SHIBUYA TSUTAYAにて「BATTLE OF TOKYO」と人気クリエイターによるコラボイラスト展「BATTLE OF TOKYO 超東京拡張展」が好評開催中! 今回は開幕前日の5月14日(火)に、THE RAMPAGEやBALLISTIK BOYZのメンバーが展示会の見どころについてアピールしてくれたメディア向け発表会のもようをお届け!「BATTLE OF TOKYO」は、 Jr.EXILE世代のグループが中心となり小説やアニメ、ゲーム、楽曲、ライブなどリアルとバーチャルを融合・横断して展開するLDH JAPANが仕掛ける総合エンタテインメント・プロジェクト。大災害から奇跡の復興を遂げた未来都市「超東京」を舞台に、神出鬼没の怪盗団「MAD JESTERS」(≠GENERATIONS)や、最強無比の用心棒組織「ROWDY SHOGUN」(≠THE RAMPAGE)、変幻自在のイリュージョン集団「Astro9」(≠FANTASTICS)、風狂無頼のハッカーチーム「JIGGY BOYS」(≠BALLISTIK BOYZ)、闇の武器商人「DUNG BEAT POSSE」(≠PSYCHIC FEVER)の5グループ総勢45名のキャラクターが、特殊能力(スキル)を武器にバトルを繰り広げていく。

「BATTLE OF TOKYO 超東京拡張展」は、そんな「BATTLE OF TOKYO」に登場する総勢45名のキャラクターを、国内外で活躍する一流クリエイター45人の視点て描いたイラストを展示し、「BATTLE OF TOKYO」の世界観を今までにないスケールで拡張する企画となっている。会場となった「SHIBUYA TSUTAYA」では、屋外や店内の巨大ディスプレイで、LDH所属のアーティストによるダンスパフォーマンスや展示イラストなどを元にした映像を上映。会場内では合計45枚のイラストレーションが額装展示されており、それぞれを音楽とともに楽しみながらじっくりと堪能できるようになっている。また、会場にはフォトスポットも用意され、巨大ディスプレイに映し出されたアーティスト写真を背景に、実際にライブパフォーマンスで使用された衣装を撮影することも可能だ。展覧会を記念したイベント限定グッズの販売や、コラボレーションカフェも開催中。展示会開催前日に実施されたメディア向け発表会にはTHE RAMPAGEの陣、川村壱馬、 BALLISTIK BOYZの日郄竜太、砂田将宏の4人が登壇。川村は今回用意されたグッズを「絶対に自分でも買う!」と断言。自身が長年プレイしているというゲームのクリエイターも参加していると知ってテンションを上げまくるようすに会場からは笑い声が上がっていた。またFANTASTICSの世界、佐藤大樹、瀬口黎弥、堀夏喜の4人から送られたビデオレターも紹介。今回の企画にクリティブディレクターとして参加し、作家のアサインなども行った世界が佐藤、瀬口、堀のキャラクターを描いたクリエイターについて熱く語ってくれた。クリエイター側から寄せられたコメントも公開。さいのすけはGOEMON≠陣のイラストを担当するにあたって「私自身もまさにEXILE世代で青春時代から楽曲はとても身近だったので緊張と共に光栄な気持ちで参加させていただきました。陣さんを描くにあたり、やはり一番は鍛え上げられた肉体美と涼やかな目元や憂いを帯びた眉、セクシーな唇など魅力的なビジュアルをどうすればファンの方にも喜んでもらえる形で落とし込めるかを意識しました」とのこと。それを聞いた陣は「自分の思い描いたGOEMONが生まれ変わった。自分が侍、刀などの設定を考えた。用心棒であるため守護という文字に圧を感じる。家に飾りたいと思う」とさいすのけのイラストを絶賛。川村壱馬≠LUPUSのイラストを描いたしらびからのコメントも紹介。「ご連絡を頂いて、担当するのがLUPUS(川村壱馬さん)だと知り、こんな格好いいキャラクターを描けるのかと内心バクバクでした。作業中はBOTとTHE RAMPAGEの曲をループ状態で、焦りながらも楽しく描いていたかと思います。少しでもLUPUSの良さが伝わっていれば嬉しいです」というコメントが読み上げられると、川村は「思い入れのあるキャラクターにしらび先生の世界観が詰まっている。こんなに美しく、かっこよく描いてもらえて感動した」と話してくれた。