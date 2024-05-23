23日大引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数157、値下がり銘柄数347と、値下がりが優勢だった。



個別ではアイズ<5242>、トラース・オン・プロダクト<6696>、ＡＨＣグループ<7083>、コパ・コーポレーション<7689>がストップ高。ビリングシステム<3623>、ＧＭＯ ＴＥＣＨ<6026>、キャリア<6198>、グッドスピード<7676>、和心<9271>など7銘柄は年初来高値を更新。Ｂｉｒｄｍａｎ<7063>、インバウンドテック<7031>、デリバリーコンサルティング<9240>、ファインズ<5125>、Ａｔｌａｓ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ<9563>は値上がり率上位に買われた。



一方、アスカネット<2438>、ユナイテッド<2497>、セキュアヴェイル<3042>、富士山マガジンサービス<3138>、ゼネラル・オイスター<3224>など53銘柄が年初来安値を更新。コンヴァノ<6574>、ベガコーポレーション<3542>、Ｋｕｄａｎ<4425>、トリプルアイズ<5026>、ＡＩＡＩグループ<6557>は値下がり率上位に売られた。



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