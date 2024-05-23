

日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。





44753.41 ボリンジャー:＋3σ(26週)

42195.78 ボリンジャー:＋2σ(26週)

42055.70 ボリンジャー:＋3σ(13週)

41048.41 ボリンジャー:＋2σ(13週)

40815.66 新値三本足陽転値

40041.12 ボリンジャー:＋1σ(13週)

39805.28 ボリンジャー:＋3σ(25日)

39638.14 ボリンジャー:＋1σ(26週)

39594.10 均衡表雲上限(日足)

39299.75 ボリンジャー:＋2σ(25日)



39103.22 ★日経平均株価23日終値



39033.83 13週移動平均線

38907.43 6日移動平均線

38856.21 均衡表転換線(週足)

38794.22 ボリンジャー:＋1σ(25日)

38757.10 75日移動平均線

38703.37 均衡表転換線(日足)

38396.17 均衡表雲下限(日足)

38288.69 25日移動平均線

38085.11 均衡表基準線(日足)

38026.54 ボリンジャー:-1σ(13週)

37783.16 ボリンジャー:-1σ(25日)

37277.63 ボリンジャー:-2σ(25日)

37080.51 26週移動平均線

37019.25 ボリンジャー:-2σ(13週)

36772.10 ボリンジャー:-3σ(25日)

36646.57 均衡表基準線(週足)

36011.96 ボリンジャー:-3σ(13週)

35110.90 200日移動平均線

34522.87 ボリンジャー:-1σ(26週)

32170.57 均衡表雲上限(週足)

31965.24 ボリンジャー:-2σ(26週)

29757.68 均衡表雲下限(週足)

29407.60 ボリンジャー:-3σ(26週)



ストキャスティクス

ST.Fast(9日) 62.65(前日61.89)

ST.Slow(9日) 66.17(前日73.20)



ST.Fast(13週) 45.32(前日41.60)

ST.Slow(13週) 42.89(前日41.65)



［2024年5月23日］



株探ニュース

