7人組アイドルグループ・Appare!が5月12日にSpotify O-WESTにて、「VS武道館 其の三」を開催した。

「VS武道館 其の三」に臨むAppare!

日本武道館でのワンマンライブ「Appare!やったれ武道館〜玉ねぎいただきます!〜」に向けた単独ライブとなる「VS武道館」。各会場でチケットが完売したら新曲がお披露目されることが発表されている。これまで開催してきた「其の一」と「其の二」では見事に完売し、「未体験Be Alright!」と「好きだ、まじで!」の2曲を披露した。

この日はいつもライブ中盤から終盤にかけて披露されることが多いキラーチューン「Summer spit!」から幕開け。満員となったフロアを熱気で包むと、そのまま「アイネクライネ幼き恋だね」「虹をかけろ!」のパフォーマンスを続ける。「アイネクライネ幼き恋だね」では会場を埋め尽くした観客の大きなコールも巻き起こり、メンバーもそれに乗せられるように情熱的なステージを届けていく。「絶対猛信デイドリーマー」では、藍井すずが「いよいよ武道館に向けて折り返しです!みんなも一緒に気合い入れていきましょう!」と語ると、会場のファンは前のめりになってライブを楽しんでいた。

MCでは藍井が「『其の三』全員汗かいてますか〜?」と呼びかけると、会場から大きな声援が。今回のSpotify O-WESTはAppare!にとって何度も立っている思い入れのあるステージ。単独で立てることに喜びを明かしつつ、会場に集まったファンに向けて感謝を伝える。そして、藤宮めいが「チケットが完売しました!」と報告すると、会場からはどよめきが起こった。続けて藤宮が「これからみんなと一緒に楽しめる曲にできたらいいなと思います」と語り披露されたのは、この日が初披露となる新曲「特注オートクチュールダンス」。同曲は玉屋2060%(Wienners)が作詞作曲、高嶺のなでしこや超ときめき♡宣伝部といったアイドルグループの振り付けを手がけ多くの曲をバズらせているSACO MAKITAが振り付けを担当している。玉屋2060%らしいフロアで沸けるアッパーサウンドに加えて、SACO MAKITAのキャッチーな振り付けが斬新で、これからAppare!のセットリストを鮮やかに彩ってくれそうだ。

中盤ブロックでは「VS武道館 其の二」で披露されたばかりの「好きだ、まじで!」を始め、「サビからはじまるyoursong」「2020」といったミディアムチューンで軽やかかつ力強い歌声とダンスを見せる。かと思いきや、疾走感あふれるナンバー「決勝戦はエブリデー」が始まると、凛々しい表情を浮かべながらキレのあるダンスを披露し、幅広い表情で魅了する。

MCでは早速披露したばかりの新曲「特注オートクチュールダンス」の話題へ。曲振りを担当した朝比奈れいがメンバーが早口に苦戦したエピソードを明かし、その中でも七瀬れあだけが上手に歌うことができていたそう。七瀬は「これを夏フェスとかで披露できたら、すごい景色が広がると思う」と今後の楽しみを語った。

最後のブロックでは、橋本あみが「私たちが乗り越えなければいけない壁はまだまだたくさんあるんですけど、そんな中でみんながいてくれるから私たちが光になれるんだなと思います。いつも本当にありがとう」とファンに感謝を述べると、一つひとつの言葉を噛みしめるように「さんざめく」をパフォーマンス。「未体験 Be Alright!」「Wai Wai ダンスフィーバー」「アッパライナ」「I YOU WE OUR」とアッパーチューンを立て続けに披露したAppare!は、最後に藍井がタイトルコールを呼びかけ、「キミだけのワンダーランド」でライブを締めくくった。

最後には6月8日(土)に恵比寿LIQUIDROOMにて「&武道館Fes.」、7月1日(月)にはZepp Shinjukuにて8周年記念ワンマンライブ「Appare!8周年記念ワンマンライブ〜7+1=∞〜」をそれぞれ開催することがメンバーの口から発表された。客席からからは喜びの拍手が沸き起こる中で、七瀬が「これからもみんなの笑顔の数を増やして、武道館まで走り続けたい」と意気込みを明かした。本編はここで終了となったが、会場がしんと静まり返る中、「VS武道館」の恒例である手紙を工藤のかが読む。「目の前のみんなと、横にいてくれるメンバーのお陰で今は自信を持って最高のアイドルだと言えます!」という力強いメッセージはファンのもとへとしっかり届いたはずだ。

武道館に向けて折り返し地点を迎えたAppare!。夢である日本武道館への道のりは険しいかもしれないが、今のAppare!ならばきっと笑顔で日本武道館の景色を見られるはずだ。

取材・文=川崎龍也

ライブ情報

《VS武道館 其の一》

日時:2024年3月23日(土)

場所:Spotify O-Crest

《VS武道館 其の二》

日時:2024年4月7日(日)

場所:WWW SHIBUYA

《VS武道館 其の三》

日時:2024年5月12日(日)

場所:Spotify O-WEST

《VS武道館 其の四》

日時:2024年6月22日(土)

場所:恵比寿LIQUIDROOM

《VS武道館 其の五》

日時:2024年7月29日(月)

場所:Zepp DiverCity

