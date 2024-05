「CRAZY PIZZA」をお家でも！ 感動のあの味をお届けするオンラインストア開店

グルマンからも高い支持を集める「Don Bravo」の平シェフのピザが、オンラインショップで購入できるようになりました。ピザ好き、おいしいもの好きは絶対チェック!なニュースです。

いつでもどこでも、焼きたての味を

東京・調布で長年絶大な支持を集めるイタリアン「Don Bravo(ドンブラボー)」。特に窯で焼き上げるピザは評判で、都心から離れた調布の国領町にありながら「食べログ イタリアン TOKYO 百名店」選出、「The Tabelog Award」受賞の経歴を持つ実力店です。グルメ界隈では「国領の奇跡」と称されるほど。

シェフの平雅一氏が調布(※)、神楽坂、虎ノ門にオープンしたピザ専門店「CRAZY PIZZA」はそれぞれ瞬く間に人気店となり、2024年5月、ついにそのピザがオンラインストアで販売開始。全国どこでも楽しめるようになりました!

※ 調布の店舗はオンラインストア準備のため一時休業中

神楽坂「CRAZY PIZZA SQUARE」で人気No.1のマルゲリータ 写真:お店から

特殊技術で超急速冷凍することで、味はお店のクオリティのまま。直径20cmのほどよいサイズなので冷凍庫でかさばらず、トースターやフライパンにおさまりやすいため、気軽に取り寄せ・調理できます。ひきたての国産全粒粉の生地や、無農薬野菜を使ったソース・トッピングなど、食材の安全性もこだわりのポイント。大人でも子どもでも、安心して食べられます。

研究を重ね、渾身の冷凍ピザが完成

もともとコロナ禍で冷凍ピザを作りたかったものの、お店で提供しているクオリティとのギャップが埋まらず一度は断念した、という経緯があったそう。

平雅一シェフ 写真:お店から

「少しでも多くのかたにあらゆるシチュエーションで僕たちのピザを食べてほしい、という思いがあり、やっと自信を持って出せるものが作れました! 一度焼いてから急速冷凍、再加熱という工程を踏むので、どれだけピザに水分と香りを残せるかというアプローチで何度もやり直し。生地の粉の香りの強さ、旨みで食べさせる、など自分たちらしさを冷凍ピザに継承するのに苦労しました。

手作業で作るのでその教育も必要で、時間はかかりましたが、誰がどこで食べてもおいしく食べられる仕組み作りができたと思います。トースターでもフライパンでも、再現性の高いピザになりました」(平シェフ)

サブスクプランもあり! お好みの組み合わせでオーダー

現状、ピザは8種類。マルゲリータ、しらすカラスミ、ジェノベーゼ、えびグラタンなどの人気の味のなかから、おすすめの4枚セット、2種2枚セット、1種まとめ買いセットなど、好みの組み合わせで購入可能。また、「定期購入で20%オフ」というユニークなプランも。

「定番ストック」マルゲリータ、マヨコーン、しらすカラスミ、マリナーラの計4枚セット。4,980円(送料は、注文金額が7,800円未満の場合、沖縄を除く全国 990円、沖縄 1,650円) 写真:お店から

「限定ストック」クワトロフォルマッジ、照り焼きチキン、えびグラタン、ジェノベーゼの計4枚セット。5,720円 写真:お店から

自分へのごほうびや楽しい家族の食卓に、大切な人へのギフトとして、絶品ピザをぜひ試してみては。

公式サイト

https://crazypizza-life.shop/

<店舗情報>◆ドンブラボー住所 : 東京都調布市国領町3-6-43TEL : 042-482-7378<店舗情報>◆CRAZY PIZZA SQUARE住所 : 東京都新宿区天神町1-2 シェア天神 1FTEL : 050-5600-6373<店舗情報>◆CRAZY PIZZA TORANOMON住所 : 東京都港区虎ノ門2-6-3 虎ノ門ヒルズステーションタワー B2FTEL : 03-6268-8009

文:食べログマガジン編集部

