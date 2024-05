J-POPに恋するカリフォルニア出身のアーティスト、ジンジャー・ルートが約4年ぶりの新作アルバム『シンバングミ』を9月にリリースすることを発表。第1弾シングル「No Problems」をMVと同時公開した。南カリフォルニア出身のマルチインストゥルメンタリスト、プロデューサー、ソングライター、ヴィジュアル・アーティストであるキャメロン・ルーによるプロジェクト、ジンジャー・ルート。

ニュー・アルバム『シンバングミ』は2022年にリリースしたEP『Nisemono』の続きを描いた作品。『シンバングミ』を幕開ける第1弾シングル「No Problems」のビデオが物語の序章を描いている。1987年を舞台に、キャメロン・ルーことジンジャー・ルートは音楽スーパーバイザーの契約社員として働いていたが、ある日解雇されてしまう。こうした事態に直面したキャメロンがメディア複合企業「ジンジャー・ルート・プロダクション」を立ち上げる姿が本ビデオで描写されている。今回もミュージック・ビデオが重要な役割を果たす本作についてジンジャー・ルートは次のように語る。「ミュージック・ビデオを1作目から8作目まで観ると、伝統的な映画に匹敵するようなストーリーが展開されるんだ。僕がいつも試してみたかったこと」。また、日本とオレンジカウンティでセッションを行ったキャメロンは、『SHINBANGUMI』のトラックアレンジに細心の注意を払い、ライブバンドのメンバーや長年のビデオコラボレーターであるデヴィッド・グーテルなど、親しい人たちに意見を求めた。彼は、アルバムの弧を複数の幕で捉え、時系列に聴くことができるようにマッピング。「フロントエンドのパンチのようなものをちょうどいい加減にして、それから息抜きさせ、中間部ではさらに速く聴かせる、といった具合に...いい意味で襟首を掴んで、最後の曲まで離さないようにしたかったんだ」と語っている。<リリース情報>GINGER ROOT(ジンジャー・ルート)『SHINBANGUMI(シンバングミ)』https://Ghostly.lnk.to/Ginger-Root-SHINBANGUMI品番:GI443JCD[CD]GI443JLP-C1[LP/国内流通仕様]定価:未定[CD]未定[LP/国内流通仕様]=収録曲目=1. Welcome2. No Problems3. Better Than Monday4. There Was A Time5. All Night6. CM7. Only You8. Kaze9. Giddy Up10. Think Cool11. Show 1012. Take Me Back (Owakare No Jikan)※他、日本盤ボーナス・トラックを追加収録予定(CD)・日本公式サイト:https://bignothing.net/gingerroot.html・海外公式サイト:https://www.gingerrootmusic.com/・X:https://twitter.com/gingerrootmusic?lang=en・Instagram:https://www.instagram.com/gingerrootmusic・YouTube:https://www.youtube.com/channel/UCkel1hn6h7FEtlCQnfcLctg・Facebook:https://www.facebook.com/gingerrootmusic/・TikTok:https://www.tiktok.com/@gingerrootmusic