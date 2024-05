「ハローキティ」が2024年に50周年を迎えたことを記念し、6月26日(水)にリリースする、サンリオのキャラクターソングカヴァーアルバムのボイスキャスト12名が歌う、全収録曲14曲のダイジェストPVが解禁!

サンリオの人気キャラクター「ハローキティ」は、1974年に誕生し2024年の今年50周年を迎えました。

「カワイイ」を世界中に届け、みんなに「なかよく」や、「思いやり」の大切さを伝え続けた半世紀。その中で、ハローキティとその仲間たちで歌う未来へ残したい楽曲の数々が誕生してきました。

「明るく」、「元気に」、たくさんのおともだちへの応援歌として、多くの曲が親しまれています。今では懐かしいあの名曲や、キャラクターの誕生や成長と共に新しく生まれた楽曲もあります。

長く愛されるサンリオキャラクターソング、さらにパレードやショー楽曲の中からセレクトされた輝く曲の数々と、今回選ばれた12名のトップレベルの『声』で贈る夢のコラボレーション、それが今回のプロジェクト『Hello Kitty 50th Anniversary Presents My Bestie Voice Collection & Dream Stage with Sanrio characters』です。

ボイスキャストは、入野自由さん、浦田わたるさん、大塚剛央さん、加藤和樹さん、木村良平さん、鈴木崚汰さん、立花慎之介さん、豊永利行さん、仲村宗悟さん、堀江 瞬さん、牧島 輝さん、森 愁斗さん(BUDDiiS)が参加!

親友のように、わたしたちにやさしく寄り添うその『声』は、キャラクターと私たちのこころとこころを繋ぎます。キャラクターに親しみを込め、新たなサンリオキャラクターソングの魅力をお届けします。

また、サンリオキャラクターと今回のアルバムに参加する全12名の豪華メンバーでお届けする1日限りのコンサートが11月に開催! 一同に集い心を込めて贈る夢のステージをどうぞお楽しみに!

豪華ボイスキャスト12名が歌う全14曲試聴ダイジェストPV初公開!

今回公開されたPVは、豪華ボイスキャスト12名のソロ歌唱曲と全員歌唱2曲を含むアルバム収録曲全14曲のダイジェスト版。各々がコラボレーションキャラクターの理解を深め、寄り添い、曲に昇華した想いを感じ取ることができます。

一瞬で明るい気持ちになれるアップテンポの曲、元気になれるカワイイ曲、ラップがスタイリッシュでクールな曲、そして心温まる朗読など、とても懐かしい曲から新しい曲まで様々な形で幅広い世代を魅了してきた名曲の数々。トップレベルの『声』によって紡がれる、まったく新しいサンリオキャラクターソングを、ぜひお楽しみください。



【全14曲試聴ダイジェストPV】My Bestie Voice Collection & Dream Stage with Sanrio characters

試聴 URL:https://youtu.be/gkBHcV0leK8

<試聴楽曲>

M01.『みんなにいちばん』〔ポチャッコ〕/豊永利行

M02.『みんな nakayoku!』〔ウィッシュミーメル〕/堀江 瞬

M03.『ハンギョドンのイケイケサンバ』〔ハンギョドン〕/浦田わたる

M04.『ダイジョーブ』〔バッドばつ丸〕/大塚剛央

M05.『ボクはペックル』〔あひるのペックル〕/森 愁斗(BUDDiiS)

M06.『 - 朗読 - けろっぴの冒険~けろけろけろっぴ』〔けろけろけろっぴ〕/木村良平

M07.『ぼく、プリン』〔ポムポムプリン〕/仲村宗悟

M08.『手をつなごう』〔マイメロディ〕/入野自由

M09.『Greedy Greedy』〔クロミ〕/牧島 輝

M10.『ココロをつなぐリズム』〔ディアダニエル〕/立花慎之介

M11.『ふたりの Milky Way』〔リトルツインスターズ〕/鈴木崚汰

M12.『しあわせのラベル』〔シナモロール〕/加藤和樹

M13.『KAWAII FESTIVAL』/みんななかよく(全員歌唱)

M14.『ハローキティ』〔ハローキティ〕/みんななかよく(全員歌唱)



■みんななかよく(全員歌唱)『KAWAII FESTIVAL』『ハローキティ』試聴

【全員歌唱曲試聴PV】My Bestie Voice Collection & Dream Stage with Sanrio characters

https://youtu.be/bGJfyp7Ukzg

アニメタイムズストア購入者特典「キャストビジュアルL判ブロマイド 12 枚セット」絵柄公開

キャスト撮りおろしビジュアルを使用した「キャストビジュアルL判ブロマイド12枚セット」の絵柄が初公開。

ボイスキャストとハローキティのぬいぐるみとの貴重な2ショットはこのためだけに撮影された秘蔵写真の数々。ぜひ、お手に取ってご覧ください。

アルバム情報

■アルバムタイトル:

Hello Kitty 50th Anniversary Presents

My Bestie Voice Collection with Sanrio characters

■発売日:2024 年 6 月 26 日(水)

■品番:初回生産限定盤>EYCA-14364、通常盤>EYCA-14365

■価格:初回生産限定盤>6,600 円(税込)、通常盤>4,400 円(税込)

■キャスト(50 音順):

入野自由、浦田わたる、大塚剛央、加藤和樹、木村良平、鈴木崚汰、立花慎之介、豊永利行、仲村宗悟、堀江 瞬、牧島 輝、森 愁斗(BUDDiiS)

■初回限定生産盤特典:

ボイスキャスト 12 名の新規撮りおろし 52 ページフォトブックレット

■封入特典(初回限定生産盤、通常盤共通):

Hello Kitty 50th Anniversary Presents My Bestie Dream Stage with Sanrio characters

コンサートチケット最速先行受付シリアルコード(抽選)封入

■初回生産限定盤 店舗別オリジナル特典:

・Amazon.co.jp:缶バッジ(75mm)(ランダム 3 個/全 6 種)

キャラクター:ハローキティ、マイメロディ、リトルツインスターズ、ディアダニエル、ウィッシュミーメル、クロミ

・セブンネット:アクリルチャームミニキーホルダー(30mm×30mm)(ランダム 1 個/全 7 種)

キャラクター:ハンギョドン、バッドばつ丸、シナモロール、けろけろけろっぴ、ポチャッコ、ポムポムプリン、あひるのペックル

・アニメイト:ミニフォト 3 種セット(約 W54mm×H86mm)

キャラクター:ハローキティ、ポムポムプリン、クロミ

・楽天ブックス:クリアポーチ(約 W212×H153mm)

プロジェクトビジュアル使用

・TSUTAYA RECORDS(一部店舗除く)/TSUTAYA オンラインショッピング:

缶ミラー(56mm)

キャラクター:シナモロール

・アニメタイムズストア:キャストビジュアルL判ブロマイド 12 枚セット

※特典は無くなり次第終了となります。

※詳細は各店舗へお問い合わせください。

<CD 購入に際してのご注意>

※予告なくキャスト・収録内容は変更になる場合もございますので、ご了承下さい。

※楽曲はアレンジされておりますので、オリジナル楽曲・歌詞と異なる箇所もございます。

詳細:https://avex.jp/sanriovoice/discography/detail/?id=1020232

コンサート情報

■公演名:

Hello Kitty 50th Anniversary Presents My Bestie Dream Stage with Sanrio characters

■日程:2024 年 11 月 24 日(日)

■会場:幕張メッセイベントホール(千葉県)

■時間:【昼の部】 開場 13:00 開演 14:00 予定 【夜の部】 開場 17:00 開演 18:00 予定

■出演:

サンリオキャラクターズ

ハローキティ、けろけろけろっぴ、シナモロール、マイメロディ、クロミ、リトルツインスターズ(キキ&ララ)

入野自由、浦田わたる、大塚剛央、加藤和樹、木村良平、鈴木崚汰、立花慎之介、豊永利行、仲村宗悟、堀江 瞬、牧島 輝、森 愁斗(BUDDiiS)

■チケット:11,000 円(税込)/ 枚

※全席指定 ※3 歳以上有料。3 歳未満入場不可。

■アップグレードチケット:1,880 円(税込)/ 枚

■チケットに関するお問い合わせ:

チケットぴあ:https://pia.jp/info/ticket_support/ (営業時間 10:00〜18:00 土日祝・年末年始除く)

■公演に関するお問い合わせ:

My Bestie Dream Stage with Sanrio characters 公演事務局

03-6280-4670(オペレーター受付時間 平日 11:00~18:00)

■主管:株式会社サンリオ

■企画・主催:エイベックス・ピクチャーズ株式会社

■公式サイト:https://avex.jp/sanriovoice/

■公式 X(旧 Twitter):https://twitter.com/avexsanriovoice/(@avexsanriovoice)

■公式 Instagram:https://www.instagram.com/avexsanriovoice/(@avexsanriovoice)

■権利表記:C 2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L648267

