¡ÚMLB¡ÛÂçÃ«æÆÊ¿¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤è¤ê¶¯¤¤¡ª¡©¡¡¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤¬£²£°£°£±Ç¯¤Î¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º°ÊÍè¤Î²÷¿Ê·â
¡¡£Í£Ì£Â¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°À¾ÃÏ¶è¤Ç¼ó°Ì¤ò²÷Áö¤¹¤ëÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê£²£¹¡ËÍÊ¤¹¤ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤è¤ê¤â²÷¥Ú¡¼¥¹¤Ç¾¡Íø¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¤ë¥Á¡¼¥à¤¬¤¢¤ë¡£¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°ÅìÃÏ¶è¼ó°Ì¤Î¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤Ç¡¢£²£²Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£²£³Æü¡Ë¤ÎËÜµòÃÏ¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¥ºÀï¤â£±£±¡½£´¤ÇÂÇ¤Á¾¡¤Á¡¢£³£¶¾¡£±£´ÇÔ¤ÎÃù¶â£²£²¤È¤·¤¿¡£
¡¡¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤Ë£°¡½£¶¤ÇÇÔ¤ì¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï£µ£²»î¹ç¤Ç£³£³¾¡£±£¹ÇÔ¡£¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤Ë¤Ïà£´¥²¡¼¥àº¹á¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë·×»»¤À¡£
¡¡¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤Ï¤³¤ÎÆü¤¬¤Á¤ç¤¦¤É£µ£°»î¹çÌÜ¤Ç¡¢ÊÆ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ì¤Ð£²£°£°£±Ç¯¤Î¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º°ÊÍè¤È¤Ê¤ë£µ£°»î¹ç¤Ç¤ÎºÇ¹âµÏ¿¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡£¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¤ÏÆ±Ç¯¡¢°ÜÀÒ£±Ç¯ÌÜ¤Î¥¤¥Á¥í¡¼¤¬£Í£Ö£Ð¡¢¼ó°ÌÂÇ¼Ô¡¢ÅðÎÝ²¦¡¢¿·¿Í²¦¤Ê¤É¤Î³Æ¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë³èÌö¤Ê¤É¤Ç¡¢£Í£Ì£ÂµÏ¿¤È¤Ê¤ë¥·¡¼¥º¥ó£±£±£¶¾¡¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£
¡¡£Í£Ì£Â¤Ë¤è¤ì¤Ð£±£¹£¹£°Ç¯°Ê¹ß¡¢£µ£°»î¹ç¤Ç£³£¶¾¡°Ê¾åµó¤²¤¿¥Á¡¼¥à¤Ï£²£¶µåÃÄ¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¤¦¤Á¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤òÀ©¤·¤¿¥Á¡¼¥à¤Ï£±£±µåÃÄ¡£¤¿¤ÀÅìÀ¾£²ÃÏ¶èÀ©¤¬Æ³Æþ¤µ¤ì¤¿£±£¹£¶£¹Ç¯°Ê¹ß¤ËÍ¥¾¡¤·¤¿¤Î¤Ï£±£¹£¸£´Ç¯¤Î¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤È£±£¹£¹£¸Ç¯¤Î¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤À¤±¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤Î¥í¥Ö¡¦¥È¥à¥½¥ó´ÆÆÄ¤Ï£Í£Ì£Â¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Î¼èºà¤Ë¡¢£±£±£¶¾¡¤â¥Þ¡¼¥¯¤·¤Ê¤¬¤é¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤ÇÇÔ¤ì¤¿£²£°£°£±Ç¯¤Î¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¤òÎã¤Ë¡ÖÂ³¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤¿¤ÀËá¤Â³¤±¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¥×¥Ã¥·¥å¤·¤Ê¤±¤é¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤Ï£±£²ËÜÎÝÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¼çË¤¤Î¥Ö¥é¥¤¥¹¡¦¥Ï¡¼¥Ñ¡¼¡¢ÂÇÎ¨£³³äÄ¶¤¨¤Î¥È¥ì¡¼¡¦¥¿¡¼¥Ê¡¼¡¢¥¢¥ì¥¯¡¦¥Ü¡¼¥à¤éÂÇÀþ¤¬¹¥Ä´¤Ç£²£·£²ÆÀÅÀ¤ÏÁ´ÂÎ¥È¥Ã¥×¡£¤Þ¤¿¥¨¡¼¥¹¤Î¥é¥ó¥Ø¥ë¡¦¥¹¥¢¥ì¥¹¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç£±£°»î¹ç¤ËÀèÈ¯¤·Ìµ½ý¤Î£¹Ï¢¾¡¤Ç¡¢ËÉ¸æÎ¨¤Ï¥«¥Ö¥¹¡¦º£±Ê¾ºÂÀ¡Ê£°¡¦£¸£´¡Ë¤ËÂ³¤¯¥ê¡¼¥°£²°Ì¤Î£±¡¦£³£¶¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¡¡¡¡
¡¡¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤Î¾¡Î¨¤ÏÁ´£³£°µåÃÄ¤ÇÍ£°ì¤Î£·³äÄ¶¤¨¤È¤Ê¤ë£·³ä£²Ê¬¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¤ÇÆÈÁö¾õÂÖ¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ï£²£³Æü¸½ºß¡¢£²£¹¾¡£±£°ÇÔ£²Ê¬¤±¤Î¾¡Î¨£·³ä£´Ê¬£´ÎÒ¤È¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤ò¾å²ó¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Âë¤Î²÷¿Ê·â¤ÏàÀ¤³¦°ìá¤È¤¤¤¨¤ë¤«¤â¡Ä¡£