤¥ß¥ó¥°¥¹¥¯¡¼¥ë¤Î¥³¡¼¥Á¡¢¥Ù¥Ó¡¼¥·¥Ã¥¿¡¼Åù¤¬µÁÌ³²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¡¢ºòº£¤Î»Ò¶¡¤¿¤Á¤ÎÈï³²¼ÂÂÖ¤Ë´Õ¤ß¤ì¤ÐÂç¤¤Ê²ÝÂê¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡×
¡¡ÀÈÈºáÎò¤Î³«¼¨¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö»ö¶È¼Ô¤Ë¤è¤ë¿½ÀÁ¡¦³«¼¨¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¡¢ËÜ¿Í¤Ë²óÅúÆâÍÆ¤¬»öÁ°¤ËÄÌÃÎ¤µ¤ì¡¢ÄûÀµÀÁµá¤¬²ÄÇ½¤È¤·¤¿¤³¤È¡¢ÆâÄê¼ÂàÅù¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿½ÀÁ¼«ÂÎ¤¬µÑ²¼¤µ¤ì¡¢ÀÈÈºáÎò¤¬¸òÉÕ¤µ¤ì¤Ê¤¤»ÅÁÈ¤ß¤È¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼¸¢ÊÝ¸î¤Î³ÎÊÝ¤Î¤¿¤á¤Ë½ÅÍ×¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ÈÉ¾²Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡ÉÍÌî»á¤Ï»²µÄ±¡¤Î¿³µÄ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÆÃÄêÀÈÈºá¤ÎÈÈÎò¤ÎÄ´ººÂÐ¾Ý¤Ë¡¢ÂáÊá¸å¤Ë¼¨ÃÌ¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤ÆÉÔµ¯ÁÊ¤È¤Ê¤Ã¤¿»öÎã¤ä¹ÔÀ¯¤Ë¤è¤ëÄ¨²ü½èÊ¬¤äÌ±»öÁÊ¾Ù¤ò´Þ¤á¤ë¡×¡ÖÅð»£¤äÀÅªË½ÎÏ¤Î»ö°Æ¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ëÌ±´Ö½Î»ö¶È¼Ô¡¢Âçµ¬ÌÏ¤ÊÀÅª²Ã³²»ö°Æ¤¬È¯À¸¤·¤¿Ì¤À®Ç¯¼Ô¤ò½êÂ°¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤¹¤ë·ÝÇ½»öÌ³½êÅù¤âµÁÌ³²½¤¹¤ë¤³¤È¡×¤Ê¤É¤òÄó°Æ¤·¤¿¡£
¡¡²ÃÆ£°¾»Ò¤³¤É¤âÀ¯ºöÃ´ÅöÁê¤Ï£±£´Æü¤Ë³«¤«¤ì¤¿½°±¡ÆÃÊÌ°Ñ°÷²ñ¤ÇÆ±Ë¡°Æ¤ò¤á¤°¤ê¡¢µì¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»öÌ³½ê¡Ê¥¹¥Þ¥¤¥ë¥¢¥Ã¥×¡ËÁÏ¶È¼Ô¤Î¸Î¥¸¥ã¥Ë¡¼´îÂ¿Àî»á¤Ë¤è¤ëÀ²Ã³²ÌäÂê¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢·ÝÇ½»öÌ³½ê¤ÎÇ§Äê¼èÆÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö´Ø·¸ÃÄÂÎ¤Ë¶¯¤¯Æ¯¤¤«¤±¤Æ¤¤¤¯¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡À¯ÉÜ¤Ï»²µÄ±¡¤Ç¤Î¿³µÄ¤ò·Ð¤Æ¡¢º£¹ñ²ñ¤Ç¤ÎÀ®Î©¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£