愛媛生まれのオリジナル柑橘！ブルボン「フェットチーネグミPREMIUM紅まどんな味」

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ブルボンとJA全農は、日本の各地にある、まだ知られていないおいしい果物を用いた“ニッポンエール”コラボレーションを実施。

「フェットチーネグミPREMIUM紅まどんな味」を2024年5月28日(火)に期間限定で新発売します。

 

ブルボン「フェットチーネグミPREMIUM紅まどんな味」

 

 

 

商品名　　　　　　：フェットチーネグミPREMIUM紅まどんな味

内容量　　　　　　：50g

発売日　　　　　　：2024年5月28日(火)　全国発売

販売チャネル(予定)：コンビニエンスストア、量販店、ドラッグストア、

小売店、売店など

価格　　　　　　　：オープンプライス

賞味期限　　　　　：9カ月

 

ブルボンとJA全農は、日本の各地にある、まだ知られていないおいしい果物を用いた“ニッポンエール”コラボレーションとして、「フェットチーネグミPREMIUM紅まどんな味」を期間限定で発売。

「フェットチーネグミPREMIUM紅まどんな味」は、「フェットチーネグミ」の弾む噛みごこちと、愛媛生まれのオリジナル柑橘“紅まどんな(R)”果汁を用いたプレミアム仕様の商品です。

紅まどんな(R)特有のジューシーな甘味を最大限に表現しています。

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