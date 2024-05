REBECCA活動休止前ラストライブが最新技術で4K映像へアップコンバート！初のUHD-BD発売決定

【その他の画像・動画を元記事で見る】

■2001年のDVD映像とアップコンバート映像を比較できる動画が公開

REBECCAが1990年1月19日に日本武道館にて開催した、活動休止前ラストライブとなる『REBECCA LIVE TOUR ’89-’90 Return of Blond Saurus』最終公演。今回、本公演の映像が再編集され、REBECCA初のUHD-BDとして発売されることとなった。

当該ライブは2001年にDVDで発売されているが、今作では撮影素材から再編集、最新技術によるアップコンバート、ノイズ除去などを施し高画質化、音源もマルチテープからリミックスし4K映像を収録できるUHD-Blu-rayの他、Blu-ray Disc、DVDの3形態で発売されることとなる。

また、2001年のDVD映像とアップコンバート映像の比較動画も公開された。発売前の7月7日には、全国20都市24館の映画館で一夜限りのプレミアム上映が決定している。

リリース情報

2024.07.10 ON SALE

Blu-ray&DVD『Dreams on 19900119 Reborn Edition-Return of Blond Saurus-』

特設サイト

https://www.110107.com/rebecca_dreamson

REBECCA OFFICIAL SITE

https://www.sonymusic.co.jp/artist/Rebecca/