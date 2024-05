【モデルプレス=2024/05/23】5月8日にJapan 1st Album「Kep1going」をリリースし、さらにパワーアップした姿でカムバックを果たした9人組グローバルガールズグループ・Kep1er(ケプラー)にモデルプレスがインタビュー。Vol.3には、ユニット曲「Cruise」メンバーのユジン(YUJIN)、シャオティン(XIAOTING)、イェソ(YESEO)が登場。

◆Kep1er日本1stアルバム「Kep1going」

◆「Kep1going」デビュー曲「WA DA DA」から全て繋がっていた

◆ユジン・シャオティン・イェソの共通点は?

◆イェソが救われた家族の行動

◆Kep1erの素顔に迫るプライベートトーク

◆こぼれ話

◆ユジン(YUJIN)プロフィール

◆シャオティン(XIAOTING)プロフィール

◆イェソ(YESEO)プロフィール

◆Kep1erプロフィール

Kep1erの日本初アルバムとなる同作は、今まで日本でリリースした3枚のシングル‘FLY’シリーズを通して出会ったKep1erとKep1ian(Kep1erファンの呼称)が、これからも一緒に夢に向かって走り続けたい!という想いがアルバムタイトルに込められている。― まずは、アルバム「Kep1going」の魅力を教えてください。ユジン:今回の私たちのフルアルバム「Kep1going」は、私たちKep1erとKep1ianがこれからも夢に向かって一緒に進んでいきたいという想いが込められています。デビュー当初から歌詞にはこの「Kep1going」という言葉はよく出てきていたので、そういう部分が注目ポイントになると思います。― 元々出ていたタイトルだった?イェソ:「WA DA DA」の「♪Kep 1 going WA DA DA DA」など、いろいろな曲に出ていて全部繋がっています。(※他にも「Wing Wing」の「♪飛び出そうよ Kep1 goin’ on」、「We Fresh」の「♪Kep 1 going to the next」など)― タイトル曲「Straight Line」は色気漂う仕草や表情などみなさんの新たな一面が見える曲になっていると思いますが、パフォーマンス面で特に意識した部分やこだわったところは?イェソ:(日本語で)曲の雰囲気的に大人っぽさを意識しました!鏡で練習しています。― 特にイェソさんがこだわった部分は?イェソ:(日本語で)私のパートの「♪運命が動き出す音〜」は体のウェーブがポイントなので、私の顎の角度がめっちゃ重要です。ユジン:(日本語で)たしかに(韓国の数え年では)20歳になりますので、メンバーみんなが大人な感じがあって注目ポイントになると思います。― ユジンさん、シャオティンさんから見てイェソさんも大人になったなと思われますか?ユジン:(日本語で)でもそう見えないです(笑)。私たちにとってはいつまでも赤ちゃんです(笑)。イェソ:(日本語で)なに〜!?(いじけたように)赤ちゃんじゃないです(笑)。― (笑)。シャオティンさんが「Straight Line」のパフォーマンスで意識した部分はありますか?シャオティン:今回のアルバムの意味も考えながら練習しました。特にこの曲は、歌もダンスもとても大人っぽい感じなので、表情や眼差しは今までの曲と違う雰囲気で、より大人っぽく余裕がある感じを意識しました。― シャオティンさんも鏡を見て練習を?シャオティン:はい(笑)!例えば強く見せたいと思うとき、眼差しを少し強めて目力を意識することがあると思うのですが、今回はあえて逆で、眼差しもソフトにして「何?」という感じで余裕を見せて相手を軽くいなすような表現にしてみました。― この3人はユニット曲「Cruise」のメンバーになりますが、3人の共通点はありますか?ユジン:(日本語で)この3人は声が合うと思います。シャオティン&イェソ:雰囲気も似てるよね。― たしかに。特に話し合ったことやこだわったポイントはありますか?イェソ:今回の曲は、例えば〇〇が前で歌っている、◯◯がサビを歌っているなど誰か1人が目立つような感じではなく、この曲を聴いていただくと、どのパートも“3人”を感じてもらえると思います。3人が一つの気持ちになってこの曲を歌ったということを感じてほしいです。― 同アルバムには「‘FLY’シリーズを通して出会ったKep1erとKep1ianが、これからも一緒に夢に向かって走り続ける!」という想いが込められていますが、もし悩みを抱えていたり挫折しかけているKep1ianがいたら、どんな言葉を掛けてあげたいですか?イェソ:もし私が今悩んでいるKep1ianの近くにいたら、温かく抱きしめてあげたいです。何か言葉を掛けたり行動したりするよりも、温かく抱きしめられることで「この人はちゃんと自分を理解してくれているんだ」ということがすごく伝わると思うからです。私自身も両親や家族、すごく親しい人に抱きしめられたときにそう感じます。― ありがとうございました。Kep1erの素顔により迫るべく、最近ハマっていること・メンバーとの交流などそれぞれのプライベート事情を教えてもらった。【ユジン】ユジン:(日本語で)個人的にはドラマにハマっています!― 特にハマっているのは?「涙の女王」「ソンジェ背負って走れ」…などThe青春ものって感じですね。自分もかつて感じた青春時代を思い出して、観ていると癒やされます。― 観るときはみなさんで?それとも1人で?ユジン:(日本語で)1人で観ます。でもみんなそれぞれ観ています(笑)。イェソ:そうだね。私は元々あまり泣かないタイプなのですが、ドラマを観るとすごく泣いてしまうので、ジャケット写真を撮影する日の休憩時間にドラマを観て泣いてしまって大変でした(笑)。【シャオティン】シャオティン:最近特別に何かにハマっているものはないのですが、メンバーがドラマを楽しく観ているので、私も少し観たりします。【イェソ】イェソ:(考えながら)私は…。あ!ヨーグルトアイスクリームが好きです。韓国のヨーグルトアイスクリームのお店がデリバリーのアプリにどんどんアップされて出てくるので「これはきっと流行っているんだ!食べてみなくちゃ!」とオーダーして食べてみたら美味しかったです。(日本語で)昨日の昨日(一昨日)も食べました(笑)。共通点として「雰囲気が似ている」と話していたように、盛り上がるタイミングをはじめ波長がぴったりだった3人。無邪気に話すイェソ、そんなイェソを愛おしそうに見つめるユジン、そっと笑いをこぼして優しく相槌を打つシャオティン…と3人の温かい空気感で現場を和やかなムードに包んでいた。(modelpress編集部)誕生日:1996年8月12日出身:韓国誕生日:1999年11月12日出身:中国誕生日:2005年8月22日出身:韓国Kep1erは、韓国のオーディション番組「Girls Planet 999:少女祭典」(通称:ガルプラ)から誕生したグローバルガールズグループ。グループ名のKep1erは「夢をつかんだ」ことを意味する“Kep”と、9人の少女が1つになって「最高のガールズグループ」になるという意味の“1”を組み合わせている。【Not Sponsored 記事】