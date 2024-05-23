【2024球宴ファン投票】5月23日の中間発表 柳田悠岐が最多得票をキープ、日本ハムの2選手が6万票超え
◆ ファン投票は6月23日（日）まで！
日本野球機構（NPB）は23日、『マイナビオールスターゲーム2024』の出場選手を決めるファン投票の中間結果を発表した。
3度目の中間発表となった今回は、柳田悠岐（ソフトバンク）が6万4917票を集め、前日に続いて最多得票をキープ。6万票超えの得票数を集めたのは田宮裕涼（日本ハム）、柳田悠岐（ソフトバンク）、万波中正（日本ハム）、岡本和真（巨人）、近本光司（阪神）の5選手となっている。
『マイナビオールスターゲーム2024』と題して開催される今年の球宴は、7月23日にエスコンフィールド、翌24日に神宮で第2戦が開催予定。
5月18日（土）から始まったNPB公式サイト、SmartNewsアプリでのWeb投票、公式戦開催球場、有名書店、郵便はがきによる投票は6月23日（日）まで。7月2日16時に最終結果が発表され、7月8日16時に監督選抜を含むメンバーが発表される。
◆ パ・リーグの中間結果
＜先発投手＞
31,232票 山粼福也（日本ハム）
18,046票 佐々木朗希（ロッテ）
15,028票 宮城大弥（オリックス）
＜中継ぎ投手＞
30,991票 河野竜生（日本ハム）
24,524票 Ａ.マチャド（オリックス）
23,129票 松本裕樹（ソフトバン）
＜抑え投手＞
50,820票 田中正義（日本ハム）
30,642票 則本昂大（楽天）
18,601票 平野佳寿（オリックス）
＜捕手＞
60,163票 田宮裕涼（日本ハム）
24,773票 森友哉（オリックス）
17,469票 甲斐拓也（ソフトバンク）
＜一塁手＞
43,015票 A.マルティネス（日本ハム）
31,384票 山川穂高（ソフトバンク）
28,676票 N.ソト（ロッテ）
＜二塁手＞
26,228票 外崎修汰（西武）
25,265票 牧原大成（ソフトバンク）
24,242票 上川畑大悟（日本ハム）
＜三塁手＞
51,742票 郡司裕也（日本ハム）
26,446票 宗佑磨（オリックス）
20,812票 浅村栄斗（楽天）
＜遊撃手＞
37,400票 紅林弘太郎（オリックス）
30,035票 源田壮亮（西武）
23,515票 水野達稀（日本ハム）
＜外野手＞
64,917票 柳田悠岐（ソフトバンク）
64,496票 万波中正（日本ハム）
56,760票 近藤健介（ソフトバンク）
36,838票 周東 佑京（ソフトバンク）
31,984票 松本 剛（日本ハム）
＜指名打者＞
30,530票 L.セデーニョ（オリックス）
28,216票 中村剛也（西武）
26,185票 G.ポランコ（ロッテ）
◆ セ・リーグの中間結果
＜先発投手＞
22,743票 才木浩人（阪神）
13,911票 菅野智之（巨人）
13,502票 東克樹（DeNA）
＜中継ぎ投手＞
28,479票 岩崎優（阪神）
22,390票 西舘勇陽（巨人）
15,364票 森原康平（DeNA）
＜抑え投手＞
57,080票 Ｒ.マルティネス（中日）
16,439票 大勢（巨人）
14,846票 Ｊ.ゲラ（阪神）
＜捕手＞
42,281票 山本祐大（DeNA）
17,903票 中村悠平（ヤクルト）
16,990票 坂本誠志郎（阪神）
＜一塁手＞
60,762票 岡本和真（巨人）
19,393票 中田翔（中日）
19,374票 Ｊ.オスナ（ヤクルト）
＜二塁手＞
44,410票 牧秀悟（DeNA）
31,900票 中野拓夢（阪神）
20,513票 吉川尚輝（巨人）
＜三塁手＞
59,981票 村上宗隆（ヤクルト）
23,795票 坂本勇人（巨人）
18,921票 宮粼敏郎（DeNA）
＜遊撃手＞
33,400票 長岡秀樹（ヤクルト）
25,972票 村松開人（中日）
21,892票 門脇誠（巨人）
＜外野手＞
62,336票 近本光司（阪神）
56,447票 細川成也（中日）
46,415票 筒香嘉智（DeNA）
39,163票 Ｄ.サンタナ（ヤクルト）
28,683票 度会隆輝（DeNA）
日本野球機構（NPB）は23日、『マイナビオールスターゲーム2024』の出場選手を決めるファン投票の中間結果を発表した。
3度目の中間発表となった今回は、柳田悠岐（ソフトバンク）が6万4917票を集め、前日に続いて最多得票をキープ。6万票超えの得票数を集めたのは田宮裕涼（日本ハム）、柳田悠岐（ソフトバンク）、万波中正（日本ハム）、岡本和真（巨人）、近本光司（阪神）の5選手となっている。
5月18日（土）から始まったNPB公式サイト、SmartNewsアプリでのWeb投票、公式戦開催球場、有名書店、郵便はがきによる投票は6月23日（日）まで。7月2日16時に最終結果が発表され、7月8日16時に監督選抜を含むメンバーが発表される。
◆ パ・リーグの中間結果
＜先発投手＞
31,232票 山粼福也（日本ハム）
18,046票 佐々木朗希（ロッテ）
15,028票 宮城大弥（オリックス）
＜中継ぎ投手＞
30,991票 河野竜生（日本ハム）
24,524票 Ａ.マチャド（オリックス）
23,129票 松本裕樹（ソフトバン）
＜抑え投手＞
50,820票 田中正義（日本ハム）
30,642票 則本昂大（楽天）
18,601票 平野佳寿（オリックス）
＜捕手＞
60,163票 田宮裕涼（日本ハム）
24,773票 森友哉（オリックス）
17,469票 甲斐拓也（ソフトバンク）
＜一塁手＞
43,015票 A.マルティネス（日本ハム）
31,384票 山川穂高（ソフトバンク）
28,676票 N.ソト（ロッテ）
＜二塁手＞
26,228票 外崎修汰（西武）
25,265票 牧原大成（ソフトバンク）
24,242票 上川畑大悟（日本ハム）
＜三塁手＞
51,742票 郡司裕也（日本ハム）
26,446票 宗佑磨（オリックス）
20,812票 浅村栄斗（楽天）
＜遊撃手＞
37,400票 紅林弘太郎（オリックス）
30,035票 源田壮亮（西武）
23,515票 水野達稀（日本ハム）
＜外野手＞
64,917票 柳田悠岐（ソフトバンク）
64,496票 万波中正（日本ハム）
56,760票 近藤健介（ソフトバンク）
36,838票 周東 佑京（ソフトバンク）
31,984票 松本 剛（日本ハム）
＜指名打者＞
30,530票 L.セデーニョ（オリックス）
28,216票 中村剛也（西武）
26,185票 G.ポランコ（ロッテ）
◆ セ・リーグの中間結果
＜先発投手＞
22,743票 才木浩人（阪神）
13,911票 菅野智之（巨人）
13,502票 東克樹（DeNA）
＜中継ぎ投手＞
28,479票 岩崎優（阪神）
22,390票 西舘勇陽（巨人）
15,364票 森原康平（DeNA）
＜抑え投手＞
57,080票 Ｒ.マルティネス（中日）
16,439票 大勢（巨人）
14,846票 Ｊ.ゲラ（阪神）
＜捕手＞
42,281票 山本祐大（DeNA）
17,903票 中村悠平（ヤクルト）
16,990票 坂本誠志郎（阪神）
＜一塁手＞
60,762票 岡本和真（巨人）
19,393票 中田翔（中日）
19,374票 Ｊ.オスナ（ヤクルト）
＜二塁手＞
44,410票 牧秀悟（DeNA）
31,900票 中野拓夢（阪神）
20,513票 吉川尚輝（巨人）
＜三塁手＞
59,981票 村上宗隆（ヤクルト）
23,795票 坂本勇人（巨人）
18,921票 宮粼敏郎（DeNA）
＜遊撃手＞
33,400票 長岡秀樹（ヤクルト）
25,972票 村松開人（中日）
21,892票 門脇誠（巨人）
＜外野手＞
62,336票 近本光司（阪神）
56,447票 細川成也（中日）
46,415票 筒香嘉智（DeNA）
39,163票 Ｄ.サンタナ（ヤクルト）
28,683票 度会隆輝（DeNA）