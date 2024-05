ユニバーサル・スタジオ・ジャパンのオフィシャルホテル「ホテル ユニバーサル ポート」「ホテル ユニバーサル ポート ヴィータ」では、2024年6月6日(木)から、館内ビュッフェレストラン、カフェ、ラウンジにて「夏のレストランフェア」を開催!

アジア料理の数々を堪能できるディナービュッフェ「アジアンサマーフェスタ」が開催されるほか、カフェでは暑い夏にぴったりの爽やかなスイーツが販売されます。

ホテル ユニバーサル ポート&ヴィータ「夏のレストランフェア」

開催期間:2024年6月6日(木)〜9月4日(水)

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンのオフィシャルホテル「ホテル ユニバーサル ポート」「ホテル ユニバーサル ポート ヴィータ」

ホテル ユニバーサル ポート&ヴィータの2館では、2024年6月6日(木)より館内ビュッフェレストラン、カフェ、ラウンジにて「夏のレストランフェア」を開催!

「アジアンサマーフェスタ」と題したディナービュッフェでは、アジアの旅先で見かける屋台をイメージさせる、アジア各国の料理とスイーツを楽しめます。

また、ランチビュッフェでは月替わりのテーマ料理として「麺料理」「タイ料理」「カレー料理」を提供。

さらに、カフェではフルーツの爽やかさが際立つスイーツまで、暑い夏こそ味わいたくなるメニューの数々が用意されています。

ホテル ユニバーサル ポート、ヴィータで、夏を彩るおいしい時間を満喫できるフェアです。

ホテル ユニバーサル ポート ディナービュッフェ「アジアンサマーフェスタ」

期間:2024年6月6日(木)〜9月4日(水)

場所:2階 ポートダイニングリコリコ(342席)

時間:17:30〜21:30(最終入店21:00)※90分制

料金:大人5,480円(税込)、小学生2,980円(税込)、幼児(4〜6歳)1,580円(税込)

メニュー例:変更になる場合があります

ルーローハン、豚肉のバジル炒め、チキンライス、ちりとり鍋、網春巻き(3種)、イカチリソース、タイ風手羽から揚げ、白身魚レモングラス蒸し、ガドガド、エビとアボカドの生春巻き、エスニック枝豆、キンパ、ジャスミンプリン、杏仁豆腐、トゥンカロン、タピオカドリンクなど

ごはんに合うようにシェフによってアレンジされたアジア料理の数々と、パティシエこだわりのアジアンスイーツを楽しめる約75種のディナービュッフェです。

にぎり寿司などの和食も揃えられています。

おすすめメニュー:ルーローハン/豚肉のバジル炒め/チキンライス

ルーローハン

八角のスパイス香る甘辛いタレで煮込んだ豚バラをご飯に盛りつけた、台湾料理の定番ともいえる屋台めし。

豚肉のバジル炒め

粗挽き豚ミンチにバジルを入れシーユーカオやナンプラーで味付けし炒めたタイ料理。

ご飯の上に乗せてガパオライスにするのもおすすめです。

チキンライス

東南アジア、主にシンガポールやタイ、マレーシアなどで名物料理として親しまれている鶏の炊き込みご飯。

おすすめメニュー:網春巻き(3種)

網状のライスペーパーで包んで揚げた春巻きです。

海鮮と海老、貝柱の3種の味と、パリパリの食感を楽しめます。

おすすめメニュー:ガドガド

インドネシア語で「ごちゃ混ぜ」という意味のインドネシア料理。

野菜と厚揚げ、ゆで卵にあしらったコクのあるピーナッツバターソースが決め手です。

おすすめメニュー:エビとアボカドの生春巻き

エビ、アボカド、モッツァレラチーズをライスペーパーで包んだ、ベトナムを代表するヘルシーな生春巻き。

お好みでスイートチリソースを合わせれば、ピリッとした辛さがアクセントになった味わいを楽しめます。

おすすめメニュー:エスニック枝豆

枝豆をガーリック、唐辛子、ナンプラーでマリネしエスニック風に仕上げています。

少しピリ辛で暑い季節にぴったりな一品です。

おすすめメニュー:ジャスミンプリン/モーモーチャーチャー/トゥンカロン

ジャスミンプリン

ジャスミン茶葉で味付けしたジャスミンの香りが楽しめるプリン。

モーモーチャーチャー

ココナッツミルクやタピオカなどが入った東南アジアのスイーツ。

トゥンカロン

カラフルにデコレーションされた韓国風のマカロンです。

ホテル ユニバーサル ポート ヴィータ ランチビュッフェ「月替わりテーマ料理」

6月メニュー「麺料理」

期間:2024年6月1日(土)〜8月31日(土)※土日祝限定(平日は開催していません)

場所:3階 ヴィータダイニングソリスグラーティア(367席)

時間:11:00〜14:30(最終入店14:00)※90分制

料金:大人2,480円(税込)、小学生1,480円(税込)、幼児(4〜6歳)780円(税込)

メニュー例:

6月テーマ「麺料理」:トムヤムヌードル、水茄子とトマトのカッペリーニ、肉うどん、桃とゴルゴンゾーラのピッツァ、ラタトゥユ風ピッツァ7月テーマ「タイ料理」:鶏肉のココナッツミルク煮込み、タイ風チャーハン、魚介のトムヤムクン、ソーセージとパイナップルのピッツァ、夏野菜とキーマカレーのピッツァ8月テーマ「カレー料理」:魚介と夏野菜のスープカレー、タンドリーチキン、カレー風味のラタトゥユとモッツァレラチーズのブルスケッタ、バーベキューチキンのピッツァ、トウモロコシとベーコンのピッツァ

7月メニュー「タイ料理」

土日祝限定で開催するランチビュッフェでは、定番メニューに加え月替わりのテーマ料理を提供。

6月はバラエティに富んだ「麺料理」を、7月はエスニックな香りが食欲をそそる「タイ料理」を、

8月メニュー「カレー料理」

8月はスパイスの刺激がたまらない「カレー料理」をテーマとした数品をラインナップ。

石窯で焼き上げる自慢のピッツァも月替わりのメニューを味わえます。

ホテル ユニバーサル ポート「夏のスイーツフェア」

期間:2024年7月1日(月)〜9月4日(水)

販売時間:11:00〜22:00

場所:1階 レックスカフェ

ホテル ユニバーサル ポートの1階「レックスカフェ」では、暑い夏にぴったり、フルーツの味わいが爽やかな2種のスイーツが販売されます。

マンゴーのシブースト(画像左)

価格:700円(税込)

濃厚なマンゴーの味わいが広がるトロピカルなシブースト。

マンゴー味のクリームとキャラメリゼされた表面の食感を楽しめる一品です。

桃と紅茶のヴェリーヌ(画像右)

価格:700円(税込)

白桃と紅茶を合わせた、さっぱりとした味わいのグラスパフェ。

暑い夏にぴったりな爽やかさです。

アジアの屋台気分を満喫できるディナーブッフェや、エスニックな香りあふれる料理などが月替わりで楽しめるランチビュッフェ。

2024年6月6日(木)より「ホテル ユニバーサル ポート」「ホテル ユニバーサル ポート ヴィータ」にて開催される、夏のレストランフェアの紹介でした☆

ジャングルの冒険のようなドキドキ&ワクワクがあふれるお部屋!ホテル ユニバーサル ポート「ドキドキ アドベンチャールーム」 ジャングルの冒険のようなドキドキ&ワクワクがあふれるお部屋!ホテル ユニバーサル ポート「ドキドキ アドベンチャールーム」 続きを見る

ホテルを満喫するミニオンたちを装飾!ホテル ユニバーサル ポート「ENJOY VACAY WITH MINIONS!」 ホテルを満喫するミニオンたちを装飾!ホテル ユニバーサル ポート「ENJOY VACAY WITH MINIONS!」 続きを見る

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post アジア料理を堪能できるビュッフェや夏にぴったりのスイーツも!ホテル ユニバーサル ポート&ヴィータ「夏のレストランフェア」 appeared first on Dtimes.