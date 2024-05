【「ストリートファイター6」:豪鬼】5月22日 配信

プレイステーション 5/プレイステーション 4/Xbox Series X|S/PC(Steam)用対戦型格闘ゲーム「ストリートファイター6」において、5月22日に配信されたキャラクター「豪鬼」の隠しコマンドが話題となっている。

豪鬼は挑発アピールでおにぎりを食べると強くなるという隠し要素がある。これはSNS等で話題となり、「ストリートファイター6」のディレクター・中山貴之氏も「おにぎりの秘密がバレた」とXで反応。コマンドリストなどは公開されていないものの、公式が認める隠し要素ということで注目が集まっている。

ではおにぎりを食べるとどう変化するのかというと、コマンドリストには記載のない3つの技を使用することができるようになる。ちなみに挑発アピール開始からおにぎりを食べ終わるまでは約30秒ほどかかるので、実践では全く使い物にならない、お遊び要素的なものとなっている。

実際にトレーニングモードでコマンドなどを確認してみたので、興味のある方は参考にしていただければ幸いだ。なお、隠し技の正式名称は公開されていないので、「ストリートファイター」の過去シリーズを参考に記載している。

画像はカプコン「シャドルー格闘家研究所」より

おにぎりの食べ方

コマンド:4+挑発(弱P+中P+強P+弱K+中K+強K)→ 首を後ろに向けた直後2+挑発(弱P+中P+強P+弱K+中K+強K)

まずは方向キー後ろ+挑発アピール。地面に座り込みぶつくさ語り出す。ちなみに挑発アピールはパンチとキック全部押しとやや難易度が高いのでコマンド設定で1ボタンで発動可能にしておくとかなり楽に出せる

しばらくすると後ろを向くので、直後に方向キー下+挑発アピール

すると懐からおにぎりを取り出しおもむろに食べはじめる。生活感があまり想像できない豪鬼だが、大きなおにぎりを黙々と食べる姿は意外でちょっぴり可愛い

おにぎりを食べ終えると体から紫色のオーラが出る。これで真豪鬼の完成。ちなみにおにぎりを食べ終えるとSAゲージも少し回復するようだ

ダブル斬空波動拳

コマンド:前ジャンプ中に214+弱P+中P+強P

本来も使える斬空波動拳を2発動時に撃ち出す

禊

コマンド:214214+K(SAゲージ2本消費)

演出後に高く飛び上がり

そのままズドン。SA2扱いとなる必殺技で、本来のSA2技「崩天劫火」ももちろん使えるまま

金剛國裂斬

コマンド:22+弱P+中P+強P(SAゲージ2本消費)

こちらもSA2扱いでゲージ2本消費

コマンド入力後は演出が入る

拳を地面に突き刺し禍々しいオーラが放たれる

