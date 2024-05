ホストで実業家・ROLAND(ローランド・31)が23日、自身のインスタグラムを更新。渡米手続きについて伝えた。

ローランドはストーリーズで、ハリウッドサインを背にした姿やドジャースタジアムを訪れた際の写真などを公開。球場での写真には「Otani is one luckey guy to hit a honme run right in front of Roland haha(=ローランドの前でホームランを打った大谷は幸せ者だ、ハハ)」とコメントした。

また続く投稿で「来月もLA来るんだよなー」と告白。「次はジャーナリストビザで行くから来週アメリカ大使館で面接あります」と明かした。

ビザ申請のための面接については、「勿論逮捕歴はおろか補導すらされた事ないので一瞬でパスできる気しかしない」と自信をのぞかせた。