¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¢7·î³«ºÅ¤Î¡ÖÇò¤Î¥¥»¥¡×¤ÏOB¤Ç¥í¥Ã¥ÆÁ°´ÆÆÄ¤Î°æ¸ý»ñ¿Î»á¤¬»Ïµå¼°¡¡¡Ö2004Ç¯¤Ë³«ºÅ¤·¤¿ºÝ¤â¥¹¥¿¥á¥ó¤Ç»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡Ä¡×
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ï23Æü¡¢¡ÖÇò¤Î¥¥»¥2024¡¡in¡¡Åìµþ¡×¤È¤·¤Æ³«ºÅ¤¹¤ë7·î2Æü¤ÎÀ¾ÉðÀï¡ÊÅìµþ¥É¡¼¥à¡Ë¤ÇµåÃÄOB¤ÇÁ°¥í¥Ã¥Æ´ÆÆÄ¤Î°æ¸ý»ñ¿Î»á¤¬»Ïµå¼°¤òÌ³¤á¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡°æ¸ý»á¤Ï¡ÖÇò¤Î¥¥»¥¡¡2024¡¡in¡¡Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç»Ïµå¼°¤Ë»²²Ã¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£2004Ç¯¤Ë³«ºÅ¤·¤¿ºÝ¤â¥¹¥¿¥á¥ó¤Ç»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Åö»þ¡¢¥¹¥¿¥ó¥É¤¬Çò¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤ÇËä¤á¿Ô¤¯¤µ¤ì¤¿»ö¤òº£¤Ç¤â³Ð¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£20Ç¯¤Î»þ¤ò·Ð¤ÆÉü¹ï¤·¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò°ì½ï¤ËÀ¹¤ê¾å¤²¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡22Æü¤Î¡ÖÇò¤Î¥¥»¥2024¡¡in¡¡Âçºå¡×¤Ç¤ÏµåÃÄOB¤Î¾¾Ãæ¿®É§»á¤È¿·³À½í»á¤¬»Ïµå¼°¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡£