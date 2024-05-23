【日本ダービー】史上8頭目の無敗二冠を狙うジャスティンミラノは7枠15番、レガレイラ1枠2番 枠順確定



第84回皐月賞 ジャスティンミラノが優勝 (C)SANKEI

5月26日（日）に東京競馬場で行われるクラシック三冠レースの第2弾・第91回日本ダービー（東京優駿）＜GI 3歳 オープン（国際）牡・牝（指定）定量コース：2,400m（芝・左）＞の枠順が確定した。

無傷の3連勝でクラシック一冠目の皐月賞（GI）を1分57秒1のコースレコードで制し、史上8頭目の無敗二冠を狙うジャスティンミラノ（牡3 鹿毛 栗東・友道康夫厩舎 父キズナ）は7枠15番からのスタートになった。

スプリングS（GII）覇者でジャスティンミラノ同様3戦3勝、国枝栄調教師 悲願のダービー制覇に向けての隠し玉・シックスペンス（牡3 鹿毛 美浦・国枝栄厩舎 父キズナ）は6枠12番。

弥生賞ディープインパクト記念（GII）覇者で皐月賞クビ差2着のコスモキュランダ（牡3 黒鹿毛 美浦・加藤士津厩舎 父アルアイン）は3枠6番。

07年ウオッカ以来の牝馬Vを狙うレガレイラ（牝3 鹿毛 美浦・木村哲也 父スワーヴリチャード）1枠2番。

前哨戦のテレビ東京杯青葉賞を制したGⅠ7勝のキタサンブラック（父ブラックタイド）の半弟シュガークン（牡3 黒鹿毛 栗東・清水久詞厩舎 父ドゥラメンテ）6枠11番。

前走のプリンシパルSを快勝した22年のセレクトセールで4億5,000万円で落札された超高額良血馬ダノンエアズロック（牡3 鹿毛 美浦・堀宣行厩舎 父モーリス）は5枠9番。

2020年の凱旋門賞（G1・フランス）を制したソットサスの全弟で皐月賞5着から巻き返しを期すシンエンペラー（牡3 栗毛 栗東・矢作芳人厩舎 父Siyouni）は7枠13番に入った。

第91回日本ダービーの枠順は以下の通り。

第91回日本ダービー（GI）枠順

2024年5月26日（日）2回東京12日 発走時刻：15時40分

枠順 馬名（性齢 騎手名）

1-1 サンライズアース（牡3 池添謙一）

1-2 レガレイラ（牝3 C.ルメール）

2-3 ジューンテイク（牡3 岩田望来）

2-4 ビザンチンドリーム（牡3 西村淳也）

3-5 ダノンデサイル（牡3 横山典弘）

3-6 コスモキュランダ（牡3 M.デムーロ）

4-7 ミスタージーティー（牡3 藤岡佑介）

4-8 アーバンシック（牡3 横山武史）

5-9 ダノンエアズロック（牡3 J.モレイラ）

5-10 サンライズジパング（牡3 菅原明良）

6-11 シュガークン（牡3 武豊）

6-12 シックスペンス（牡3 川田将雅）

7-13 シンエンペラー（牡3 坂井瑠星）

7-14 ゴンバデカーブース（牡3 松山弘平）

7-15 ジャスティンミラノ（牡3 戸崎圭太）

8-16 メイショウタバル（牡3 浜中俊）

8-17 ショウナンラプンタ（牡3 鮫島克駿）

8-18 エコロヴァルツ（牡3 岩田康誠）

※出馬表・成績・オッズ等は主催者発表のものと照合してください。