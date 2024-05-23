LUNA SEA、結成35周年全国ツアー＜ERA TO ERA＞開催を記念してキャンペーン実施
結成35周年および5月25日よりスタートする全国ツアー＜LUNA SEA 35th ANNIVERSARY TOUR 2024 ERA TO ERA＞開催を記念してキャンペーンの実施が決定した。
◆LUNA SEA 画像
このキャンペーンは、2023年11月リリースのセルフカヴァーアルバム『MOTHER』『STYLE』購入者を対象に、2024年6月1日より順次“35周年記念 豪華ジャケットスリーヴケース”を期間限定でプレゼントするというもの。全国のCDショップ、ネットショップ、ツアー会場等で展開される。キャンペーンは5月25日および26日の相模女子大学グリーンホールに加え、5月29日にカルッツかわさきで開催される『MEMORIAL TALK & UNPLUGGED SESSION』にて、特別に先行展開されるとのことだ。
■キャンペーン
A賞：直筆サイン入り 特製アクリルスタンド (各会場2名)
B賞：特製A3ポスター (各会場50名)
参加賞(ハズレなし)：メンバー5種ランダムトレカ (全員)
▼各キャンペーンの詳細
https://www.lunasea.jp/news/LUN_news_20240523
■＜LUNA SEA 35th ANNIVERSARY TOUR 2024 ERA TO ERA -EPISODE 1-＞
［神奈川］相模女子大学グリーンホール 大ホール ※「SLAVE」会員限定公演
SHINING BRIGHTLY
開場17:00/開演18:00
2024年5月26日(日)
［神奈川］相模女子大学グリーンホール 大ホール
BRAND NEW CHAOS
開場16:00/開演17:00
2024年6月1日(土)
［宮城］仙台サンプラザホール
SHINING BRIGHTLY
開場17:00/開演18:00
2024年6月2日(日)
［宮城］仙台サンプラザホール
BRAND NEW CHAOS
開場16:00/開演17:00
2024年6月7日(金)
［群馬］高崎芸術劇場 大劇場
MOTHER OF LOVE, MOTHER OF HATE
開場17:30/開演18:30
2024年6月9日(日)
［千葉］市川市文化会館 大ホール
UN ENDING STYLE
開場17:00/開演18:00
2024年6月14日(金)
［高知］高知県立県民文化ホール オレンジホール
MOTHER OF LOVE, MOTHER OF HATE
開場17:30/開演18:30
2024年6月16日(日)
［香川］レクザムホール(香川県県民ホール) 大ホール
UN ENDING STYLE
開場17:00/開演18:00
2024年6月21日(金)
［滋賀］滋賀県立芸術劇場びわ湖ホール 大ホール
MOTHER OF LOVE, MOTHER OF HATE
開場17:30/開演18:30
2024年6月22日(土)
［岐阜］長良川国際会議場 メインホール
UN ENDING STYLE
開場17:00/開演18:00
2024年6月29日(土)
［兵庫］神戸国際会館 こくさいホール
SHINING BRIGHTLY
開場17:00/開演18:00
2024年6月30日(日)
［兵庫］神戸国際会館 こくさいホール
BRAND NEW CHAOS
開場16:00/開演17:00
2024年7月6日(土)
［福岡］福岡サンパレス ホテル＆ホール
SHINING BRIGHTLY
開場17:00/開演18:00
2024年7月7日(日)
［福岡］福岡サンパレス ホテル＆ホール
BRAND NEW CHAOS
開場16:00/開演17:00
2024年7月13日(土)
［沖縄］沖縄コンベンションセンター 劇場
EPISODE 1 -FINAL- DAY1
開場17:00/開演18:00
2024年7月14日(日)
［沖縄］沖縄コンベンションセンター 劇場
EPISODE 1 -FINAL- DAY2
開場16:00/開演17:00
■＜LUNA SEA 35th ANNIVERSARY TOUR 2024 ERA TO ERA -EPISODE 2-＞
[新潟] 新潟県民会館
IMAGE or REAL
開場17:00/開演18:00
2024年7月28日(日)
[新潟] 新潟県民会館
SEARCH FOR MY EDEN
開場16:00/開演17:00
2024年8月3日(土)
[石川] 本多の森 北電ホール
MOTHER OF LOVE, MOTHER OF HATE
開場17:00/開演18:00
2024年8月4日(日)
[富山] オーバード･ホール 大ホール
UN ENDING STYLE
開場17:00/開演18:00
2024年8月10日(土)
[広島] 上野学園ホール
IMAGE or REAL
開場17:00/開演18:00
2024年8月11日(日)
[広島] 上野学園ホール
SEARCH FOR MY EDEN
開場16:00/開演17:00
2024年8月18日(日)
[大阪] フェスティバルホール
IMAGE or REAL
開場17:00/開演18:00
2024年8月19日(月)
[大阪] フェスティバルホール
SEARCH FOR MY EDEN
開場17:00/開演18:00
2024年8月24日(土)
[東京] 東京ガーデンシアター
IMAGE or REAL
開場17:00/開演18:00
2024年8月25日(日)
[東京] 東京ガーデンシアター
SEARCH FOR MY EDEN
開場16:00/開演17:00
2024年8月31日(土)
［北海道］ 札幌文化芸術劇場 hitaru
EPISODE 2 -FINAL- DAY1
開場17:00/開演18:00
2024年9月1日(日)
［北海道］ 札幌文化芸術劇場 hitaru
EPISODE 2 -FINAL- DAY2
開場16:00/開演17:00
■＜LUNA SEA 35th ANNIVERSARY TOUR 2024 ERA TO ERA -EPISODE 3-＞
［茨城］水戸市民会館 グロービスホール
LUNACY 黒服限定GIG
開場17:00/開演18:00
2024年9月16日(月・祝)
［山梨］YCC県民文化ホール (山梨県立県民文化ホール)
SHINING BRIGHTLY
開場17:00/開演18:00
2024年9月22日(日)
［愛知］名古屋国際会議場 センチュリーホール
BRAND NEW CHAOS
開場17:00/開演18:00
2024年9月23日(月・祝)
［愛知］名古屋国際会議場 センチュリーホール
LUNACY 黒服限定GIG
開場16:00/開演17:00
2024年10月4日(金)
［三重］三重県総合文化センター 大ホール
IMAGE or REAL
開場17:30/開演18:30
2024年10月6日(日)
［栃木］宇都宮市文化会館 大ホール
SEARCH FOR MY EDEN
開場17:00/開演18:00
2024年10月11日(金)
［福島］いわき芸術文化交流館アリオス アルパイン大ホール
LUNACY 黒服限定GIG
開場17:30/開演18:30
2024年10月15日(火)
［埼玉］大宮ソニックシティ 大ホール
SHINING BRIGHTLY
開場17:30/開演18:30
2024年10月16日(水)
［埼玉］大宮ソニックシティ 大ホール
BRAND NEW CHAOS
開場17:30/開演18:30
2024年10月25日(金)
［岩手］さくらホールfeat.ツガワ 大ホール
MOTHER OF LOVE, MOTHER OF HATE
開場17:30/開演18:30
2024年10月26日(土)
［青森］リンクステーションホール青森
UN ENDING STYLE
開場17:00/開演18:00
2024年11月14日(木)
［神奈川］神奈川県民ホール 大ホール
EPISODE3 -FINAL- 黒服限定GIG DAY1
開場17:30/開演18:30
2024年11月15日(金)
［神奈川］神奈川県民ホール 大ホール
EPISODE3 -FINAL- 黒服限定GIG DAY2
開場17:30/開演18:30
■＜LUNA SEA 35th Anniversary『MEMORIAL TALK ＆ UNPLUGGED SESSION』＞
open17:30 / start18:30
▼チケット
\5,500
※SLAVE会員限定開催
▼SLAVE会員限定によるストリーミング生配信決定
https://www.lunasea.jp/news/LUN_news_20240517
入会：https://www.lunasea-slave.jp/siteinfo/joinguide
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