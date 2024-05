YOSHIKIが8月にグランドハイアット東京にて開催するディナーショー<EVENING / BREAKFAST with YOSHIKI 2024 in TOKYO JAPAN>の追加公演が決定した。現時点で1次先行申込が例年を上回る申込みが殺到したことから、追加公演として8月2日からの6日間10公演に加え、8月30日・31日の2日間3公演が急遽開催されることとなった。今回のディナーショーでは、新たな「VIP Premium パッケージ」が用意されており、ディナーショー史上最高額となる1席30万円という価格にもかかわらず、YOSHIKIとの2ショット撮影をはじめとする豪華な特典に人気が殺到。すでに予想を大幅に上回る申し込みが寄せられているという。

◼︎会場:グランドハイアット東京 ボールルーム◼︎チケット料金:Breakfast Show 88,000円(税込)Dinner Show 110,000円(税込)VIPパッケージ 300,000円(税込) *VIPパッケージは夜公演のみの販売◼︎ディナーショー内容(予定)・YOSHIKIのピアノとカルテットによるX JAPANやTHE LAST ROCKSTARS、YOSHIKIのソロ楽曲などのライブ演奏に加え、ストリングスやオペラシンガー、シンガーとの共演(BREAKFAST WITH YOSHIKI とEVENING WITH YOSHIKIとでは一部演目を変更予定)・YOSHIKIの普段聞けないスペシャルトーク・YOSHIKI監修、フレンチのフルコースディナー(EVENING WITH YOSHIKIのみ)・YOSHIKI監修、スペシャルブレックファスト(BREAKFAST WITH YOSHIKIのみ)・YOSHIKI新作ワインを含めた素敵なお土産をご用意・YOSHIKIがプロデュースしている“YOSHIKIMONO”のファッションショー・YOSHIKIの私物を落札できるチャリティーオークションの開催・ディナーショー限定グッズの販売・ファンからの楽曲リクエストコーナー・YOSHIKIと牧阿佐美バレエ団によるバレエ・パフォーマンス・ドームやアリーナクラスで演奏されるYOSHIKIのドラムパフォーマンスを目の前で観賞【VIP Premium パッケージ サービス内容】・ステージ前方テーブルを確保・YOSHIKIとM&G(プロカメラマンによる写真撮影)・VIPパッケージ専用パス・専用受付・専用コンシェルジェ・専用ラウンジ◼︎スケジュール2024年8月2日(金) Dinner Show(Dinner 18:30 / SHOW TIME 20:00)8月3日(土)Breakfast Show(Breakfast 11:45 / SHOW TIME 13:00)8月3日(土)Dinner Show(Dinner 18:30 / SHOW TIME 20:00)8月4日(日)Breakfast Show(Breakfast 11:45 / SHOW TIME 13:00)8月4日(日)Dinner Show(Dinner 18:30 / SHOW TIME 20:00)8月23日(金)Dinner Show (Dinner 18:30 / SHOW TIME 20:00)8月24日(土)Breakfast Show(Breakfast 11:45 / SHOW TIME 13:00)8月24日(土)Dinner Show(Dinner 18:30 / SHOW TIME 20:00)8月25日(日)Breakfast Show(Breakfast 11:45 / SHOW TIME 13:00)8月25日(日)Dinner Show (Dinner 18:30 / SHOW TIME 20:00)※追加公演8月30日(金)Dinner Show(Dinner 18:30 / SHOW TIME 20:00)8月31日(土)Breakfast Show (Breakfast 11:45 / SHOW TIME 13:00)8月31日(土)Dinner Show(Dinner 18:30 / SHOW TIME 20:00)◼︎チケット販売スケジュール:5月17日(金)15:00〜26日(日)23:59 楽天YOSHIKIカード先行(第1次先行抽選受付)※追加公演 チケットについては、5月23日(木)12:00より販売予定※5月27日から開始される第2次先行抽選受付は、追加公演も含め、すでに発表されているチケット販売スケジュールと同様に行われる。5月27日(月)12:00〜6月2日(日)23:59 楽天YOSHIKIカード先行(第2次先行抽選受付)5月30日(木)12:00〜6月9日(日)23:59 YOSHIKI+先行抽選受付6月3日(月)12:00〜9日(日)23:59 三井住友VISA&MASTERカード先行抽選受付6月10日(月)12:00〜16日(日)23:59 YOSHIKI mobile / YOSHIKI CHANNEL 先行抽選受付6月17日(月)12:00〜23日(日)23:59 ローソンチケット/海外居住者/TEAM YOSHIKI 先行抽選受付6月29日(土)15:00〜 一般先着販売