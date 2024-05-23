日本ハム・田宮裕涼(C)Kyodo News

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◆ ファン投票は6月23日（日）まで！

　日本野球機構（NPB）は23日、『マイナビオールスターゲーム2024』の出場選手を決めるファン投票の中間結果を発表した。

　3度目の中間発表となった今回は、柳田悠岐（ソフトバンク）が6万4917票を集め、前日に続いて最多得票をキープ。6万票超えの得票数を集めたのは田宮裕涼（日本ハム）、柳田悠岐（ソフトバンク）、万波中正（日本ハム）、岡本和真（巨人）、近本光司（阪神）の5選手となっている。

　『マイナビオールスターゲーム2024』と題して開催される今年の球宴は、7月23日にエスコンフィールド、翌24日に神宮で第2戦が開催予定。

　5月18日（土）から始まったNPB公式サイト、SmartNewsアプリでのWeb投票、公式戦開催球場、有名書店、郵便はがきによる投票は6月23日（日）まで。7月2日16時に最終結果が発表され、7月8日16時に監督選抜を含むメンバーが発表される。

◆ パ・リーグの中間結果

＜先発投手＞

31,232票　山粼福也（日本ハム）

18,046票　佐々木朗希（ロッテ）

15,028票　宮城大弥（オリックス）

＜中継ぎ投手＞

30,991票　河野竜生（日本ハム）

24,524票　Ａ.マチャド（オリックス）

23,129票　松本裕樹（ソフトバン）

＜抑え投手＞

50,820票　田中正義（日本ハム）

30,642票　則本昂大（楽天）

18,601票　平野佳寿（オリックス）

＜捕手＞

60,163票　田宮裕涼（日本ハム）

24,773票　森友哉（オリックス）

17,469票　甲斐拓也（ソフトバンク）

＜一塁手＞

43,015票　A.マルティネス（日本ハム）

31,384票　山川穂高（ソフトバンク）

28,676票　N.ソト（ロッテ）

＜二塁手＞

26,228票　外崎修汰（西武）

25,265票　牧原大成（ソフトバンク）

24,242票　上川畑大悟（日本ハム）

＜三塁手＞

51,742票　郡司裕也（日本ハム）

26,446票　宗佑磨（オリックス）

20,812票　浅村栄斗（楽天）

＜遊撃手＞

37,400票　紅林弘太郎（オリックス）

30,035票　源田壮亮（西武）

23,515票　水野達稀（日本ハム）

＜外野手＞

64,917票　柳田悠岐（ソフトバンク）

64,496票　万波中正（日本ハム）

56,760票　近藤健介（ソフトバンク）

36,838票　周東 佑京（ソフトバンク）

31,984票　松本 剛（日本ハム）

＜指名打者＞

30,530票　L.セデーニョ（オリックス）

28,216票　中村剛也（西武）

26,185票　G.ポランコ（ロッテ）

◆ セ・リーグの中間結果

＜先発投手＞

22,743票　才木浩人（阪神）

13,911票　菅野智之（巨人）

13,502票　東克樹（DeNA）

＜中継ぎ投手＞

28,479票　岩崎優（阪神）

22,390票　西舘勇陽（巨人）

15,364票　森原康平（DeNA）

＜抑え投手＞

57,080票　Ｒ.マルティネス（中日）

16,439票　大勢（巨人）

14,846票　Ｊ.ゲラ（阪神）

＜捕手＞

42,281票　山本祐大（DeNA）

17,903票　中村悠平（ヤクルト）

16,990票　坂本誠志郎（阪神）

＜一塁手＞

60,762票　岡本和真（巨人）

19,393票　中田翔（中日）

19,374票　Ｊ.オスナ（ヤクルト）

＜二塁手＞

44,410票　牧秀悟（DeNA）

31,900票　中野拓夢（阪神）

20,513票　吉川尚輝（巨人）

＜三塁手＞

59,981票　村上宗隆（ヤクルト）

23,795票　坂本勇人（巨人）

18,921票　宮粼敏郎（DeNA）

＜遊撃手＞

33,400票　長岡秀樹（ヤクルト）

25,972票　村松開人（中日）

21,892票　門脇誠（巨人）

＜外野手＞

62,336票　近本光司（阪神）

56,447票　細川成也（中日）

46,415票　筒香嘉智（DeNA）

39,163票　Ｄ.サンタナ（ヤクルト）

28,683票　度会隆輝（DeNA）