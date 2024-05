TWICE ナヨン、2ndミニアルバム「NA」コンセプトフォト第2弾を公開

TWICEのナヨンが、クールなビジュアルで“K-POPソロクイーン”らしいオーラをアピールした。本日(23日)0時、JYPエンターテインメントは公式SNSチャンネルを通じて、ナヨンの2ndミニアルバム「NA」のコンセプトフォト第2弾を公開し、カムバックの雰囲気をより一層盛り上げた。公開された4枚のコンセプトフォトの中でナヨンは、独自の魅力で2024年の夏を飾るディーバとしての存在感を輝かせた。キャップとロングブーツ、アクセサリーなどスタイリッシュなアイテムを身に着け、トラックの前でファッショングラビアのようなカットを仕上げた。自信とカリスマ性が溢れる眼差しでカメラを見つめ、ナヨンだけの健康的な姿で目を引いた。

約2年ぶりに披露するソロアルバム「NA」は、ナヨンの「ナ」であり、「ひたすら私(韓国語でナ)を見せる」という意味が込められている。タイトル曲「ABCD」は、彼女が持つ様々な魅力の中で、一つのポイントにスポットライトを当てた楽曲で、リック・ブリッジス(Rick Bridges)とJYP代表プロデューサーのパク・ジニョンが作詞に、BIGHIT MUSICの専属プロデューサーPdoggが作曲と編曲に参加した。ナヨンは2022年6月、ソロデビュー曲「POP!」を発売し、好成績を収めた。米ビルボードのメインチャート「ビルボード200」で7位を獲得し、韓国国内外の音楽配信サイトで長期にわたってランクインし、その年の夏を明るく染めた。”サマークイーン”ナヨンとK-POPを代表するプロデューサーたちがシナジー(相乗効果)を生み出した新曲「ABCD」が今夏、新しい音楽の楽しさを届ける。ニューアルバムにはタイトル曲「ABCD」をはじめ、「Butterflies」「Heaven(Feat. Sam Kim)」「Magic(Feat. JULIE of KISS OF LIFE)」「HalliGalli(Prod. by イ・チャンヒョク of AKMU)」「Something」「Count It」まで、計7曲が収録される。Gingerbreadとサム・クレンプナー(Sam Klempner)、オーストラリアのシンガーソングライターのサム・フィッシャー(Sam Fischer)、ダニエル・オビ・クライン(Daniel Obi Klein)、チャーリー・タフト(Charli Taft)など海外有数の制作陣が意気投合した。さらに、シンガーソングライターのサム・キム、実力派ガールズグループKISS OF LIFEのメンバーであるJULIE、AKMUのイ・チャンヒョク、シンガーソングライターのSOLEが収録曲の作詞、作曲、フィーチャリングに参加し、名盤の誕生を予告している。ナヨンの2ndミニアルバム「NA」は、6月14日午後1時(米国東部時間基準0時)に発売される。