“芸能界引退を宣言”元FTISLAND ソン・スンヒョン、ウエディンググラビアを公開…CNBLUE ジョン・ヨンファも祝福

芸能界引退を宣言した元FTISLANDのソン・スンヒョンが、ウエディンググラビアを公開した。昨日(22日)、ソン・スンヒョンは自身のInstagramを通じて、「thank you for taking our wedding photos」というコメントと共に、3枚の写真を公開した。ソン・スンヒョンとフィアンセが幸せそうに微笑む姿は、見る人々の気持ちも幸せにした。写真を見たCNBLUEのジョン・ヨンファは、「スンヒョンが結婚するんだね。本当におめでとう。応援しているよ。あ、愛してる……」というコメントを残した。するとソン・スンヒョンは「兄貴が祝歌を歌ってくれなきゃ」と返信し、目を引いた。

ネットユーザーも「おめでとうございます。元気で今のようにかっこよく、幸せになることを祈っています」「美男美女」「フィアンセ、とても綺麗ですね。おめでとう!」などさまざまな反応を見せた。1992生まれのソン・スンヒョンは、2009年よりFTISLANDのメンバーとして活動。2019年にグループ脱退を発表した後は、俳優として活動してきた。そして今年2月、芸能界引退を宣言し、恋人と6月に結婚することも報じられた。彼は結婚後、飲食店を経営している花嫁の父親の家業を引き継ぎ、新たな人生を始める予定だ。