ZEROBASEONE、3rdミニアルバム「You had me at HELLO」がオリコン週間合算アルバムランキングで1位に

ZEROBASEONEが日本のオリコン週間チャートで2冠を達成した。23日、オリコンの発表によると、ZEROBASEONEの3rdミニアルバム「You had me at HELLO」は5月27日付(集計期間:5月13日〜19日)のオリコン週間合算アルバムランキングで1位を記録した。オリコンの週間合算アルバムランキングは、アルバムの売上とデジタルダウンロード数、ストリーミング数などを合算してランキングを決める。ZEROBASEONEはニューアルバムでオリコン週間アルバムランキングに続き、週間合算ランキングのトップを獲得して2冠を達成した。

「You had me at HELLO」は、日本最大の音楽配信サイトであるLINE MUSICのリアルタイムアルバムTOP100で1位を記録し、mora総合アルバムチャートで2位、レコチョク日間アルバムチャートで3位を記録してZEROBASEONEの熱い人気を証明した。ニューアルバム「You had me at HELLO」は、愛がくれる幸せに胸がいっぱいになる若者の物語であると同時に、ZEROBASEONEがこれまでの2枚のアルバムで語ってきた運命的な出会いの後に、一目惚れをした青春3部作を完成させるアルバムだ。タイトル曲は「Feel the POP」で若者なら誰もが直面することになる悩み、戸惑い、心配などをZEROBASEONEと一緒にいる瞬間だけは全て忘れて最高の時間をプレゼントするという意志が込められている。