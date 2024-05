King & Prince、15thシングル「halfmoon / moooove!!」リリース！最新シングル＆ベスト盤の楽曲配信もスタート

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■「halfmoon」は、永瀬廉主演ドラマ『東京タワー』主題歌、「moooove!!」は高橋海人主演ドラマ『95』の主題歌!

King & Princeが、15枚目シングル「halfmoon / moooove!!」をデビュー6周年の記念日となる5月23日にリリース。音楽ストリーミング音楽ダウンロードサービスにて、最新シングルおよびベスト盤楽曲の配信もスタートした。

今作は、2023年に発売した「愛し生きること / MAGIC WORD」以来、約半年ぶりとなるダブルAサイドシングル。

収録曲「halfmoon」は、永瀬廉が主演を務めるテレビ朝日系オシドラサタデー『東京タワー』の主題歌、「moooove!!」は高橋海人(「高」は、はしごだかが正式表記)が主演を務めるテレビ東京開局60周年連続ドラマ ドラマプレミア23『95』の主題歌にそれぞれ起用されている。

初回限定盤A、初回限定盤B、通常盤、Dear Tiara盤(ファンクラブ限定盤)の4形態で発売され、初回限定盤A付属のDVDには「halfmoon」のMVやLip Sync ver.、Shooting Behind the scenesが、初回限定盤B付属のDVDには「moooove!!」のMVやDance ver.、 Music Video Shooting Behind the scenesが収録される。

そしてファンクラブ限定盤(Dear Tiara盤)付属のDVDには、2023年12月3日に千葉・幕張メッセで行われた『テレビ朝日 ドリームフェスティバル2023』出演時のライブパフォーマンスや、アルバム『ピース』収録曲「かた結び」のSpecial Movieが収められている。

また、CDデビュー6周年を記念して、5月23日より最新シングル楽曲およびベスト盤収録楽曲が、Apple Muisc、Amazon Music、Spotify、YouTube Music、LINE MUSIC、AWAなどの音楽ストリーミングサービスやiTunes Store、レコチョク、onkyo music、moraなどの音楽ダウンロードサービスにて配信開始。

5月20日から先行配信されている最新シングル「halfmoon」「moooove!!」の他、シングル全収録楽曲(6曲)と、昨年発売され初週売上120.4万枚、自身初の年間アルバムランキング1位を記録したKing & Prince初のベストアルバム『Mr.5』の全収録楽曲(57曲)の計63曲が配信されている。

リリース情報

2024.05.23 ON SALE

SINGLE「halfmoon / moooove!!」

King & Prince OFFICIAL SITE

https://www.universal-music.co.jp/king-and-prince/