【本日配信開始！】オープンワールドアクションRPG「鳴潮」配信開始！ 十人十色の共鳴者の仲間たちと「悲鳴」を乗り越えろ!!

iOS/Android向けアプリ「鳴潮」が、本日2023年5月23日よりマルチプラットフォームにて全世界同時配信開始となった。

「鳴潮」は自由度の高い戦闘と多種多彩なコンテンツが楽しめるオープンワールドアクションRPG。

プレイヤーは長い眠りから目覚めた「漂泊者」となって自分の記憶と物語を探す旅に就き、十人十色の共鳴者の仲間たちと「悲鳴」を乗り越えていく。

【ゲーム特色】

文明の滅びと新生をもたらした災い「悲鳴」 / オープンワールドを探索しよう

オープンワールドゲームとして、「鳴潮」はプレイヤーに機動性の高い移動方式となっている。走りにスタミナを消費しないほか、鉤縄、壁走り、飛び越えなど、ストレスフリーに広大な世界を探索することができる。プレイヤーは「鳴潮」の世界・ソラリスで目覚めた漂泊者として、自分の記憶と物語を探す旅に就く。

限界まで潜在力を引き出す 超爽快アクション / サクサク高速バトルを体感しよう

「鳴潮」は超高速でサクサク爽快な戦闘コンテンツが豊富なアクションゲーム。プレイヤーはジャスト回避・逆転反撃・音骸召喚、QTEスキルなどのシステムを活用して、強敵を倒していく。

共鳴し合う仲間と出会える冒険の旅 / 十人十色の共鳴者と出会おう

漂泊する旅では、プレイヤーはまた見ぬ明日の真実を探っていく間、さまざまな共鳴者の仲間と出会うことができる。個性豊かで異なる共鳴能力を所有しており、プレイヤーの心強い旅仲間として活躍する。

音骸の異能が奏でる色鮮やかな戦闘 / 音骸を吸収して戦闘で活用しよう

残像(敵モンスター)を倒すと、その能力を再現できる「音骸」が獲得できる。広大な世界で音骸を集め、独自のビルドを構築しよう!

【世界観紹介】

漂泊する者よ、目覚めの気分はいかがかな?我々の世界からは、潮が引いた。引いてしまった。悲鳴が降臨し、人類は旧時代の法則に取り残され、文明が浅瀬に擱坐したのだ。しかし完全なる静寂の末、人類は再び産声をあげる。壊滅とともに訪れた新生。そう、人類は微かな希望を信じ、新たな世のあり方と向き合い始めたのだった。そして、あなたーー漂泊者は、これからある旅路に就く。共に戦う仲間、想像を超える強敵、理を覆すほどの強大な力、そして真相。そんな多くのものと出会う旅路だ。未だ見ぬ景色、それに世界の果てにさえ手が届くこともあるかもしれない。もちろん、全てはあなたの選択次第だ。災いの余韻の中で至る答えに期待するとしよう。停滞した文明の船を出航させるのは、あなたかもしれない。潮は満ち、そして引く。文明もまた然り。旅は、ここから始まるーー

【タイトル情報】

■「鳴潮」

ジャンル:オープンワールドアクションRPG

価格:基本プレイ無料(一部ゲーム内課金あり)

対応OS:Android、iOS、Windows



