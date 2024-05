【ミヤコ(水着)メモリアルロビーVer.】2025年5月 発売予定価格:12,000円

グッドスマイルカンパニーは、フィギュア「ミヤコ(水着)メモリアルロビーVer.」を2025年5月に発売する。本日5月23日より予約受付を開始しており、期間は7月24日まで。価格は12,000円。

本商品は、スマートフォン向けRPG「ブルーアーカイブ」に登場するミヤコの水着姿を立体化した1/7スケールフィギュア。早朝に一人で泳いでいたミヤコと出会うシーンを忠実に再現しており、濡れた水着の湿った髪の毛の質感、ミヤコの真っ白な肌、逆光で透けるフリルなどを丁寧に表現している。

(C) 2025 NEXON Games Co., Ltd. All Rights Reserved.