そらるとまふまふによるユニット After the Rainが、8月10日、11日にLaLa arena TOKYO-BAYにてワンマンライブ『After the Rain Live 2024 ~ そらる VS まふまふ ~』を開催する。

本公演は、2019年8月に開催された『After the Rain 2019 ~真夏のそらまふ大発生!!@富士急ハイランド~』以来、5年ぶりに夏開催されるワンマンライブ。ユニット初となる“VS(バーサス)”がテーマのライブとなっており、発表にあわせてイラストレーターのMACCOによる描き下ろしのメインビジュアルも公開された。テーマにふさわしく、それぞれの武器を手にした姿が普段のライブとは違った様子を想像させる作品となっている。

なお、チケット最速先行は、イープラスにて本日5月23日から6月2日まで受付中だ。

