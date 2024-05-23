■キャンペーン



▼ステッカーくじ当選商品A賞：直筆サイン入り 特製アクリルスタンド (各会場2名)B賞：特製A3ポスター (各会場50名)参加賞(ハズレなし)：メンバー5種ランダムトレカ (全員)▼各キャンペーンの詳細https://www.lunasea.jp/news/LUN_news_20240523