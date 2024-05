i☆Ris

声優アイドルユニットi☆Ris自身をアニメ化した劇場版アニメ「i☆Ris the Movie -Full Energy!!-」が5月17日に公開。10周年プロジェクトの集大成となる本作は、「今までありがとう、そしてこれからも見届けて欲しい」そんな気持ちを込めて、i☆Risの、i☆Risによる、ファンのための劇場版アニメとなっている。監督は博史池畠氏が務め、メンバーを徹底取材し、リアル×ファンタジー×ライブが融合した体感系ムービーとなっている。本作の主題歌「愛 for you!」の作詞はi☆Ris、作曲は大石昌良が務め、さらに挿入歌「希望の花を」の作詞・作曲は、BiSHプロデュースなどで知られる松隈ケンタが担当した。インタビューでは、山北早紀・芹澤優・茜屋日海夏・若井友希・久保田未夢の5人に本作を通して芽生えた気持ちや、主題歌「愛 for you!」の制作背景について話を聞いた。(取材・撮影=村上順一)

i☆Risの活動が愛おしくなった

――i☆Ris全員で参加されてみていかがでした?芹澤優

5人全員がアフレコで揃うのは、『プリパラ』、『キラッとプリ☆チャン』以来だと思います。『プリ☆チャン』に関しては途中でコロナ禍になり、そのまま最終回を迎えてしまったので、全員が揃ってのアフレコは6年ぶりくらいだったので、声優としてのメンバーを見るのはすごく久しぶりでした。改めてみんな声優なんだと思いました(笑)。久保田未夢

アイドルでいるときと声優のときでは、表情が変わるんだなと思いましたし、すごく個々という感じがしました。若井友希 うんうん。i☆Risとしてアフレコをしたというよりも、1人の声優として集まってアフレコをしていたような感覚があったよね。茜屋日海夏

アフレコは何日も掛けずに、1日で録り終えたのですが、私たち以外のキャストさん、シロリス役の高橋李依さんやクロリス役の斎賀みつきさんも一緒のブースでアフレコしました。ここまで大人数でのアフレコは久々だったので、新鮮さもありつつドキドキ感もありました。でも、後ろでメンバーのみんなが見守っていてくれていたので、一緒に作っている感があって、とても楽しかったです。――大変だったシーンはありますか。茜屋日海夏

歌のシーンです。セリフパートはそれぞれが考えてきたものを提示してアフレコに臨んでいて、そこに関してはあまりリテイクはなかったのですが、アカペラの歌唱パートがあって、そこは何回も録り直しました。――何があったんですか。茜屋日海夏

友希ちゃんとみゆたん(久保田未夢)の2人が歌い出しで始まって、その後を続くようにみんなで歌うのですが、そこをもっと合わせられるんじゃないかって。若井友希

昔から私たちのライブを観てくださっている音響監督さんだったので、私たちならもっとできると思ってくださったみたいで、愛のあるリテイクでした。――ライブとはまた緊張感も違いますよね?久保田未夢

いま振り返ると、アフレコでは事務所の後輩や新人の方々もたくさんいたので、緊張していたと思います。山北早紀

アフレコ当時のことはすごく覚えていて、私は声優を主軸として活動をしていないので、久しぶりのアフレコということもありすごく緊張していました。その日は10時間くらいスケジュールを押さえられていた中で、途中休憩があったのですが、そこに叙々苑弁当があったんです。――最高ですね!山北早紀

そうなんです!

3段階ほどランクがあって、私は一番脂が乗っているお弁当を選びました。いつもだったらお弁当を完食して挑むのですが、緊張しすぎてしまって、お弁当が喉を通らず、全部食べ切ることができなかったんです...。若井友希

めずらしいね。そんなことがあったんだ。芹澤優

一番上に名前が書いてあったり、リーダー役ですごくいい役だったよね。きっとそれもあって緊張していたんだよね。久保田未夢

ストーリーの後半に自分の話もあったしね。山北早紀

そうなんです。感情的になるシーンもあって。――ファンタジー要素もありながら、とてもエモーショナルなお話しだなと思いました。i☆Risファンの方はもちろん、i☆Risにまだ触れたことがない方にも、観てもらえたら何か感じてもらえるんじゃないかなと思いました。さて、皆さんはこの作品を通して新たに芽生えた気持ちなどありますか。山北早紀

ライブ前にいつも円陣を組んで「Full Energy!!」と声出しをやっているんですけど、もう10年やっているので、ちょっと緩くなってきてしまっていました。今回のアフレコを通して、完成した映像を観て、これからはもっとちゃんとやろうと気持ちを改めました。芹澤優

なあなあになってきちゃってたよね。それもあって、今年のツアーはかなりちゃんとやってます!久保田未夢

そういえば友希ちゃん、作品を通してすごく気持ちの変化があったんだよね?若井友希

そうそう。私、映画が完成してからファンのみんなの顔を見ると涙が出てくるようになってしまって。感謝の想いがすごくて、涙腺が緩くなりました。ライブをしている瞬間ってすごく尊いなと思えて。いまアイドルをやっていることがすごく楽しくて、今まで以上にi☆Risの活動が愛おしくなりました!茜屋日海夏

完成披露試写会を先日行ったのですが、最後にファンの方からの「ありがとう」という言葉がすごく沁みました。いつも感謝の言葉は聞いていますが、本作を一緒に共有したことによって、お互いに共通の感情が芽生えました。また、その時にライブパフォーマンスも行ったのですが、主題歌「愛 for you!」も歌ったら泣いている方もいて、その光景を見てすごく嬉しかったです。

「愛 for you!」でこだわった歌割り

――「愛 for you!」とてもいい曲ですね。皆さんはこの曲からどんなことを感じました?久保田未夢

「愛 for you!」は以前からライブで披露させていただいていたのですが、映画を観てから聴くと、今までとは違った感情で聴いてもらえているんじゃないかなと思いました。そして、私たちはもちろんですが、ファンの皆さんも新しい気持ちが芽生えたんじゃないかなと思っています。いろいろな道を選べたはずなのに、今もi☆Risを選んでくれてありがとうという感謝でいっぱいです。――レコーディングはいかがでした?芹澤優

レコーディングは今年に入ってから行ったのですが、制作は去年から始まっていました。作詞は友希ちゃんとさきさま(山北早紀)がメインとなって、5人の想いをまとめてくれたのですが、曲に携わっていた時間が長かったので、やっとライブで歌えるという気持ちでした。――作詞はどのように進めていったのでしょうか。若井友希

今回、詞先だったのですが、みんなに入れたいワードを箇条書きでもいいから送ってとお願いしました。自分では出てこないワードもあったり、たとえばオタクという言葉を入れるというのは面白いなと思いました。5人だからできるワードセンスがあるなと思いました。山北早紀

私はみんなに送ってもらった想いや言葉を見て、予想以上に膨大に書いてきたなと思いました(笑)。私はクセの強い作り方をしてしまうので、そんな私とは対照的な友希ちゃんに構成を考えてもらった方がいいなと思いました。Aメロ、ラップパートとか友希ちゃんに作ってもらって、パンチや足りないワードなどを私が追加していくという流れでした。ラップを入れたのは解釈が一致したところでした。1曲に膨大なメッセージを入れるのは至難の業だったので、ラップパートで紆余曲折みたいなものを入れられたのは良かったです。――レコーディングではどんなところにこだわりました?久保田未夢

さきさまが歌割にこだわりがあって。山北早紀

私の中でここのパートは、このメンバーというのがありました。私はレコーディングの順番が4番目だったのですが、録り直させてほしいとお願いしました。もう一回みんなに集まってもらって、改めて歌割を変えて録りました。きっと、聴いていただいた方もそのマッチングに納得してもらえると思います。

感謝の気持ちを丁寧に届けられたら

――ここから先、どのような姿をファンの皆さんに届けたいと思っていますか。山北早紀

映画を観ていただいてライブに来てもらいたいです。そこで素晴らしいパフォーマンスを見せて、さらにファンを増やせたら大きな会場でやれるので、もっとすごいものを見てもらえるんじゃないかなと思います。芹澤優

この映画を観てもらえたら、何かを達成するとかではなくて、私たちがi☆Risとして活動していることが特別で、当たり前じゃないということをお客さんにも感じてもらえると思いますし、私たちも皆さんと一緒にいる時間を大事にしたいです。一瞬一瞬を皆さんとしっかり共有していくことがこれからのi☆Risなのかなという感じがしています。茜屋日海夏

活動一つ一つ、より丁寧に真摯に向き合っていって、感謝の気持ちを伝えたいです。本作はそういうメッセージが込められているので、これから活動していくなかで、感謝の気持ちを丁寧に届けられたらと思っています。若井友希

アイドルというのは永遠ではないから美しいという一面もあると思いました。私はそれをこの作品を通して感じました。だからこそ今アイドルをやっている自分を大事にして、ファンの皆さんにも応援したいと思ってもらえるような活動をしていきたいです。よりアイドルらしい生き方ができたらいいなと思っています。久保田未夢

この映画を観ていただいて、i☆Risのことを尊いと思ってもらえたら嬉しいですし、友希ちゃんが言うようにアイドルでいられる時間は永遠ではないので、皆さんにこの貴重な時間を楽しんでもらえたらいいなと思っています。また、2次元のi☆Risがこれだけで終わるのはもったいないなと思っていて、こんなにかわいいキャラやCGのモーションも作っていただいたので、3次元のi☆Risの物語は続いていますけど、2次元のi☆Risもこの先、何か見られたらいいなと思っています。(おわり)■ヘアメイク原田琴実藤井まどか菅原利沙 ■衣装オサレカンパニー作品情報タイトル:劇場版アニメ「i☆Ris the Movie - Full Energy!! -」配給:エイベックス・フィルムレーベルズ ・CAST山北早紀役:山北早紀芹澤 優役:芹澤 優茜屋日海夏役:茜屋日海夏若井友希役:若井友希久保田未夢役:久保田未夢シロリス役:高橋李依クロリス役:斎賀みつきほか・STAFF原作:API×81プロデュース監督:博史池畠脚本:福田裕子演出:大島克也

川瀬まさおキャラクターデザイン:植田和幸総作画監督:高村遼太郎

田中 翼プロップデザイン:永山 恵美術監督・美術設定:込山明日香美術:コスモプロジェクト色彩設計:赤間三佐子3DCG監督:乙部善弘3DCG:タツノコプロ撮影監督:林コージロー撮影:グラフィニカ編集:三嶋章紀音響監督:長崎行男音響制作:HALF H・P STUDIO音楽:橋本由香利、川田瑠夏、設楽哲也、関向弥生アニメーション制作:Studio五組配給:エイベックス・フィルムレーベルズ