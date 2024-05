【Razer BlackShark V2 Pro for PlayStation/for Xbox】5月31日 発売予定5月23日 予約受付開始価格:32,980円【Razer BlackShark V2 X for PlayStation/for Xbox】5月31日 発売予定5月23日 予約受付開始価格:8,580円

Razerは、コンソール向けゲーミングヘッドセット計4製品を5月31日に発売する。価格は「Razer BlackShark V2 Pro for PlayStation/for Xbox」が各32,980円、「Razer BlackShark V2 X for PlayStation/for Xbox」が各8,580円。

今回発売される4製品は各種コンソール向けのゲーミングヘッドセットで、幅広い周波数のサウンドをカバーするだけでなく、取外し可能なマイクがあり、クリアな音質を届けることができる。「Razer BlackShark V2 Pro」はワイヤレスに対応し、HyperSpeed Wireless 2.4GHzワイヤレス接続で、ケーブルに悩まされることなくゲームをプレイ可能。1回のフル充電でPCでは最大70時間バッテリーが持続、PS5では最大48時間の稼働ができる。

一方の「Razer BlackShark V2 X」は有線モデルで、約250gという軽量な設計がポイントのヘッドセットとなる。こちらにも同様に取外し可能なマイクが付属しており、フレンドと一緒にオンラインでゲームをプレイする際に活躍する製品となっている。

