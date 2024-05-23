【日経平均の値位置を知る！】 上値・下値テクニカル・ポイント(23日現在)
日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。
44753.41 ボリンジャー:＋3σ(26週)
42195.78 ボリンジャー:＋2σ(26週)
42055.70 ボリンジャー:＋3σ(13週)
41048.41 ボリンジャー:＋2σ(13週)
40815.66 新値三本足陽転値
40041.12 ボリンジャー:＋1σ(13週)
39805.28 ボリンジャー:＋3σ(25日)
39638.14 ボリンジャー:＋1σ(26週)
39594.10 均衡表雲上限(日足)
39299.75 ボリンジャー:＋2σ(25日)
39103.22 ★日経平均株価23日終値
39033.83 13週移動平均線
38907.43 6日移動平均線
38856.21 均衡表転換線(週足)
38794.22 ボリンジャー:＋1σ(25日)
38757.10 75日移動平均線
38703.37 均衡表転換線(日足)
38396.17 均衡表雲下限(日足)
38288.69 25日移動平均線
38085.11 均衡表基準線(日足)
38026.54 ボリンジャー:-1σ(13週)
37783.16 ボリンジャー:-1σ(25日)
37277.63 ボリンジャー:-2σ(25日)
37080.51 26週移動平均線
37019.25 ボリンジャー:-2σ(13週)
36772.10 ボリンジャー:-3σ(25日)
36646.57 均衡表基準線(週足)
36011.96 ボリンジャー:-3σ(13週)
35110.90 200日移動平均線
34522.87 ボリンジャー:-1σ(26週)
32170.57 均衡表雲上限(週足)
31965.24 ボリンジャー:-2σ(26週)
29757.68 均衡表雲下限(週足)
29407.60 ボリンジャー:-3σ(26週)
ストキャスティクス
ST.Fast(9日) 62.65(前日61.89)
ST.Slow(9日) 66.17(前日73.20)
ST.Fast(13週) 45.32(前日41.60)
ST.Slow(13週) 42.89(前日41.65)
［2024年5月23日］
株探ニュース