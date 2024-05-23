¡Ö»Å»ö¤ò½ª¤ï¤é¤»¤¿¤¤°ì¿´¤Ç¡×µÙ·Æ¼è¤é¤º¡Ä¼óÅÔ¹â3¿Í»àË´¶ÌÆÍ¤»ö¸Î¡¡ÂáÊá¤Î¥È¥é¥Ã¥¯±¿Å¾¼êÎ©¤Á²ñ¤¤¾õ¶·³ÎÇ§¡¡²áÏ«¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¤«
ºë¶Ì¸©¸ÍÅÄ»Ô¤Î¼óÅÔ¹âÂ®¤Ç3¿Í¤¬»àË´¤·¤¿¶ÌÆÍ¤»ö¸Î¤Ç¡¢»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¤¿¥È¥é¥Ã¥¯±¿Å¾¼ê¤¬¡Ö»Å»ö¤ò½ª¤ï¤é¤»¤¿¤¤°ì¿´¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢µÙ·Æ¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£
º£·î14Æü¡¢¼óÅÔ¹â¡¦ÃÓÂÞÀþ¤Ç¥È¥é¥Ã¥¯¤¬½ÂÂÚ¤ÎÎó¤ËÆÍ¤Ã¹þ¤ß3¿Í¤¬»àË´¤·¤¿»ö¸Î¤Ç¡¢·Ù»ëÄ£¤Ï¡¢23Æü¡¢¥È¥é¥Ã¥¯±¿Å¾¼ê¤Î¹ßäÙ¼ÓµþÍÆµ¿¼Ô¤òÎ©¤Á²ñ¤ï¤»¤Æ¶ÐÌ³Àè¤Î±¿Á÷²ñ¼Ò¤Ç»ö¸Î¤Ë»ê¤Ã¤¿¾õ¶·¤òÄ´¤Ù¤¿¡£
¹ßäÙÍÆµ¿¼Ô¤Ï¤½¤Î¸å¤ÎÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡¢¡ÖÅÓÃæ¤ÇµÙ·Æ¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤¿¤¬¡¢»Å»ö¤ò½ª¤ï¤é¤»¤¿¤¤°ì¿´¤ÇÌµÍý¤ò¤·¤¿¡×¤È¶¡½Ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¹ßäÙÍÆµ¿¼Ô¤Î¶ÐÌ³Àè¤Î¸µ½¾¶È°÷¡§
ÆüÍËÄ«¤«¤¨¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¡ÊÎã¤¨¤Ð¡Ë´ØÀ¾¤À¤ÈÆüÍË¤ÎÌë¤Ë¤Ï¤Ç¤ë¤È¤«¡¢¤¶¤é¤Ê¤Î¤ÇÄ¹µ÷Î¥¤À¤È¡£¼ÂºÝ¡¢ÂÎ¤ÏµÙ¤Þ¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
·Ù»ëÄ£¤Ï¡¢²áÏ«¾õÂÖ¤Ç¤Î±¿Å¾¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«Ä´¤Ù¤ëÊý¿Ë¤À¡£