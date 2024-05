結成35周年および5月25日よりスタートする全国ツアー<LUNA SEA 35th ANNIVERSARY TOUR 2024 ERA TO ERA>開催を記念してキャンペーンの実施が決定した。このキャンペーンは、2023年11月リリースのセルフカヴァーアルバム『MOTHER』『STYLE』購入者を対象に、2024年6月1日より順次“35周年記念 豪華ジャケットスリーヴケース”を期間限定でプレゼントするというもの。全国のCDショップ、ネットショップ、ツアー会場等で展開される。キャンペーンは5月25日および26日の相模女子大学グリーンホールに加え、5月29日にカルッツかわさきで開催される『MEMORIAL TALK & UNPLUGGED SESSION』にて、特別に先行展開されるとのことだ。

■キャンペーン

▼ステッカーくじ当選商品

A賞:直筆サイン入り 特製アクリルスタンド (各会場2名)

B賞:特製A3ポスター (各会場50名)

参加賞(ハズレなし):メンバー5種ランダムトレカ (全員)

▼各キャンペーンの詳細

https://www.lunasea.jp/news/LUN_news_20240523





■<LUNA SEA 35th ANNIVERSARY TOUR 2024 ERA TO ERA -EPISODE 1->

2024年5月25日(土)

[神奈川]相模女子大学グリーンホール 大ホール ※「SLAVE」会員限定公演

SHINING BRIGHTLY

開場17:00/開演18:00



2024年5月26日(日)

[神奈川]相模女子大学グリーンホール 大ホール

BRAND NEW CHAOS

開場16:00/開演17:00



2024年6月1日(土)

[宮城]仙台サンプラザホール

SHINING BRIGHTLY

開場17:00/開演18:00



2024年6月2日(日)

[宮城]仙台サンプラザホール

BRAND NEW CHAOS

開場16:00/開演17:00



2024年6月7日(金)

[群馬]高崎芸術劇場 大劇場

MOTHER OF LOVE, MOTHER OF HATE

開場17:30/開演18:30



2024年6月9日(日)

[千葉]市川市文化会館 大ホール

UN ENDING STYLE

開場17:00/開演18:00



2024年6月14日(金)

[高知]高知県立県民文化ホール オレンジホール

MOTHER OF LOVE, MOTHER OF HATE

開場17:30/開演18:30



2024年6月16日(日)

[香川]レクザムホール(香川県県民ホール) 大ホール

UN ENDING STYLE

開場17:00/開演18:00



2024年6月21日(金)

[滋賀]滋賀県立芸術劇場びわ湖ホール 大ホール

MOTHER OF LOVE, MOTHER OF HATE

開場17:30/開演18:30



2024年6月22日(土)

[岐阜]長良川国際会議場 メインホール

UN ENDING STYLE

開場17:00/開演18:00



2024年6月29日(土)

[兵庫]神戸国際会館 こくさいホール

SHINING BRIGHTLY

開場17:00/開演18:00



2024年6月30日(日)

[兵庫]神戸国際会館 こくさいホール

BRAND NEW CHAOS

開場16:00/開演17:00



2024年7月6日(土)

[福岡]福岡サンパレス ホテル&ホール

SHINING BRIGHTLY

開場17:00/開演18:00



2024年7月7日(日)

[福岡]福岡サンパレス ホテル&ホール

BRAND NEW CHAOS

開場16:00/開演17:00



2024年7月13日(土)

[沖縄]沖縄コンベンションセンター 劇場

EPISODE 1 -FINAL- DAY1

開場17:00/開演18:00



2024年7月14日(日)

[沖縄]沖縄コンベンションセンター 劇場

EPISODE 1 -FINAL- DAY2

開場16:00/開演17:00

■<LUNA SEA 35th ANNIVERSARY TOUR 2024 ERA TO ERA -EPISODE 2->

2024年7月27日(土)

[新潟] 新潟県民会館

IMAGE or REAL

開場17:00/開演18:00



2024年7月28日(日)

[新潟] 新潟県民会館

SEARCH FOR MY EDEN

開場16:00/開演17:00



2024年8月3日(土)

[石川] 本多の森 北電ホール

MOTHER OF LOVE, MOTHER OF HATE

開場17:00/開演18:00



2024年8月4日(日)

[富山] オーバード・ホール 大ホール

UN ENDING STYLE

開場17:00/開演18:00



2024年8月10日(土)

[広島] 上野学園ホール

IMAGE or REAL

開場17:00/開演18:00



2024年8月11日(日)

[広島] 上野学園ホール

SEARCH FOR MY EDEN

開場16:00/開演17:00



2024年8月18日(日)

[大阪] フェスティバルホール

IMAGE or REAL

開場17:00/開演18:00



2024年8月19日(月)

[大阪] フェスティバルホール

SEARCH FOR MY EDEN

開場17:00/開演18:00



2024年8月24日(土)

[東京] 東京ガーデンシアター

IMAGE or REAL

開場17:00/開演18:00



2024年8月25日(日)

[東京] 東京ガーデンシアター

SEARCH FOR MY EDEN

開場16:00/開演17:00



2024年8月31日(土)

[北海道] 札幌文化芸術劇場 hitaru

EPISODE 2 -FINAL- DAY1

開場17:00/開演18:00



2024年9月1日(日)

[北海道] 札幌文化芸術劇場 hitaru

EPISODE 2 -FINAL- DAY2

開場16:00/開演17:00

■<LUNA SEA 35th ANNIVERSARY TOUR 2024 ERA TO ERA -EPISODE 3->

2024年9月14日(土)

[茨城]水戸市民会館 グロービスホール

LUNACY 黒服限定GIG

開場17:00/開演18:00



2024年9月16日(月・祝)

[山梨]YCC県民文化ホール (山梨県立県民文化ホール)

SHINING BRIGHTLY

開場17:00/開演18:00



2024年9月22日(日)

[愛知]名古屋国際会議場 センチュリーホール

BRAND NEW CHAOS

開場17:00/開演18:00



2024年9月23日(月・祝)

[愛知]名古屋国際会議場 センチュリーホール

LUNACY 黒服限定GIG

開場16:00/開演17:00



2024年10月4日(金)

[三重]三重県総合文化センター 大ホール

IMAGE or REAL

開場17:30/開演18:30



2024年10月6日(日)

[栃木]宇都宮市文化会館 大ホール

SEARCH FOR MY EDEN

開場17:00/開演18:00



2024年10月11日(金)

[福島]いわき芸術文化交流館アリオス アルパイン大ホール

LUNACY 黒服限定GIG

開場17:30/開演18:30



2024年10月15日(火)

[埼玉]大宮ソニックシティ 大ホール

SHINING BRIGHTLY

開場17:30/開演18:30



2024年10月16日(水)

[埼玉]大宮ソニックシティ 大ホール

BRAND NEW CHAOS

開場17:30/開演18:30



2024年10月25日(金)

[岩手]さくらホールfeat.ツガワ 大ホール

MOTHER OF LOVE, MOTHER OF HATE

開場17:30/開演18:30



2024年10月26日(土)

[青森]リンクステーションホール青森

UN ENDING STYLE

開場17:00/開演18:00



2024年11月14日(木)

[神奈川]神奈川県民ホール 大ホール

EPISODE3 -FINAL- 黒服限定GIG DAY1

開場17:30/開演18:30



2024年11月15日(金)

[神奈川]神奈川県民ホール 大ホール

EPISODE3 -FINAL- 黒服限定GIG DAY2

開場17:30/開演18:30

■<LUNA SEA 35th Anniversary『MEMORIAL TALK & UNPLUGGED SESSION』>

5月29日(水) カルッツかわさき

open17:30 / start18:30

▼チケット

\5,500

※SLAVE会員限定開催



▼SLAVE会員限定によるストリーミング生配信決定

https://www.lunasea.jp/news/LUN_news_20240517

入会:https://www.lunasea-slave.jp/siteinfo/joinguide

さらに、全国ツアー<LUNA SEA 35th ANNIVERSARY TOUR 2024 ERA TO ERA>の各会場では、6月1日の宮城・仙台公演より全会場CD販売ブースにて豪華賞品が当たるハズレなしのステッカーくじ抽選会を実施。CD販売ブースで販売されるCD、DVD、Blu-rayなどの音楽商品全商品を対象に、対象商品1点につき1枚ステッカーくじを引いて特典がもらえるスペシャル企画となる。