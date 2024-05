PEOPLE 1、初の映像作品より「銃の部品」「鈴々」のライブ映像公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■ライブフィルム上映会で来場者にもれなくプレゼントされる、Deu描き下ろしのオリジナルステッカー絵柄も解禁!

PEOPLE 1が6月5日にリリースする初の映像商品『PEOPLE IN THE GAS STATION』から、「さよなら、ぼくらのパーティーゲーム」公演より「銃の部品」「鈴々」のライブ映像を公開した。

1月に、777日ぶりとなるフルアルバム『星巡り、君に金星』をリリースしたPEOPLE 1。代表曲「銃の部品」「DOGLAND」などが収録されたこの2年間の集大成となる2ndアルバムが自身最大のセールスを記録。リリース週末には、神奈川・ぴあアリーナMMにて単独公演を2日間開催し、初のアリーナワンマンライブを成功に収めた。そんな彼らのライブ定番曲と、最新アルバムのリード曲のライブ映像がこのたび初公開となり、アリーナ公演のスケールと世界観が存分に味わえる。

なおこの映像作品は、2日間の模様を完全収録したライブの他、オリジナルピンズとステッカー3枚組セットが同梱された豪華BOX仕様の数量限定生産限定作品となる。

また、それらアリーナ単独公演ライブ映像をライブフィルム『続・LOVE2』『さよなら、ぼくらのパーティーゲーム』上映会とそれぞれ題し、全国6都市6ヵ所の映画館にて、一夜ずつ限りのプレミアム上映を行うことも発表済み。東名阪札福に横浜を加えた全国6都市の映画館にて、6月3日に『続・LOVE2』、6月4日に『さよなら、ぼくらのパーティーゲーム』と2夜連続で開催される。前売り券は5月23日より発売スタート。来場者にもれなくプレゼントされる、Deu描き下ろしによるオリジナルステッカー絵柄も解禁となった。

鑑賞時は拍手や歓声もOKとのことで、劇場のサウンドとスクリーンを用いた最高の環境でPEOPLE 1のライブを楽しめるまたとない機会となる。

さらに7月からは初のホールツアー『PEOPLE 1 2024 TOUR 第7回本公演 “after dark”』、そして12月21日・22日には有明アリーナにて単独公演『PEOPLE1の世界』を開催。12月20日に活動開始5周年を迎える彼らにとって、最大規模で行われるメモリアルな2日間となる。

リリース情報

2024.06.05 ON SALE

Blu-ray『PEOPLE IN THE GAS STATION』

PEOPLE 1 OFFICIAL SITE

https://ppppeople1.com/