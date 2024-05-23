【PLAMATEA レーシングミク 2023Ver.】
5月24日12時 予約開始

　グッドスマイルカンパニーは、プラモデル「PLAMATEA レーシングミク 2023Ver.」を5月24日12時より予約受付開始する。

　本製品は、“ファンと共に走るレーシングチーム”をコンセプトに掲げるモータースポーツプロジェクト「初音ミク GTプロジェクト」より「レーシングミク 2023Ver.」をプラモデルシリーズ「PLAMATEA」にて立体化したもの。

　コヤマシゲト氏の監修協力により、イラストレータートリダモノ氏によるデザインを可動プラモデルとして忠実に再現している。

(C)トリダモノ / Crypton Future Media, INC. www.piapro.net directed by コヤマシゲト