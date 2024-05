ハンバーグレストラン「びっくりドンキー」から、果肉入りの氷に、夏空に浮かぶ入道雲のような北海道ソフトクリームを乗せた「夏雲かき氷」が登場!

2024年は人気の「夏雲かき氷(イチゴ)」に加えて、初登場となる「夏雲かき氷(トロピカル)」の2品が販売されます。

びっくりドンキー「夏雲かき氷」

価格:660円(税込)

販売期間:2024年5月29日(水)〜

ハンバーグレストラン「びっくりドンキー」から、2024年5月29日より期間限定で「夏雲かき氷」が登場。

「夏雲かき氷」は、細かく削った氷に果肉を加え、夏空に浮かぶ入道雲のような北海道ソフトクリームを乗せたデザートメニューです。

2024年は果肉入りのイチゴソースをたっぷりとかけた「夏雲かき氷(イチゴ)」に加え、マンゴー氷に果肉入りのドラゴンフルーツソースをたっぷりとかけた「夏雲かき氷(トロピカル)」が初登場。

北海道ソフトクリームと果肉入りの氷、ソースの相性がよく合う夏の時期ならではのメニューです☆

夏雲かき氷(イチゴ)

細かく削った氷にイチゴの果肉を混ぜた「夏雲かき氷(イチゴ)」

トッピングに北海道ソフトクリームと果肉入りのイチゴソースをたっぷりとかけた贅沢な一品です。

イチゴの氷とソースが甘くてジューシー、王道な味わいに仕上げられています。

夏雲かき氷(トロピカル)

細かく削った氷にマンゴーの果肉を混ぜ、トッピングに北海道ソフトクリームと果肉入りのドラゴンフルーツソースをたっぷりとかけた、びっくりドンキー流のかき氷。

カラフルで元気いっぱいの南国を感じられる味わいは、びっくりドンキー夏イチオシの自信作です。

果肉入りの氷に、夏空に浮かぶ入道雲のような北海道ソフトクリームを乗せた「夏雲かき氷」

「いちご」「トロピカル」の2種類が登場!

2024年5月29日(水)より販売される、びっくりドンキー「夏雲かき氷」の紹介でした☆

※一部商品の盛り付けが異なる場合があります

※一部店舗では取扱いのない商品があります

※この商品は予告なく終了する場合があります

※夜10時以降注文の方は10%の深夜料金が発生します

※季節・時間帯・店舗によりメニュー内容・一部商品の食器・容器が異なる場合があります

※気象・政治状況の変化等により、仕入れ先・価格が変更になる場合があります

※上記のメニューはテイクアウト・デリバリーできません

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 果肉入りの氷とミルキーなソフトクリーム!びっくりドンキー「夏雲かき氷」 appeared first on Dtimes.