お得な無料特典を6月1日〜30日まで毎週開催！沖縄 ダイナソー BBQ PARK｢巨大プール スタート企画｣

美らSUNビーチ直結の日本最大級の子供が遊べるテーマパーク型BBQ&フードパーク【 沖縄 ダイナソー BBQ PARK 】では、巨大プール スタート企画として、お得な無料特典を6月1日(土)より6月30日(日)まで毎週開催します!

沖縄 ダイナソー BBQ PARK「巨大プール スタート企画」

「STEM RESORT」ダイナソー BBQ&パーク

所在地 : 沖縄県豊見城市豊崎3-35 イーアス沖縄豊崎 屋上4階

予約TEL : 098-996-3791

WEBサイト:

営業時間 : 年中無休 10時〜18時

■巨大プール スタート企画■

第1弾

6月1(土)〜9日(日) 水鉄砲or浮き輪、貸し出し 無料

第2弾

6月10(月)〜16日(日) ソフトドリンクorかき氷1個 無料

第3弾

6月17(月)〜23日(日) バーベキュー持ち込み料 無料

第4弾

6月24(月)〜29日(土) ソフトドリンク1杯 無料

最終日

6月30(日) 泡プール開催 & 動く恐竜と記念撮影 無料

また、巨大アスレチック、巨大トランポリンもあります。

お得な《BBQ・焼肉食べ放題、飲み放題プラン》もあります。

■梅雨割キャンペーン■

6月1日(土)〜6月30日(日)まで

1. 全BBQ区画→50%OFF!

3組限定!

2. 食べ飲み放題→50%OFF!

4,000円→2,000円 (平日限定:11時〜14時)

3. 手ぶらBBQプラン→更にお得に!

通常のセットにプール代込み+持ち込み込み+ソフトドリンクも一杯付きます!

3,500円

4. キッズBBQ→更にお得に!

通常のセットにプール代込み+持ち込み込み+ソフトドリンクも一杯付きます!

2,500円

5. スタンダード→更にお得に!

通常のセットにプール代込み+持ち込み込み+ソフトドリンクも一杯付きます!

4,500円

6. 500円で角ハイボールとオールフリーが飲み放題!

(在庫なくなり次第終了)

7. ドリンク単品 割引!

300円→200円

8. ドリンクバー設定!

500円(グループ全員で適応)

ダイナソー BBQ PARK -STEM RESORT-

イーアス沖縄豊崎の屋上にある2,500坪の日本最大級の屋上BBQパーク!

「遊び・食・音楽」をコンセプトに、子供から大人まで楽しめる巨大エンターテインメント空間にダイナソーパーク、巨大アスレチック・巨大プール・ボールプール・幼児用プレイランド・ピンク滑り台(すべり台)・K-POPカフェなど、お子様向け豊崎のテーマパーク施設になります。

貸切テントサウナ・ジャグジーもあります。

巨大アスレチック

巨大恐竜トランポリン

K-POPエリア

テントサウナ4人用

テントサウナ8人用

ジャグジー

BBQ・焼肉食べ放題、飲み放題プラン

〜100分 ラストオーダー20分前〜

・中学生以上:4,000円

・小学生 :2,000円

・未就学児 :1,500円

・3歳以下 :無料

※卓上コンロでの焼肉BBQ

※時間内のみ席の利用可能

<時間外の区画利用は、追加料金になります>

中学生以上 :1,500円

小学生、未就学児:1,000円

※持込みの場合 550円/1名様

※席指定の場合 500円/1名様

BBQイメージ1

BBQイメージ2

BBQエリア1

BBQエリア2

BBQエリア3

食べ放題メニュー

牛カルビ/豚トロ/豚タン/豚バラ/鶏モモ/ソーセージ/ライス/焼きそば/キムチ/野菜(コーン、王ねぎ、にんじん、キャベツ)

飲み放題メニュー

ビール/ハイボール/チューハイ/カクテル/ソフトドリンク

■BBQ利用プラン

・大人(18歳〜) :2,800円

・子ども(4〜17歳):1,800円

・3歳以下 :無料

※BBQ区画の利用が可能になります。

※入園料込み

※席指定の場合 500円/1名様

■手ぶらBBQプラン

・お得プラン 限定10組 :BBQセット付 1名様3,500円

・スタンダードプラン :BBQセット、焼きそばセット付 1名様4,500円

・ラグジュアリープラン :和牛BBQセット、焼そばセット付 1名様6,000円

・お子様プラン(4歳〜11歳限定):キッズBBQセット 1名様2,500円

※BBQ区画の利用が可能になります。

※入園料込み

※持込みの場合 550円/1名様

※席指定の場合 500円/1名様

※3歳以下 無料

【お得な新料金について】

■当日入場券

・大人(18歳〜) :2,200円

・子ども(4〜17歳):1,100円

・3歳以下 :無料

※通常の入園料

■ピクニックプラン

・大人(18歳〜) :2,500円

・子ども(4〜17歳):1,500円

・3歳以下 :無料

※席区画の利用が可能になります。

※BBQグリルの使用はできません。

※入園料込み

※席指定の場合 500円/1名様

恐竜1

恐竜2

