¡Ö¤¢¤«¤ó¡ª²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×¿Íµ¤¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥ÈÄ¹½÷¡¦14ºÐ¥â¥Ç¥ëàÇ¥á¥¤¥¯á¤ÇÂç¥Ð¥º¤ê!!¤¢¤É¤±¤Ê¤µ¤Ë¤âàÂç¿Í¤ÎÌ¥ÎÏá¡ÖCA¤µ¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×
¡¡¥â¥Ç¥ë¤Î³á¸¶³ð½í¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥á¥¤¥¯»Ñ¤òÈäÏª¤·¡¢¡Ö¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤¹¤ë¤Û¤É¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤ÈÏÃÂê¤Ë¡£
¡¡³á¸¶¤Ï¡Ö¥È¥¥¡¼¥É¥ë¥¹¥á¥¤¥¯¤É¤¦¤Ç¤¹¤«?¿ÍÀ¸¤Ç½é¤á¤Æ¥³¥ó¥»¥×¥È¥á¥¤¥¯¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¤Æ¡¢àÇ¥á¥¤¥¯á»Ñ¤òÈäÏª¡£ÌÜ¸µ¤ÎÃ¸¤¤¥Ô¥ó¥¯¤¬¿§Çò¤ÎÈþÈ©¤Ë±Ç¤¨¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¼ÂºÝ¤Ë¸«¤ë¤È¤¹¤´¤¯Ç»¤¯¤Æ¥é¥á¥é¥á¤Ê¤Î¤Ç´°Á´¤Ë¥«¥á¥é±Û¤·ÍÑ¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡³á¸¶³ð½í¤Ï¥«¥¸¥µ¥Ã¥¯¤³¤È¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¡¦¥¥ó¥°¥³¥ó¥°¤Î³á¸¶ÍºÂÀ¤ÎÄ¹½÷¤Ç¾®Ãæ³ØÀ¸¸þ¤±¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¡ÖCuugal¡×¤Î2ÂåÌÜ¥¤¥á¡¼¥¸¥â¥Ç¥ë¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡³ð½í¤Î¥á¥¤¥¯Åê¹Æ¤Ë¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡£¤À¤ó¤À¤ó²Ä°¦¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¥¥ì¥¤¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡×¡Ö¤¢¤«¤ó¡ª²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¥Õ¥é¥¤¥ÈÁ°¤ÎCA¤µ¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¤Ã¤Æ¤¯¤é¤¤åºÎï¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£