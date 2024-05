安田レイ、2023年にビルボードライブ東京で開催したデビュー10周年記念ライブの音源をデジタルリリース

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■アーティスト・安田レイの10年を彩った楽曲たちを、惜しげもなく披露

安田レイが、2023年に自身の10周年を記念して開催した『Rei Yasuda 10th Anniversary Special Live “Turn the Page” at Billboard Live TOKYO』から、2nd stageのライブ音源を5月23日にフル配信した。

このライブは安田のデビュー記念日でもある2023年7月3日、ビルボードライブ東京にて開催。この日は安田のソロデビュー10周年記念日ということもあり、ドラマ主題歌として自身最大のヒットとなった「Not the End」、香里奈出演のCM曲として話題となった初期の代表曲「Brand New Day」、映画『ポケットモンスター』主題歌「Tweedia」、さらにデビュー曲「Best of my Love」など、この10年を彩った楽曲が、惜しげもなく披露された。

また、アンコールではこのライブのために書き下ろされた新曲「Turn the page」を披露。さらに現在所属するレーベル、SACRA MUSICへの移籍を発表するなどメモリアルなライブとなった。

10年の時を経て大人になった安田ならではの歌とアレンジで表現された音源を、ぜひ楽しもう。

なお、安田レイは、8月25日に、再びビルボードライブ東京でのライブが決定。自身のルーツソングやリスペクトするアーティストのカバー動画企画『through my VOICE』をスペシャルアレンジ&編成にてライブバージョンで披露する予定だ。今回は、時代を超えた洋楽邦楽の名曲カバーを中心にオリジナルソングを含むセットリストを、呉服隆一(key)、NAOTO(Violin)という編成で開催。一夜限りとなるプレミアムライブで安田レイのあらたな魅力を堪能しよう。

また安田は、5月24日から開催される『Fantasy on Ice 2024』の幕張公演および愛知公演にてゲストアーティストとしての歌唱も決定。オリンピックや世界選手権で活躍する一流スケーターたちが一堂に会する、華やかなエンタテインメントショー。氷上に舞うスケーターとともに繰り広げられる躍動感あるライブパフォーマンスに注目だ。

リリース情報

2024.05.23 ON SALE

DIGITAL ALBUM『Rei Yasuda 10th Anniversary Special Live “Turn the Page” at Billboard Live TOKYO -2nd stage-』

安田レイ OFFICIAL SITE

https://www.yasudarei.net