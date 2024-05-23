LayLax、CO2ガスガン「Maxim 9 デプロイメントパック」6月末～7月頃に再販！専用ガンケースにトレーサー＋拡張キットなど豪華仕様
5月23日 予約開始
6月末～7月頃 再販
価格：79,200円
LayLaxは、CO2ガスガン「KRYTAC SilencerCo Maxim 9 CO2 DEPLOYMENT PACK」を6月末より7月頃の間に再販する。予約受付は5月23日開始。価格は79,200円。
本商品は、KRYTAC製CO2ガスガン「SilencerCo Maxim 9」を日本のJASG規格に合わせ、本体だけでなくホルスターやトレーサー＋拡張キットをセットにしたもの。他にも、専用ガンケース、追加予備マガジン、ロアレイル、マルチフィットドットサイトプレートが付属する。
スライドとメインボディには繊維強化ポリマーを採用しており、耐久性がありながらも軽量で扱いやすく、セミ/フルの切り替え機能も搭載している。
「KRYTAC SilencerCo Maxim 9 CO2 DEPLOYMENT PACK」詳細
仕様
・ガスタイプ:CO2ガスカートリッジ
・材質:ポリマー
・全長 240mm/高さ180mm
・アウターバレル長:5.5インチ(140mm)
・インナーバレル長:115mm
・インナーバレル内径:6.05mm
・本体重量:約696g
・マガジン装弾数:24発
・弾丸:6mm BB弾
・JASG認定 JPver.
・SilencerCo 公式ライセンス取得品
・繊維強化ポリマー軽量スライド＆フレーム
・軽量24連アルミ合金マガジン
・アンビスライドストップ
・左右切替可能マガジンキャッチ
・2段階式トリガーセーフティー
・セミ、フルオート射撃モード
付属品
・専用ガンケース
・追加予備マガジン
・ロアレイル(ピカティニー規格準拠)
・トレーサーユニット
・拡張キット
・マウントプレート
・固定用ボルト(ロング)
・専用ホルスター
・取扱説明書
・クリーニングロッド
・Krytacステッカー
・六角レンチ
・弾速証明書
【6月末頃入荷予定/予約受付中】- LayLaxライラクス (@laylax_official) May 23, 2024
KRYTAC SilencerCo MAXIM9
デプロイメントパック
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トレーサー+拡張ユニット・ホルスター・予備マガジン・マウントプレート・専用ケース付き pic.twitter.com/78HKeEPgG5
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