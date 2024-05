【東京都新宿区】PORTERが「TANKER」シリーズを刷新！新宿でスペシャルプロモーションを実施中

PORTERが「TANKER(タンカー)」シリーズを刷新!それを記念し、5月15日(水)〜6月3日(月)の期間、スペシャルプロモーションとして「ALL NEW TANKER ―何も変わらず、何もかもが変わる―」を、伊勢丹新宿店 本館2階 イセタン ザ・スペースで開催中だ。

新しくなった「TANKER」シリーズの先行販売も行っている。

40周年を迎えたTANKERシリーズを刷新



「TANKER」は、国内外の多くの人々に愛され、誕生から40周年を迎えた。

“この先もTANKERがTANKERであり続けるために”。「ALL NEW TANKER ―何も変わらず、何もかもが変わる―」のコンセプトを掲げ、PORTERは「TANKER」シリーズを刷新した。

アップデートされた40型が集結



そんな「TANKER」の発表を記念したスペシャルプロモーション「ALL NEW TANKER ―何も変わらず、何もかもが変わる―」の会場では、不変的な素材や佇まいはそのままに、生地や仕様、使い勝手に至るまでアップデートされた新たな40型を一堂に見ることが可能だ。

素材の開発ストーリーなどにも触れられるインスタレーションも行っている。

「TANKER」に使用されている糸に触れてみよう



新しくなった「TANKER」の生地で製作したテントやキャビネットなど、迫力のあるオリジナル什器も見どころ。

さらにテント内には、今回の「TANKER」に使われているナイロン「エコディアN510」の糸が設置されており、その糸に実際に触れられる。



そのほか、会場では“世界を変えるナイロン” のスペシャルムービーも公開されているため、植物からナイロンをつくり、鞄になっていく驚きを体感できるだろう。なお、「TANKER」は、三越伊勢丹オンラインでも展開されている。

この機会に「ALL NEW TANKER ―何も変わらず、何もかもが変わる―」に足を運び、新しくなった「TANKER」シリーズに触れてみては。

■「ALL NEW TANKER ―何も変わらず、何もかもが変わる―」開催概要

開催店舗:伊勢丹新宿店 本館2階 イセタン ザ・スペース

住所:東京都新宿区新宿3丁目14-1

期間:5月15日(水)〜6月3日(月)

営業時間:午前10時〜午後8時

詳細:https://www.yoshidakaban.com/news/1544.html

ALL NEW TANKER スペシャルサイト:https://www.yoshidakaban.com/special/tanker.html

三越伊勢丹オンライン:https://www.mistore.jp/shopping/productlist?fcd=0202436

(ソルトピーチ)