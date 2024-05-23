お得な無料特典を6月1日〜30日まで毎週開催！沖縄 ダイナソー BBQ PARK｢巨大プール スタート企画｣
美らSUNビーチ直結の日本最大級の子供が遊べるテーマパーク型BBQ＆フードパーク【 沖縄 ダイナソー BBQ PARK 】では、巨大プール スタート企画として、お得な無料特典を6月1日(土)より6月30日(日)まで毎週開催します！
沖縄 ダイナソー BBQ PARK｢巨大プール スタート企画｣
「STEM RESORT」ダイナソー BBQ＆パーク
所在地 ： 沖縄県豊見城市豊崎3-35 イーアス沖縄豊崎 屋上4階
予約TEL ： 098-996-3791
WEBサイト：
HOME-日本語
営業時間 ： 年中無休 10時〜18時
■巨大プール スタート企画■
第1弾
6月1(土)〜9日(日) 水鉄砲or浮き輪、貸し出し 無料
第2弾
6月10(月)〜16日(日) ソフトドリンクorかき氷1個 無料
第3弾
6月17(月)〜23日(日) バーベキュー持ち込み料 無料
第4弾
6月24(月)〜29日(土) ソフトドリンク1杯 無料
最終日
6月30(日) 泡プール開催 ＆ 動く恐竜と記念撮影 無料
また、巨大アスレチック、巨大トランポリンもあります。
お得な《BBQ・焼肉食べ放題、飲み放題プラン》もあります。
■梅雨割キャンペーン■
6月1日(土)〜6月30日(日)まで
1. 全BBQ区画→50％OFF！
3組限定！
2. 食べ飲み放題→50％OFF！
4,000円→2,000円 (平日限定：11時〜14時)
3. 手ぶらBBQプラン→更にお得に！
通常のセットにプール代込み＋持ち込み込み＋ソフトドリンクも一杯付きます！
3,500円
4. キッズBBQ→更にお得に！
通常のセットにプール代込み＋持ち込み込み＋ソフトドリンクも一杯付きます！
2,500円
5. スタンダード→更にお得に！
通常のセットにプール代込み＋持ち込み込み＋ソフトドリンクも一杯付きます！
4,500円
6. 500円で角ハイボールとオールフリーが飲み放題！
(在庫なくなり次第終了)
7. ドリンク単品 割引！
300円→200円
8. ドリンクバー設定！
500円(グループ全員で適応)
ダイナソー BBQ PARK -STEM RESORT-
イーアス沖縄豊崎の屋上にある2,500坪の日本最大級の屋上BBQパーク！
「遊び・食・音楽」をコンセプトに、子供から大人まで楽しめる巨大エンターテインメント空間にダイナソーパーク、巨大アスレチック・巨大プール・ボールプール・幼児用プレイランド・ピンク滑り台(すべり台)・K-POPカフェなど、お子様向け豊崎のテーマパーク施設になります。
貸切テントサウナ・ジャグジーもあります。
巨大アスレチック
巨大恐竜トランポリン
K-POPエリア
テントサウナ4人用
テントサウナ8人用
ジャグジー
BBQ・焼肉食べ放題、飲み放題プラン
〜100分 ラストオーダー20分前〜
・中学生以上：4,000円
・小学生 ：2,000円
・未就学児 ：1,500円
・3歳以下 ：無料
※卓上コンロでの焼肉BBQ
※時間内のみ席の利用可能
＜時間外の区画利用は、追加料金になります＞
中学生以上 ：1,500円
小学生、未就学児：1,000円
※持込みの場合 550円／1名様
※席指定の場合 500円／1名様
BBQイメージ1
BBQイメージ2
BBQエリア1
BBQエリア2
BBQエリア3
食べ放題メニュー
牛カルビ／豚トロ／豚タン／豚バラ／鶏モモ／ソーセージ／ライス／焼きそば／キムチ／野菜(コーン、王ねぎ、にんじん、キャベツ)
飲み放題メニュー
ビール／ハイボール／チューハイ／カクテル／ソフトドリンク
■BBQ利用プラン
・大人(18歳〜) ：2,800円
・子ども(4〜17歳)：1,800円
・3歳以下 ：無料
※BBQ区画の利用が可能になります。
※入園料込み
※席指定の場合 500円／1名様
■手ぶらBBQプラン
・お得プラン 限定10組 ：BBQセット付 1名様3,500円
・スタンダードプラン ：BBQセット、焼きそばセット付 1名様4,500円
・ラグジュアリープラン ：和牛BBQセット、焼そばセット付 1名様6,000円
・お子様プラン(4歳〜11歳限定)：キッズBBQセット 1名様2,500円
※BBQ区画の利用が可能になります。
※入園料込み
※持込みの場合 550円／1名様
※席指定の場合 500円／1名様
※3歳以下 無料
【お得な新料金について】
■当日入場券
・大人(18歳〜) ：2,200円
・子ども(4〜17歳)：1,100円
・3歳以下 ：無料
※通常の入園料
■ピクニックプラン
・大人(18歳〜) ：2,500円
・子ども(4〜17歳)：1,500円
・3歳以下 ：無料
※席区画の利用が可能になります。
※BBQグリルの使用はできません。
※入園料込み
※席指定の場合 500円／1名様
恐竜1
恐竜2
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