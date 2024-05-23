中国江蘇省の江南四大名園を訪ねて 文人の理想郷「拙政園」

拙政園と借景の北寺塔。（4月11日撮影、蘇州＝新華社記者/杜涓涓）

【新華社蘇州5月23日】中国庭園芸術の代表的な様式である「江南園林」のうち、江蘇省にある瞻園（南京市）、寄暢園（無錫市）、留園（蘇州市）、拙政園（同）の4カ所は「江南四大名園」と呼ばれ、特に高い文化的・芸術的価値を持つとされる。

蘇州市最大の庭園である拙政園（せっせいえん）は、明代の官僚の王献臣（おう・けんしん）が職を辞して故郷に戻り、唐代の詩人、陸亀蒙（りく・きもう）の宅地と元代の大弘寺の跡地に造営。石橋や水面、小島などの細かい造作を配して全体を複数の空間に分け、中国古代の文人の理想を形にし、「人間天堂（地上の楽園）」を作り上げた。

中国江蘇省の江南四大名園を訪ねて 文人の理想郷「拙政園」

拙政園の松風水閣（右）と小飛虹。（4月11日撮影、蘇州＝新華社記者/杜涓涓）

中国江蘇省の江南四大名園を訪ねて 文人の理想郷「拙政園」

拙政園を散策する観光客。（4月11日撮影、蘇州＝新華社記者/杜涓涓）

中国江蘇省の江南四大名園を訪ねて 文人の理想郷「拙政園」

拙政園の一角。（4月11日撮影、蘇州＝新華社記者/杜涓涓）

中国江蘇省の江南四大名園を訪ねて 文人の理想郷「拙政園」

拙政園と借景の北寺塔。（4月11日撮影、蘇州＝新華社記者/杜涓涓）

中国江蘇省の江南四大名園を訪ねて 文人の理想郷「拙政園」

拙政園の繍綺亭を散策する観光客。（4月11日撮影、蘇州＝新華社記者/杜涓涓）

中国江蘇省の江南四大名園を訪ねて 文人の理想郷「拙政園」

拙政園を散策する観光客。（4月11日撮影、蘇州＝新華社記者/杜涓涓）

中国江蘇省の江南四大名園を訪ねて 文人の理想郷「拙政園」

拙政園の小飛虹を散策する観光客。（4月11日撮影、蘇州＝新華社記者/杜涓涓）

中国江蘇省の江南四大名園を訪ねて 文人の理想郷「拙政園」

拙政園の小飛虹を散策する観光客。（4月11日撮影、蘇州＝新華社記者/杜涓涓）

中国江蘇省の江南四大名園を訪ねて 文人の理想郷「拙政園」

拙政園の松風水閣。（4月11日撮影、蘇州＝新華社記者/杜涓涓）

中国江蘇省の江南四大名園を訪ねて 文人の理想郷「拙政園」

拙政園の宜両亭。（4月11日撮影、蘇州＝新華社記者/杜涓涓）

中国江蘇省の江南四大名園を訪ねて 文人の理想郷「拙政園」

拙政園の宜両亭。（4月11日撮影、蘇州＝新華社記者/杜涓涓）

中国江蘇省の江南四大名園を訪ねて 文人の理想郷「拙政園」

拙政園を散策する観光客。（4月11日撮影、蘇州＝新華社記者/杜涓涓）

中国江蘇省の江南四大名園を訪ねて 文人の理想郷「拙政園」

拙政園の与誰同坐軒。（4月11日撮影、蘇州＝新華社記者/杜涓涓）

中国江蘇省の江南四大名園を訪ねて 文人の理想郷「拙政園」

拙政園の与誰同坐軒（左）。（4月11日撮影、蘇州＝新華社記者/杜涓涓）

中国江蘇省の江南四大名園を訪ねて 文人の理想郷「拙政園」

拙政園の与誰同坐軒（右）。（4月11日撮影、蘇州＝新華社記者/杜涓涓）

中国江蘇省の江南四大名園を訪ねて 文人の理想郷「拙政園」

拙政園の与誰同坐軒。（4月11日撮影、蘇州＝新華社記者/杜涓涓）

中国江蘇省の江南四大名園を訪ねて 文人の理想郷「拙政園」

拙政園の宜両亭。（4月11日撮影、蘇州＝新華社記者/杜涓涓）

中国江蘇省の江南四大名園を訪ねて 文人の理想郷「拙政園」

拙政園の一角。（4月11日撮影、蘇州＝新華社記者/杜涓涓）

中国江蘇省の江南四大名園を訪ねて 文人の理想郷「拙政園」

拙政園の一角。（4月11日撮影、蘇州＝新華社記者/杜涓涓）

中国江蘇省の江南四大名園を訪ねて 文人の理想郷「拙政園」

拙政園の一角。（4月11日撮影、蘇州＝新華社記者/杜涓涓）

中国江蘇省の江南四大名園を訪ねて 文人の理想郷「拙政園」

拙政園の一角。（4月11日撮影、蘇州＝新華社記者/杜涓涓）

中国江蘇省の江南四大名園を訪ねて 文人の理想郷「拙政園」

拙政園を散策する観光客。（4月11日撮影、蘇州＝新華社記者/杜涓涓）

中国江蘇省の江南四大名園を訪ねて 文人の理想郷「拙政園」

拙政園の卅六鴛鴦（そうろくえんおう）館の外で満開となったフジの花。（4月11日撮影、蘇州＝新華社記者/杜涓涓）

中国江蘇省の江南四大名園を訪ねて 文人の理想郷「拙政園」

拙政園の卅六鴛鴦（そうろくえんおう）館の外で満開となったフジの花。（4月11日撮影、蘇州＝新華社記者/杜涓涓）

中国江蘇省の江南四大名園を訪ねて 文人の理想郷「拙政園」

拙政園の一角。（4月11日撮影、蘇州＝新華社記者/杜涓涓）

中国江蘇省の江南四大名園を訪ねて 文人の理想郷「拙政園」

拙政園の一角。（4月11日撮影、蘇州＝新華社記者/杜涓涓）

中国江蘇省の江南四大名園を訪ねて 文人の理想郷「拙政園」

拙政園を訪れた観光客。（4月11日撮影、蘇州＝新華社記者/杜涓涓）

中国江蘇省の江南四大名園を訪ねて 文人の理想郷「拙政園」

拙政園にある「囍」の文字をかたどった窓。（4月11日撮影、蘇州＝新華社記者/杜涓涓）

中国江蘇省の江南四大名園を訪ねて 文人の理想郷「拙政園」

拙政園の卅六鴛鴦（そうろくえんおう）館を散策する観光客。（4月11日撮影、蘇州＝新華社記者/杜涓涓）

中国江蘇省の江南四大名園を訪ねて 文人の理想郷「拙政園」

拙政園の卅六鴛鴦（そうろくえんおう）館から撮影した与誰同坐軒。（4月11日撮影、蘇州＝新華社記者/杜涓涓）

中国江蘇省の江南四大名園を訪ねて 文人の理想郷「拙政園」

拙政園の卅六鴛鴦（そうろくえんおう）館の外で満開となったフジの花。（4月11日撮影、蘇州＝新華社記者/杜涓涓）

中国江蘇省の江南四大名園を訪ねて 文人の理想郷「拙政園」

拙政園の卅六鴛鴦（そうろくえんおう）館の外で満開となったフジの花。（4月11日撮影、蘇州＝新華社記者/杜涓涓）

中国江蘇省の江南四大名園を訪ねて 文人の理想郷「拙政園」

拙政園の卅六鴛鴦（そうろくえんおう）館の外で満開となったフジの花。（4月11日撮影、蘇州＝新華社記者/杜涓涓）