　日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。


44753.41　　ボリンジャー:＋3σ(26週)
42195.78　　ボリンジャー:＋2σ(26週)
42055.70　　ボリンジャー:＋3σ(13週)
41048.41　　ボリンジャー:＋2σ(13週)
40815.66　　新値三本足陽転値
40041.12　　ボリンジャー:＋1σ(13週)
39805.28　　ボリンジャー:＋3σ(25日)
39638.14　　ボリンジャー:＋1σ(26週)
39594.10　　均衡表雲上限(日足)
39299.75　　ボリンジャー:＋2σ(25日)

39103.22　　★日経平均株価23日終値

39033.83　　13週移動平均線
38907.43　　6日移動平均線
38856.21　　均衡表転換線(週足)
38794.22　　ボリンジャー:＋1σ(25日)
38757.10　　75日移動平均線
38703.37　　均衡表転換線(日足)
38396.17　　均衡表雲下限(日足)
38288.69　　25日移動平均線
38085.11　　均衡表基準線(日足)
38026.54　　ボリンジャー:-1σ(13週)
37783.16　　ボリンジャー:-1σ(25日)
37277.63　　ボリンジャー:-2σ(25日)
37080.51　　26週移動平均線
37019.25　　ボリンジャー:-2σ(13週)
36772.10　　ボリンジャー:-3σ(25日)
36646.57　　均衡表基準線(週足)
36011.96　　ボリンジャー:-3σ(13週)
35110.90　　200日移動平均線
34522.87　　ボリンジャー:-1σ(26週)
32170.57　　均衡表雲上限(週足)
31965.24　　ボリンジャー:-2σ(26週)
29757.68　　均衡表雲下限(週足)
29407.60　　ボリンジャー:-3σ(26週)

ストキャスティクス
ST.Fast(9日)　　62.65(前日61.89)
ST.Slow(9日)　　66.17(前日73.20)

ST.Fast(13週)　 45.32(前日41.60)
ST.Slow(13週)　 42.89(前日41.65)

［2024年5月23日］

株探ニュース