¡Ö¤¨¤Ã¡¢¤â¤¦¥Ñ¥ó¥Ä¥¿¥¤¥×¡©¡×¥Þ¥ÞÍ§¤Ë±Æ¶Á¤µ¤ì¤Æ¤ª¤à¤Ä¤òÂØ¤¨¤è¤¦¤È¤·¤¿¤±¤É¡Ä¡¿ÀÖ¤Á¤ã¤óÂç¿Þ´Õ
¡¡ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Ï¤«¤ï¤¤¤¤¤±¤É¡¢¤¤¤¶°é¤Æ»Ï¤á¤ë¤È¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¡ª »Ò°é¤Æ¤Îº¤¤ê¤´¤È¤â¡¢³Ú¤·¤¯²ò·è¤·¤Æ°é»ù¤ò³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¡¡¡Ø¥Þ¥ó¥¬¤Ç¤ï¤«¤ë¡ª ÀÖ¤Á¤ã¤óÂç¿Þ´Õ »Ò°é¤Æ¤ÇËÜÅö¤ËÌòÎ©¤Ä100¤Î¤Ò¤ß¤Ä¡Ù¤Ç¤Ï¡¢ÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤È»Ò°é¤Æ¤¬¤â¤Ã¤È³Ú¤·¤¯¡¢¤½¤·¤Æ¥é¥¯¤Ë¤Ê¤ëÃÎ¼±¤ò¡ÖÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Î¤Ò¤ß¤Ä¡×¤È¤·¤Æ100¸Ä¤Î³Ú¤·¤¤¥Þ¥ó¥¬¤Ç¤´¾Ò²ð¡ª ¡¡¥Ê¥Ó¥²¡¼¥¿¡¼¤Ï¡¢°å³ØÅª¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤ä¤µ¤·¤¯ÅÁ¤¨¤ëX¤Ç¤âÂç¿Íµ¤¤Î¾®»ù²ÊÀìÌç°å¡¦Dr. ¥ê¥Î¡¢¤½¤·¤Æ¡¢³Ú¤·¤¤°é»ùÌ¡²è¤¬Âç¹¥É¾¤Î¤³¤²¤Î¤Þ¤µ¤¤µ¤ó¤¬¥Þ¥ó¥¬¤òÃ´Åö¡£ÀÖ¤Á¤ã¤ó°é¤Æ¤Ë¤ª¤±¤ë¡Öº¤¤Ã¤¿¡ª¡×¡Ö¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¡©¡×¡Ö¤³¡¢¤³¤ì¤Ï²¿!?¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡È¤¢¤ë¤¢¤ë¡É¤ò¼è¤ê¾å¤²¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê²ò·èË¡¤ä¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤ä¤µ¤·¤¯¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡¡¥Þ¥Þ¡¢¥Ñ¥Ñ¡¢¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¡¢¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¡¢ÊÝ°é»Î¤µ¤ó¤Ê¤É¡¢ÀÖ¤Á¤ã¤ó°é¤Æ¤Ë´Ø¤ï¤ëÊý¤Ê¤é¤¤Ã¤È¡ÖÆÉ¤ó¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿¡ª¡×¤È»×¤¨¤ë1ºý¤Ç¤¹¡£¢¨ËÜºîÉÊ¤Ï½ñÀÒ¡Ø¥Þ¥ó¥¬¤Ç¤ï¤«¤ë¡ª ÀÖ¤Á¤ã¤óÂç¿Þ´Õ »Ò°é¤Æ¤ÇËÜÅö¤ËÌòÎ©¤Ä100¤Î¤Ò¤ß¤Ä¡Ù¡ÊDr.¥ê¥Î¡§Ãø¡¢¤³¤²¤Î¤Þ¤µ¤¡§Ãø¡¦¥¤¥é¥¹¥È¡¦¥Þ¥ó¥¬/KADOKAWA¡Ë¤«¤é°ìÉôÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤Þ¤·¤¿
¡Ø¥Þ¥ó¥¬¤Ç¤ï¤«¤ë! ÀÖ¤Á¤ã¤óÂç¿Þ´Õ »Ò°é¤Æ¤ÇËÜÅö¤ËÌòÎ©¤Ä100¤Î¤Ò¤ß¤Ä¡Ù¤òºÇ½é¤«¤éÆÉ¤à
¢¨ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ÎÈ¯Ã£¤Ë¤Ï¸Ä¿Íº¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ËÜ½ñ¤Ç¼¨¤·¤¿¤â¤Î¤Ï¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤âÌÜ°Â¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¤´Íý²ò¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡¡ÂÎ¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤¹¤ë½ç½ø
ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ÎÂÎ¤Ï¡¢½ç¤òÄÉ¤Ã¤Æ¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤ª¤à¤Ä¤äÉþ¤â¤½¤ì¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª