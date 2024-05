累計販売部数146万部超えの大人気コミック原作、高畑充希さん&岡田将生さん主演で“公認不倫”の夫婦を描く『1122 いいふうふ』の新ビジュアルと本予告映像が公開となりました。

一子&二也夫婦、美月&志朗夫婦に加え、一子公認!?の恋人・美月&二也、女性向け風俗店で出会った礼&一子、大学の同級生・五代&一子、という5種のビジュアルが完成。

いい夫婦の様に見られていても、実際の内情はその夫婦にしかわからない。セックスレスだけど夫婦関係を保つために夫の不倫を公認する方法を選んだ一子夫婦、ワンオペに疲れて夫から心が離れ、二也に癒しを求める美月。

そしてそれぞれのビジュアルには劇中のセリフが散りばめられおり、一子と二也を取り巻く人たちとどんな展開が待っているのか、今から期待に胸が高鳴ります。

さらに主題歌にはスピッツの「i-O(修理のうた)」が決定し、楽曲と本編映像でドラマの世界観がより楽しめる本予告が完成。

予告編は「自分でもいうのもあれだけど、私たちはたぶん結構いい夫婦」という一子のセリフから始まる。が、実はその日が「今日は夫が恋人と過ごす夜」という衝撃的な一言で装いは一転。

結婚して7年目の一子(いちこ)と二也(おとや)はセックスレスに。でも、2人の関係を維持するために、導入された”婚外恋愛許可制”つまり公認不倫。

一子との関係を続けるため、二也も男性なので心が満たされてはいてもやはりどうしても体の問題は死活問題。趣味で始めた生け花教室で出会った美月とお付き合いするようになって、二也の恋するルンルンな気持ちは隠しているつもりでもダダ漏れ中。美月と絶賛恋愛モードの二也とは正反対に、一子は「外の恋愛、ウチに持ち込まない約束でしょ」「るんるんオーラダダ漏れの自覚ある?」と恋煩いのような嫉妬のようなモヤモヤな気持ちをぶつけてしまう。

一方、二也の恋人・美月は、息子のひろと二也と3人で一緒に遊んでいるところを夫の志朗に見られてしまい、「あの一緒にいた人誰?」と聞かれるが、「お花教室の人にたまたま会ったの」とはぐらかす。しかし志朗の疑念は晴れてない様子で、両方の家族間で問題勃発しそうな予感。

そして大学時代の友人・五代に「五代君不倫したことある?」とストレートに聞いて五代を動揺させる一子。さらに「”婚外恋愛許可制”って一子にも権利あるんだよね?」という友人たちとの会話の中に出てきた女性用風俗へ足を運んでしまう。品行方正ではない、歪んで矛盾した夫婦関係がさらにエスカレートしていきそうな気配が。

礼と会うようになった一子にも変化が現れ、その変化に「洗濯物の中に初登場したレーシーなブラがやけに引っかかる、、、」となんとなく二也もモヤモヤした気持ちが沸き起こってくる。お互いの今の境遇に、「なにがどうしてこうなった?」と2人はそれぞれ疑問を抱き始めるのだった。

今まで穏やかな生活を維持してきて喧嘩というケンカもなく暮らしてきた一子と二也に夫婦になって初めての大ピンチが訪れる。お互いの心に抱えていることをちゃんと話さなかったことが原因で公認不倫を始めた夫婦の混沌。それを乗り越えて見えてきた2人の夫婦の未来にあるものとは――。全7話の物語に乞うご期待です。



・『1122 いいふうふ』本予告動画|プライムビデオ

https://youtu.be/VgeaYACcoKw?si=PwSRiOOraLE-TivF

本予告編の解禁に伴い、国民的人気を誇る4人組ロックバンドスピッツの「i-O(修理のうた)」が主題歌に起用されたことも解禁。

1987年結成、1991年メジャーデビューし、昨年4月にリリースされた46thシングル「美しい鰭」も2億回再生を超えるストリーミングヒット。デビュー33年目の今も全世代から絶大な人気を誇るスピッツ。

昨年5月にリリースされた17作目の最新アルバム『ひみつスタジオ』に収録されている「i-O(修理のうた)」が、本ドラマの主題歌として提供されることになりました。

今回主題歌に「i-O(修理のうた)」を起用した理由を、プロでデューサーである佐藤順子氏は、「実生活でもご夫婦である今泉かおりさんと今泉力哉さんと2年かけて脚本を作りながら、いつも頭の中にはスピッツの音楽が流れていました。今泉ご夫妻がスピッツの大ファンであることはもちろんのこと、個人的にも20年近くスピッツを愛聴していて、人それぞれ聴き手によってどのようにでも解釈できるミステリアスな歌詞とノスタルジックなメロディのファンだったからです。ふだん誰もが考えているけど言語化できない夫婦の絆を描いた『1122』にぴったりだと思いました。素晴らしい主題歌とともに、このドラマを皆様にお届けできるのを楽しみにしています」と答え、その言葉通りに楽曲がこのドラマの世界観をより引き立たせています。

関連記事:

公認不倫「婚外恋愛許可制」話題の漫画実写ドラマ『1122 いいふうふ』高畑充希✕岡田将生 いまどきレス夫婦の特報映像

https://otajo.jp/116698

作品概要

友達みたいに仲はいいけど、セックスレス。

妻が夫に提案した「公認不倫」から始まる、ふたりのラブストーリー

妻・ウェブデザイナーの相原一子(高畑充希)。夫・文具メーカー勤務の相原二也(岡田将生)。セックスレスで子供がいなくても、友達のようになんでも話せて仲の良い夫婦。

でも本音では、家族でもセックスしたい二也。家族だし、そういう気分になれない一子。だから一子が二也に提案したのは、「婚外恋愛許可制」。そして二也には妻公認の恋人ができた。だけどなんだろう、このモヤモヤは……。

「1122 いいふうふ」(全7話)

2024年6月14日(金)、Prime Videoにて世界独占配信!

*全7話順次配信! 6/14:1~3話、6/21:4~5話、6/28:6~7話*

原作/渡辺ペコ「1122」(講談社「モーニング・ツー」所載)

脚本:今泉かおり 監督:今泉力哉

出演:高畑充希 岡田将生

西野七瀬 高良健吾

吉野北人 中田クルミ 宇垣美里 土村芳

菊池亜希子 内田理央 芹澤興人 前原滉 橋本淳

市川実和子 片桐はいり 森尾由美 宮崎美子/成田凌/風吹ジュン

主題歌:『i-O(修理のうた)』スピッツ(Polydor Records)

企画・プロデュース:佐藤順子 製作・著作:murmur 制作プロダクション:Lat-lon

公式HP:1122-drama.com

公式 X&instagram:@1122_iFUFU

(C)渡辺ペコ/講談社 (C)murmur Co., Ltd.

※配信内容・スケジュールは予告なく変更になる場合がございます。

※作品の視聴には会員登録が必要です(Amazonプライムについて詳しくはamazon.co.jp/primeへ)。

※Amazon、Prime Video及びこれらに関連するすべての商標は、Amazon.com, Inc. 又はその関連会社の商標です。