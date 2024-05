RIIZE、ドジャースのイベントでステージを披露！山本由伸選手らと記念ショットも

RIIZEが、ロサンゼルス・ドジャースの「韓国文化遺産の夜」を熱く盛り上げた。22日(現地時間)、彼らはドジャー・スタジアムでMLBのロサンゼルス・ドジャースとアリゾナ・ダイヤモンドバックスの試合を控えて行われた「韓国文化遺産の夜(Korean Heritage Night)」のイベントに招待された。特に、ドジャースが開いた「韓国文化遺産の夜」は、韓国文化に対する尊重と韓国系ファンに対する感謝を伝える場だ。RIIZEはデビューして1年足らずでK-POPの“ライジングスター”として注目され、球団とロサンゼルス観光庁の積極的な提案で参加しただけに、世界的な影響力を改めて確認させた。

You ready, LA? Be in your seats before 6:30pm to see @RIIZE_official perform in the Left Field cutout for Korean Heritage Night! pic.twitter.com/tAh2TA5uYb