パク・ジェボム、タイトル曲「Taxi Blurr」MV予告映像を公開…キム・チョンハがラジオDJとして出演

歌手パク・ジェボムの新曲をキム・チョンハがサポートする。22日、ニューシングル「Jay Park Season2」のタイトル曲「Taxi Blurr」のミュージックビデオ予告映像が公開された。映像は、ラジオの音を背景にKISS OF LIFEのNATTYが電話をかける姿から始まる。その後、パク・ジェボムが誰かと揉めるシーンが続き、ミュージックビデオの本編を通じてどのようなストーリーが展開されるのか、好奇心を刺激した。

特に「今すぐタクシー呼んで Baby girl just pull up 僕が今酔っ払って迎えにいけなくてごめんね With some good times 僕が必ず報うから」という歌詞が、パク・ジェボム特有のトレンディーで優しい歌声と調和し、ファンの耳を虜にした。さらにキム・チョンハがラジオ番組のDJとして出演し、力を加えた。実際にKBS Cool FM「ボリュームを上げて」のDJを務めている彼女が出演したことで、ミュージックビデオがよりリアルになった。「Jay Park Season 2」は、パク・ジェボムがアーティストとして一層成熟した自分の姿を盛り込んだ作品だ。タイトル曲「Taxi Blurr」はグルーヴィーなボーカルと中毒性のある歌詞、メロディーが際立つ楽曲で、NATTYがフィーチャリングとして参加した。今月28日午後6時、音楽配信サイトを通じて発売される。