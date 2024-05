アディダス、プーマ創設者の物語がドラマ化。『BOSCH／ボッシュ』製作会社も参加

『キラーズ・オブ・ザ・フラワームーン』や『フェラーリ』で製作総指揮を務めたニールス・ジュールが、有名スポーツブランドであるアディダスの創業者アドルフ・ダスラーについてのドラマ企画を2023年から進めているが、新たに刑事ドラマ『BOSCH/ボッシュ』の製作会社 Fabel Entertainmentも参加することになった。米Deadlineが伝えている。

ドイツの小さな村で始まったブランドがどのようにして、これほどまでに世界的なものになったかを描く。1948年に母親のガレージで会社を設立した過程を探るほか、複雑な家族関係や確執、恋愛といったドラマが展開するという。さらに、アドルフの兄ルドルフが競合ブランドとなるプーマを立ち上げたことで本格化した、数十年にわたるダスラー兄弟間のライバル関係もテーマの一つとなる。

同作ではそのほかにもポップカルチャーやヒップホップ、政治やスポーツの歴史における記憶に残る瞬間にもフォーカス。アディダスと提携した伝説的なアスリートやセレブが登場し、同社のスニーカーが世界最大のスポーツの祭典であるオリンピックでデビューする場面も紹介される。

「アディダスの壮大なドラマを映像化することはすべてのプロデューサーにとっての夢です。ドラマに求めるすべてを兼ね備えています。感動、緊張感、イチかバチかの賭け、そしてもちろん素晴らしい登場人物」と話すのは、Fabel EntertainmentのCEOヘンリク・バスティン。

アディダスのCEOビョルン・ギュルデンは、「我々の物語に興味を持っていただき感謝しています。我々は75年に上る歴史的アーカイブを公開し、社内の歴史学者も製作に協力しました」とコメント。今年8月に75周年を迎える記念すべきタイミングで、見ごたえ満載の作品になりそうだ。

『BOSCH/ボッシュ』全7シーズンとスピンオフ『ボッシュ:受け継がれるもの』シーズン1〜2はAmazon Prime Video(アマゾンプライム)にて配信中。(海外ドラマNAVI)

