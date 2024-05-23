【KRYTAC SilencerCo Maxim 9 CO2 DEPLOYMENT PACK】5月23日 予約開始6月末～7月頃 再販価格：79,200円

LayLaxは、CO2ガスガン「KRYTAC SilencerCo Maxim 9 CO2 DEPLOYMENT PACK」を6月末より7月頃の間に再販する。予約受付は5月23日開始。価格は79,200円。

本商品は、KRYTAC製CO2ガスガン「SilencerCo Maxim 9」を日本のJASG規格に合わせ、本体だけでなくホルスターやトレーサー＋拡張キットをセットにしたもの。他にも、専用ガンケース、追加予備マガジン、ロアレイル、マルチフィットドットサイトプレートが付属する。

スライドとメインボディには繊維強化ポリマーを採用しており、耐久性がありながらも軽量で扱いやすく、セミ/フルの切り替え機能も搭載している。

「KRYTAC SilencerCo Maxim 9 CO2 DEPLOYMENT PACK」詳細

仕様

・ガスタイプ:CO2ガスカートリッジ

・材質:ポリマー

・全長 240mm/高さ180mm

・アウターバレル長:5.5インチ(140mm)

・インナーバレル長:115mm

・インナーバレル内径:6.05mm

・本体重量:約696g

・マガジン装弾数:24発

・弾丸:6mm BB弾

・JASG認定 JPver.

・SilencerCo 公式ライセンス取得品

・繊維強化ポリマー軽量スライド＆フレーム

・軽量24連アルミ合金マガジン

・アンビスライドストップ

・左右切替可能マガジンキャッチ

・2段階式トリガーセーフティー

・セミ、フルオート射撃モード

付属品

・専用ガンケース

・追加予備マガジン

・ロアレイル(ピカティニー規格準拠)

・トレーサーユニット

・拡張キット

・マウントプレート

・固定用ボルト(ロング)

・専用ホルスター

・取扱説明書

・クリーニングロッド

・Krytacステッカー

・六角レンチ

・弾速証明書

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