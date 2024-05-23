愛媛生まれのオリジナル柑橘！ブルボン「フェットチーネグミPREMIUM紅まどんな味」
ブルボンとJA全農は、日本の各地にある、まだ知られていないおいしい果物を用いた“ニッポンエール”コラボレーションを実施。
「フェットチーネグミPREMIUM紅まどんな味」を2024年5月28日(火)に期間限定で新発売します。
ブルボン「フェットチーネグミPREMIUM紅まどんな味」
商品名 ：フェットチーネグミPREMIUM紅まどんな味
内容量 ：50g
発売日 ：2024年5月28日(火) 全国発売
販売チャネル(予定)：コンビニエンスストア、量販店、ドラッグストア、
小売店、売店など
価格 ：オープンプライス
賞味期限 ：9カ月
ブルボンとJA全農は、日本の各地にある、まだ知られていないおいしい果物を用いた“ニッポンエール”コラボレーションとして、「フェットチーネグミPREMIUM紅まどんな味」を期間限定で発売。
「フェットチーネグミPREMIUM紅まどんな味」は、「フェットチーネグミ」の弾む噛みごこちと、愛媛生まれのオリジナル柑橘“紅まどんな(R)”果汁を用いたプレミアム仕様の商品です。
紅まどんな(R)特有のジューシーな甘味を最大限に表現しています。
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