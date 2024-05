1999年、販促イベントのために新設のジェットコースターに乗車したイタリアのモデル、ファビオ・ランツォーニ氏が、飛来したガチョウに真正面からぶつかるという事故が発生しました。この事故を25年越しに再現し、超スローモーションで撮影した映像が公開されました。75mph Bird to the Face with Adam Savage (@tested) and @bobbyfingers - The Slow Mo Guys - YouTube

撮影者はスローモーション映像を数多く撮影するThe Slow Mo Guys。今回は、有名な事件をジオラマで再現しているYouTuberのボビー・フィンガーズ氏から依頼があったとのことで、フィンガーズ氏と、The Slow Mo Guysと親交のある科学系YouTuberのアダム・サベージ氏が友情出演しています。フィンガーズ氏が作成したランツォーニ氏の顔がこれ。サベージ氏がお手製の空気砲でガチョウの模型を発射します。The Slow Mo Guysのガブ氏とダン氏は撮影係。位置を調整し、空気圧を上げていざ発射。ゲルでできたガチョウがシリコン製のランツォーニ人形に直撃します。ランツォーニ人形も思わずにっこり。空気圧を上げて今度は横顔に直撃。あまりの衝撃に顔がゆがみます。何度も続けていると目玉が飛び出るというアクシデントも発生しました。なお、本物のランツォーニ氏は幸い鼻を一針縫うだけで済んだと伝えられています。