HYBEの日本本社であるHYBE JAPANは、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンとの初めてのコラボレーションイベントとして、HYBE LABELSアーティストの楽曲や映像、特殊演出を融合してお届けする超熱狂のナイトイベント「NO LIMIT! サマーダンスナイト with HYBE JAPAN」を期間限定で開催する。



このコラボレーションを記念して、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンの大人気アトラクション「ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド」に、13人組グローバルグループSEVENTEENのヒット曲「VERY NICE」を2024年7月3日~9月5日の期間限定で搭載。



パーク上空を爽快に駆けぬけるスリルを感じながら、一番盛り上がるフレーズ〝アジュNICE〟をポップなメロディーに合わせて口ずさめば、心の底から気分が盛り上がり、目の覚めるような爽快感が全身を突き抜けること間違いなし。この夏、「SEVENTEEN ×ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド」で、超爽快で超元気になれるライド体験にご期待を。



「SEVENTEEN ×ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド」

期間:2024年7月3日(水)~9月5日(木)

※『ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド』と『ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド ~バックドロップ~』に搭載

※搭載期間は予告なく変更する場合があります



「NO LIMIT! サマーダンスナイトwith HYBE JAPAN」

この夏、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンに、猛暑も忘れるほど〝超興奮〟できるナイト・エンターテイメント「NO LIMIT! サマーダンスナイトwith HYBE JAPAN」が新たに登場します。



日没になると、ニューヨーク・エリアのグラマシーパークが想像を超えるスケールのエンターテイメント空間へと変貌。「HYBE LABELS」の人気アーティストの楽曲と映像に、ウォーターエフェクト、バブルマシーン、スモークといったさまざまな特殊効果を使った演出が融合したDJパフォーマンス、さらにパークの人気キャラクターであるミニオン、セサミストリートの仲間たち、ハローキティや、スタイリッシュなダンサーたちもステージに登場。



「HYBE JAPAN」とユニバーサル・スタジオ・ジャパンのコラボレーションだからこそできる、「NO LIMIT!」なエンターテイメントをお届けします。



楽曲は、HYBE LABELSのアーティスト8組(BTS、SEVENTEEN、TOMORROW X TOGETHER、ENHYPEN、LE SSERAFIM、NewJeans、&TEAM、BOYNEXTDOOR)から厳選したセットリストで、会場を〝超興奮〟の渦へと誘います。夜空をまぶしく彩る派手なライティング、会場のいたるところから降りかかる大量のバブルと水、大画面で流れる映像やド迫力の音楽に包まれ、全身で〝DIVE〟し、歌って踊って心の底から弾けるナイト・エンターテイメントで〝超興奮〟の夏の夜をお楽しみください。



「NO LIMIT! サマーダンスナイト with HYBE JAPAN」

開催期間:2024年7月3日(水)~8月22日(木)、7月は土日祝のみ開催(7月3日(水)を除く)

開催場所:グラマシーパーク(ニューヨーク・エリア)

上演時間、回数:約30分、1日2回開催



※1回目と2回目のダンスショータイムの間には、「HYBE LABELS」の楽曲が流れるDJタイムを開催します。(ダンスショータイムにはエンターテイナー、パークの仲間たちによるパフォーマンスがあります)

※アーティスト本人の出演予定はございません。

※詳しくは公式WEBサイトをご確認ください。



