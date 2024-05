Block B ジコ、14年前の楽曲が中国で物議に？現地コミュニティで批判の声相次ぐ

Block Bのジコが、14年前に手掛けた楽曲が中国で物議を醸している。



最近、Weiboなど中国の各コミュニティには、2010年に公開された「If I ain't got チャンケ」を批判する書き込みが多数掲載されている。



この曲は、ジコがアリシア・キーズの曲「If I ain't got you」をパロディしたもので、ミックステープ「Zico on the Block」のボーナストラックとして収録された。歌詞には、当時練習生だった彼が、毎日中華料理ばかり食べることにうんざりすると吐露する内容が収められている。「三鮮ジャージャーは6,500ウォン(約700円)、三鮮ちゃんぽんも6,500ウォン、なぜ全部6,500ウォンなんだ、僕たちは5,000ウォン(約600円)で食べないといけないのに。仕方ない、僕たちはいつも麻婆豆腐も食べられない」など、歌詞には当時の苦悩が込められている。



しかし、中国のネットユーザーたちは「I hate チャンケ(中華料理を俗に言う表現、中国人を指す卑罵語としても使われる)」「今日も僕はチャンケを頼んで腹を満たす。でも少しも満腹にならない。むしろ気分が悪い。逆流する」「中国人になりそう」などの歌詞で、中国人を侮辱したと指摘した。



この影響で、ジコのSNSには中国語での悪口などが続いている。