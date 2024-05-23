¿æÈÓ´ï¤è¤ê³Ú¤Á¤ó¤«¤â¡£¥ì¥ó¥Á¥ó¤À¤±¤Ç¿æ¤±¤ë¥Ï¥ê¥ª¤Î¥¬¥é¥¹À½¤´ÈÓ³ø¤¬1,100±ß #Amazon¥»¡¼¥ë
¤³¤Á¤é¤Ï¡Ö¤«¤¤¥µ¥Ý¡Ê¤ªÇã¤¤¤â¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¥Á¡¼¥à¡ËŽ£¤¬ÊÔ½¸¡¦¼¹É®¤·¤¿µ»ö¤Ç¤¹¡£
Amazon¡Ê¥¢¥Þ¥¾¥ó¡Ë¤ÇËèÆü³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¿¥¤¥à¥»¡¼¥ë¡£
ËÜÆü2024Ç¯5·î23Æü¤Ï¡¢ºÇÂç2¹ç¤Î¤´ÈÓ¤¬ÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤Ç¿æ¤±¤ë¡¢¡Ö¥¬¥é¥¹¤Î¥ì¥ó¥¸¤´ÈÓ³ø1~2¹ç XRCN-2-B¡×¤ä¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼¥É¥ê¥Ã¥×½é¿´¼Ô¤Ç¤âÈþÌ£¤·¤¤¥³¡¼¥Ò¡¼¤òÞ»¤ì¤é¤ì¤ë¡ÖV60 ¥É¥ê¥Ã¥×¥¢¥·¥¹¥È¡×¤Ê¤É¡¢HARIO¡Ê¥Ï¥ê¥ª¡Ë¤Î¥¥Ã¥Á¥ó¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¤ªÆÀ¤ËÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢°Ê²¼¤ÎÉ½¼¨²Á³Ê¤Ï2024Ç¯5·î23Æü17»þ¸½ºß¤Î¤â¤Î¡£ÊÑ¹¹¤äÇä¤êÀÚ¤ì¤Î²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÈÎÇä¥Ú¡¼¥¸¤Ç¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡Ê¥µ¥¤¥º¤ä¥«¥é¡¼ÁªÂò¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¤¬¡¢°ìÉô¥»¡¼¥ëÂÐ¾Ý³°¤Î¥µ¥¤¥º¡¦¥«¥é¡¼¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ÈÎÇä¥Ú¡¼¥¸¤Ç¤è¤¯¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡Ë¡£
¡ä¡ä12Ëü°Ê¾å¤ÎÂÐ¾ÝºîÉÊ¤¬Ä°¤ÊüÂê¡£Amazon¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¥Ö¥Ã¥¯¡¢Audible¤Î30Æü´Ö¤ÎÌµÎÁÂÎ¸³¤Ï¤³¤Á¤é¡£
¡ä¡äKindle Unlimited¤Ê¤é200Ëüºý¤¬ÆÉ¤ßÊüÂê¡£30Æü´Ö¤ÎÌµÎÁÂÎ¸³¤Ï¤³¤Á¤é¡£
ÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤Ç¼ê·Ú¤Ë¿æ¤Î©¤Æ¤´ÈÓ¤¬ºî¤ì¤ë¡¢¥Ï¥ê¥ª¤Î¡Ö¥¬¥é¥¹¤Î¥ì¥ó¥¸¤´ÈÓ³ø 1~2¹ç¡×¤¬44¡ó¥ª¥Õ¤È¤Û¤ÜÈ¾³Û¤Ë¡ª
ºÇÂç2¹ç¤Î¤´ÈÓ¤¬ÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤Ç¿æ¤±¤ë¡¢HARIO¡Ê¥Ï¥ê¥ª¡Ë¤Î¡Ö¥¬¥é¥¹¤Î¥ì¥ó¥¸¤´ÈÓ³ø1~2¹ç XRCN-2-B¡×¤¬¡¢44¡ó¥ª¥Õ¤È¤Û¤ÜÈ¾³Û¤ÇÈÎÇäÃæ¤Ç¤¹¡£
¤ªÊÆ¤òÉ¬Í×¤Ê»þ´Ö¿å¤Ë¿»¤·¡¢1¹ç¤Î¾ì¹ç¤ÏÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸600W¤Ç10Ê¬²ÃÇ®¡¢¤µ¤é¤Ë¸ËÆâ¤Ç10¡Á15Ê¬¤Û¤É¾ø¤é¤»¤Ð´°À®¤È´ÊÃ±¡õ»þÃ»Ä´Íý¤¬²ÄÇ½¡£
ËÜÂÎ¤Ë¿å°ÌÀþ¤ä¿æÈÓÊýË¡¤¬°õ»ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢·×ÎÌ¥«¥Ã¥×¤äÀâÌÀ½ñ¤¬ÉÔÍ×¤Ê¤Î¤â¡ý¡£°ì¿ÍÊë¤é¤·¤ÎÊý¤ä¼«¿æ¤¹¤ë»þ´Ö¤ò¤¢¤Þ¤ê¼è¤ì¤Ê¤¤Êý¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£
¼«Âð¤Ç¤ª¤¤¤·¤¤¥³¡¼¥Ò¡¼¤òÞ»¤ì¤¿¤¤¿Í¤Ë¥ª¥¹¥¹¥á¡£¥Ï¥ê¥ª¤Î¡ÖV60 ¥É¥ê¥Ã¥×¥¢¥·¥¹¥È¡×¤¬20%¥ª¥Õ¤È¤ªÇã¤¤ÆÀ¡ª
À¤³¦°ì¤Î¥Ð¥ê¥¹¥¿¡Ö¥Ô¡¼¥È¡¦¥ê¥«¥¿¡×»á¤¬´Æ½¤¤·¤¿¥³¡¼¥Ò¡¼¥É¥ê¥Ã¥×½é¿´¼Ô¤Ç¤âÈþÌ£¤·¤¤¥³¡¼¥Ò¡¼¤òÞ»¤ì¤é¤ì¤ë¡¢HARIO¡Ê¥Ï¥ê¥ª¡Ë¤Î¡ÖV60 ¥É¥ê¥Ã¥×¥¢¥·¥¹¥È¡×¤¬¡¢20%¥ª¥Õ¤Î1,055±ß¤È¤ªÇã¤¤ÆÀ²Á³Ê¤ÇÈÎÇäÃæ¤Ç¤¹¡£
¥É¥ê¥Ã¥×¥¢¥·¥¹¥È¤Ë¤Ï2¼ïÎà¤Î¥µ¥¤¥º°ã¤¤¤Î·ê¤¬¶õ¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ãê½Ð¥¹¥Ô¡¼¥É¤ò¾å¼ê¤Ë¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¡£ÅÅµ¤¥±¥È¥ë¤ä¾®Æé¤Ê¤É¤«¤é¤ªÅò¤òÃí¤¤¤Ç¤â¶Ñ°ì¤ÊÂ®ÅÙ¤Ç¤Þ¤ó¤Ù¤ó¤Ê¤¯Ãê½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¡£
¥É¥ê¥Ã¥×¥±¥È¥ë¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¼«Âð¤Ç¥Ð¥ê¥¹¥¿µé¤Î¥É¥ê¥Ã¥×¥³¡¼¥Ò¡¼¤òÞ»¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÍ¥¤ì¥â¥Î¤Ç¤¹¡£
±À¤Î¾å¤Ë¿²Å¾¤ó¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤ÊºÂ¤ê¿´ÃÏ¤òÌ£¤ï¤¨¤ë¡¢¥³¡¼¥ë¥Þ¥ó¤Î¡Ö¥¤¥ó¥Õ¥£¥Ë¥Æ¥£¥Á¥§¥¢¡×¤¬36¡ó¥ª¥Õ¤ÎÂçÆÃ²Á¡ª
Coleman¡Ê¥³¡¼¥ë¥Þ¥ó¡Ë ¤Î¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤òÄÉµá¤·¤¿ìÔÂô¤Ê¥¢¥¦¥È¥É¥¢¥Á¥§¥¢¡Ö¥¤¥ó¥Õ¥£¥Ë¥Æ¥£¥Á¥§¥¢¡×¤¬¡¢º£¤Ê¤é36%¥ª¥Õ¤ÎÂçÆÃ²Á¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¡¼¥à¥ì¥¹¥ÈÉôÊ¬¤Î¥í¥Ã¥¯¥ì¥Ð¡¼Ä´À°¤Ç¹¥¤ß¤Î³ÑÅÙ¤Ç¥ê¥¯¥é¥¤¥Ë¥ó¥°¤¬²ÄÇ½¡£¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥ê¥Ó¥ó¥°¤ËÃÖ¤¤¤ÆÉ÷Ï¤¾å¤¬¤ê¤Ê¤É¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿¤¤¾ìÌÌ¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¹¡£
ÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ß¼°¤Ç¼ýÇ¼¤â´ÊÃ±¤Ç¡¢¼è¤Ã¼êÉÕ¤¤Ê¤Î¤Ç»ý¤Á±¿¤Ó¤âÊØÍø¡£¥¹¥È¥ì¥¹¤¬¤Ê¤¯¡¢ºÂ¤Ã¤Æ¤è¤·¡¢¿²¤Æ¤è¤·¤ÎìÔÂô¤Ê¥¢¥¦¥È¥É¥¢¥Á¥§¥¢¤Ï¡¢¾ì½ê¤òÁª¤Ð¤º²÷Å¬¤Ë»È¤¨¤Þ¤¹¤è¡£
µû¾Æ¤¥°¥ê¥ë¤¬¥ª¡¼¥Ö¥ó¤ËÊÑ¿È¡ª ÏÂÊ¿¥Õ¥ì¥¤¥º¤Î¥°¥ê¥ë¥Ñ¥ó¤¬62¡ó¥ª¥Õ¤Î¤ªÃÍÂÇ¤Á²Á³Ê¤ÇÈÎÇäÃæ
ÏÂÊ¿¥Õ¥ì¥¤¥º¡ÊWahei freiz¡Ë¤Î¡Ö¥é¥ó¥Á¡¼¥Ë ¥°¥ê¥ë³èÍÑ³Ñ·¿¥Ñ¥ó¡×¤Ï¡¢µû¾Æ¤¥°¥ê¥ë¤¬¥ª¡¼¥Ö¥ó¤ËÊÑ¿È¤¹¤ë¥°¥ê¥ë¥Ñ¥ó¤Ç¤¹¡£
ÂÑÇ®À¤Î¹â¤¤Å´À½¤Ê¤Î¤Ç¾ÆÊªÎÁÍý¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡£¥Ù¥¿¤Ä¤«¤º¡¢¥«¥ê¤Ã¤È»Å¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£µû¤ò¾Æ¤¯¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¾Æ¤ÊªÎÁÍý¤äÍÈ¤²Êª¤Ê¤É¤Î²¹¤áÄ¾¤·¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾ìÌÌ¤Ç¥°¥ê¥ë¤ò±ø¤µ¤º¤ËÄ´Íý¤¬²ÄÇ½¡£¥¬¥¹¥³¥ó¥í¤äIH¥¯¥Ã¥¥ó¥°¥Ò¡¼¥¿¡¼¤Ç¤â»È¤¨¡¢¤Õ¤Ã¤¯¤é¾ø¤·¾Æ¤¤¬¤Ç¤¤ë¥Õ¥¿ÉÕ¤¤À¤«¤é¡¢ñ»Ò¤ä¥ª¥à¥ì¥Äºî¤ê¤Ë¤â¡ý¤Ç¤¹¡£
¥°¥ê¥ë¥Ñ¥ó¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥ì¥·¥ÔÉÕ¤¤Ç¡¢ÎÁÍý¤Î¥ì¥Ñ¡¼¥È¥ê¡¼¤¬¹¤¬¤ê¤½¤¦¤ÊËÜ¾¦ÉÊ¤¬62¡ó¥ª¥Õ¤Î¤ªÃÍÂÇ¤Á²Á³Ê¤ÇÈÎÇäÃæ¡£¤³¤Îµ¡²ñ¤ò¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡ª
»Ø¤Î¤«¤ï¤ê¤Ë¿©ºà¤ò¤Ä¤«¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¡¢¥ª¡¼¥¯¥¹¤Î¡Ö¥ì¥¤¥¨ ¤æ¤Ó¤µ¤¥È¥ó¥°¡×¤¬33%¥ª¥Õ¤È¤ªÆÀ¤Ë¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¡ª
¥ª¡¼¥¯¥¹¤Î¡Ö¥ì¥¤¥¨ ¤æ¤Ó¤µ¤¥È¥ó¥°¡×¤Ï¡¢»Ø¤Î¤«¤ï¤ê¤Ë¿©ºà¤ò¤Ä¤«¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¥È¥ó¥°¤Ç¤¹¡£ÆÈ¼«¤Î²Ã¹©¤Ç¤ä¤ï¤é¤«¤Ê¥Ð¥ÍÀ¤ò»ý¤¿¤»¡¢¼«Ê¬¤Î»Ø¤Î¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤Ç¼«Á³¤Ë»È¤¨¤Þ¤¹¡£
Æù¤äµû¤ËÄ¾ÀÜ¿¨¤ì¤Ê¤¤¤«¤é¼ê¤¬À¸½¤¯¤Ê¤ë¤Î¤òËÉ¤®¡¢¼ê¤ò±ø¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤»þ¤Ë»È¤¨¤ë¤Î¤â´ò¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¡£
Ä´Íý¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼è¤êÊ¬¤±¥µ¡¼¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¤â»È¤¤¤ä¤¹¤¤Í¥¤ì¥â¥Î¤¬¸½ºß33¡ó¥ª¥Õ¤È¤ªÆÀ¤Ë¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç¤¹¡£
Â¾¤Ë¤â¤ªÆÀ¤Ê¾¦ÉÊ¤¬Â¿¿ô¡ª
°Ê²¼¤Î¥ê¥ó¥¯¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é¥»¡¼¥ë³«ºÅÍ½Äê¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à°ìÍ÷¤Ç¤¹¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï¿ï»þ¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ä¡äAmazon¡Ê¥¢¥Þ¥¾¥ó¡Ë ¤½¤Î¤Û¤«¤Î¡Ö¥¿¥¤¥à¥»¡¼¥ë¡×¾¦ÉÊ°ìÍ÷¥Ú¡¼¥¸¤Ø
¡ä¡ä¤³¤ì¤«¤é³«ºÅ¤Î¡Ö¥¿¥¤¥à¥»¡¼¥ë¡×¾¦ÉÊ°ìÍ÷¥Ú¡¼¥¸¤Ø¡Ê¥â¥Ð¥¤¥ëÈÇ¤Ï¤³¤Á¤é¡Ë
¡ä¡äAmazon¡Ê¥¢¥Þ¥¾¥ó¡Ë ¤³¤ì¤«¤é³«ºÅ¤Î¡Ö¿ôÎÌ¸ÂÄê¡×¤Î¥¿¥¤¥à¥»¡¼¥ë°ìÍ÷¥Ú¡¼¥¸¤Ø¡ÊPCÈÇ¤Î¤ß¡Ë
Source: Amazon¡Ê¥¢¥Þ¥¾¥ó¡Ë¥¿¥¤¥à¥»¡¼¥ë