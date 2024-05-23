【日本ダービー】皐月賞馬ジャスティンミラノは７枠１５番 武豊騎手で挑むシュガークンは６枠１１番
第９１回日本ダービー・Ｇ１（５月２６日、東京競馬場・芝２４００メートル）の出走馬１８頭の枠順が２３日、決まった。皐月賞を制したジャスティンミラノ（牡３歳、栗東・友道康夫厩舎、キズナ）は７枠１５番に入った。武豊騎手とのコンビで挑むシュガークン（牡３歳、栗東・清水久詞厩舎、父ドゥラメンテ）は６枠１１番。史上４頭目の牝馬戴冠を目指すレガレイラ（牝３歳、美浦・木村哲也厩舎、父スワーヴリチャード）は１枠２番になった。枠順は次の通り（馬番、馬名、騎手 斤量の順）。
◆第９１回日本ダービー・Ｇ１（５月２６日、東京競馬場・芝２４００メートル）
（１）サンライズアース 池添謙一 ５７
（２）レガレイラ クリストフ・ルメール ５５
（３）ジューンテイク 岩田望来 ５７
（４）ビザンチンドリーム 西村淳也 ５７
（５）ダノンデサイル 横山典弘 ５７
（６）コスモキュランダ ミルコ・デムーロ ５７
（７）ミスタージーティー 藤岡佑介 ５７
（８）アーバンシック 横山武史 ５７
（９）ダノンエアズロック ジョアン・モレイラ ５７
（１０）サンライズジパング 菅原明良 ５７
（１１）シュガークン 武豊 ５７
（１２）シックスペンス 川田将雅 ５７
（１３）シンエンペラー 坂井瑠星 ５７
（１４）ゴンバデカーブース 松山弘平 ５７
（１５）ジャスティンミラノ 戸崎圭太 ５７
（１６）メイショウタバル 浜中俊 ５７
（１７）ショウナンラプンタ 鮫島克駿 ５７
（１８）エコロヴァルツ 岩田康誠 ５７